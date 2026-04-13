ಯುದ್ಧ ನೀತಿ ಬದಲಿಸಿತೇ ಇರಾನ್​?: ತೈಲ ದರ ಹೊಡೆತದ 'ಗಣಿತ ಪ್ರಮೇಯ' ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಇರಾನ್​ ಸ್ಪೀಕರ್

ಅಮೆರಿಕವು ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಮಾರ್ಗವನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಇರಾನ್​ ಮಾತನಾಡದೇ ಗಣಿತದ ಪ್ರಮೇಯ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ರವಾನಿಸಿದೆ.

ಇರಾನ್​ ಸಂಸತ್ತಿನ ಸ್ಪೀಕರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಘರ್ ಗಾಲಿಬಾಫ್ (AP)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 13, 2026 at 4:03 PM IST

ಟೆಹ್ರಾನ್​ (ಇರಾನ್​): ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಮಾರ್ಗ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಂದರುಗಳ ಮೇಲಿನ ಅಮೆರಿಕದ ನಿರ್ಬಂಧವನ್ನು ಇರಾನ್​ ಸಂಸತ್ತಿನ ಸ್ಪೀಕರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಘರ್ ಗಾಲಿಬಾಫ್ ಅವರು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಈ ಉದ್ಧಟತನವು ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ದುಬಾರಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಗಣಿತದ ಸಮೀಕರಣವೊಂದನ್ನೂ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್​ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್​ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಇರಾನ್​ ಸ್ಪೀಕರ್​, ನೀವು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಿಗ್ಬಂಧನ ಹೇರಿದರೆ, ಗ್ಯಾಸ್​​ಗೆ 4 ರಿಂದ 5 ಅಮೆರಿಕನ್​ ಡಾಲರ್​​ ತೆರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿ, ΔO_BSOH>0 ⇒ f(f(O))>f(O) ಎಂಬ ಗಣಿತದ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯದ ಇಂಧನ ದರಗಳನ್ನೂ ಹಂಚಿಕೊಂಡು, ಅಲ್ಲಿನ ಜನರು ಇನ್ಮುಂದೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ದರ ತೆರಬೇಕಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇರಾನ್​ ಸ್ಪೀಕರ್​ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಗಣಿತದ ಪ್ರಮೇಯವಾದ ΔO_BSOH> 0 ⇒ f(f(O))> f(O) ಅನ್ನು ಅನೇಕ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಮತ್ತು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಇದು ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳ ಏರಿಕೆಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಪ್ರಮೇಯದ ಅರ್ಥವೇನು? ಈ ಗಣಿತದ ಪ್ರಮೇಯದಲ್ಲಿರುವ BSOH ಎಂಬ ಪದವು (Blockade of the Strait of Hormuz) ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ದಿಗ್ಬಂಧನದ ಮೊದಲ ಅಕ್ಷರಗಳಾಗಿವೆ. ಅಂದರೆ, ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಸರಬರಾಗುವ ತೈಲದ ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಮಾರ್ಗ ಇದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸರಳ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಕೋಡ್ ಮಾಡುವುದಾದರೆ..

ΔO_BSOH > 0: ಹಾರ್ಮುಜ್‌ನ ಅಡಚಣೆ/ದಿಗ್ಬಂಧನ

f(O): ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬೀರುವ ಪರಿಣಾಮ

f(f(O)): ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಗಳು ಏರಿಕೆಯ ಸೂಚನೆ

ಇದರ ಅರ್ಥವೇನೆಂದರೆ, ಇರಾನ್​ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ತೈಲ ದರಗಳು ಏರುಪೇರಾಗಿವೆ. ಈಗ ಅಮೆರಿಕವು ಹಾರ್ಮುಜ್​ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಿದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಗನಮುಖಿಯಾಗಲಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇರಾನ್​ ಸ್ಪೀಕರ್​ ಸೂಚ್ಯವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಾತಾಡದೇ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ ಇರಾನ್​: ಇರಾನ್​ ಅಮೆರಿಕ, ಗಲ್ಫ್​ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು, ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ದೇಶಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತನಾಡದೇ ಈ ಗಣಿತದ ಪ್ರಮೇಯದ ಮೂಲಕ ಬೆದರಿಕೆ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸಿದೆ. ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯು ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಪೂರೈಕೆಯ ಶೇಕಡಾ 20ರಷ್ಟು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂಬುದು ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

ಗಣಿತ ಪ್ರಮೇಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ಬಗೆಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ: ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮೂಲದ ಅಂಕಣಕಾರ ಮತ್ತು ಶಾಂಘೈನ ಫುಡಾನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮಾಜಿ ಹಿರಿಯ ಫೆಲೋ ಜಾವೇದ್ ಹಸನ್ ಅವರಂತಹ ನೀತಿ ವೀಕ್ಷಕರು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಗಾಲಿಬಾಫ್ ಅವರ ಗಣಿತದ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ದರ ಏರಿಕೆಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾರ್ಮುಜ್​ ಜಲಮಾರ್ಗ ನಿರ್ಬಂಧಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದರೆ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದರ ಬೆಲೆ ಆಘಾತಕಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಿವೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.

