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ಇಸ್ರೇಲ್‌ನಿಂದ ಸಿರಿಯಾ ವಾಯುನೆಲೆ ಮೇಲೆ ವಾಯುದಾಳಿ: ಅನಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಖಂಡನೆ

ಅಬು ದುಹುರ್ ವಾಯುನೆಲೆ ಮೇಲಿನ ದೃಢಪಟ್ಟ ಇಸ್ರೇಲ್ ವಾಯುದಾಳಿಗಳು ಅನಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಎಂದು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರಲಿದೆ ಎಂದು ಸಿರಿಯಾ ವಿಶೇಷ ದೂತ ಟಾಮ್ ಬ್ಯಾರಕ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Israeli Strikes Military Air Base In Syria, US Condemns 'Unnecessary Escalation'
ಇಸ್ರೇಲ್‌ನಿಂದ ಸಿರಿಯಾ ವಾಯುನೆಲೆ ಮೇಲೆ ವಾಯುದಾಳಿ: ಅನಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಖಂಡನೆ (AFP)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 18, 2026 at 7:29 PM IST

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ಡಮಾಸ್ಕಸ್: ಸಿರಿಯಾದ ವಾಯುವ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ವಾಯುನೆಲೆ ಮೇಲೆ ಮಂಗಳವಾರ ಇಸ್ರೇಲ್​ ವಾಯುದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಆಸ್ತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹಾನಿಗೆ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಜೀವಹಾನಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಿರಿಯಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಪ್ರಕಾರ, ಇದ್ಲಿಬ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಅಬು ದುಹುರ್ ವಾಯುನೆಲೆಯ ರನ್‌ವೇ ಮೇಲೆ ಒಟ್ಟು ಎಂಟು ದಾಳಿಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅದು ನೀಡಿಲ್ಲ. ಈ ದಾಳಿ ಕುರಿತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಸೇನೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಟರ್ಕಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿಲ್ಲ.

ಬ್ರಿಟನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಸಿರಿಯನ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಟರಿ ಫಾರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಎಂಬ ಯುದ್ಧ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಳುವಂತೆ, ಈ ಹಿಂದೆ ವಿದೇಶಿ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಈ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಸಿರಿಯಾದ ಸಂಘರ್ಷದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರತವಾಗಿರದ ಈ ವಾಯುನೆಲೆಯನ್ನು ಸಿರಿಯಾ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಬೆಂಬಲಿಗರಾದ ಟರ್ಕಿ ಪುನರ್ವಸತಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಬ್ಸರ್ವೇಟರಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಇಸ್ರೇಲ್ ದಾಳಿ ಖಂಡಿಸಿದ ಅಮೆರಿಕದ ರಾಯಭಾರಿ: ಟರ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ರಾಯಭಾರಿ ಹಾಗೂ ಸಿರಿಯಾ ವಿಶೇಷ ದೂತರಾದ ಟಾಮ್ ಬ್ಯಾರಕ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್‌ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಅಬು ದುಹುರ್ ವಾಯುನೆಲೆ ಮೇಲಿನ ದೃಢಪಟ್ಟ ಇಸ್ರೇಲ್ ವಾಯುದಾಳಿಗಳು ಅನಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಎಂದು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ನಾವು ಈಗಲೂ ಇಬ್ಬರ ಜತೆ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂವಾದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ: ಸಿರಿಯಾದ ಮಧ್ಯಂತರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಹ್ಮದ್ ಅಲ್-ಶರಾಅರ ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರಾಕ್ಸಿ ಪಡೆಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಇಸ್ರೇಲ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ನಿಲುವನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ ಎಂದು ಬ್ಯಾರಕ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕ ಹಿಂದಿನಂತೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲೂ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂವಾದ ವನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಇದೇ ವೇಳೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬಷಾರ್ ಅಲ್-ಅಸದ್ ಸರ್ಕಾರ 2024ರ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಪತನಗೊಂಡ ನಂತರ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಟರ್ಕಿ ನಡುವೆ ಸಿರಿಯಾ ಕುರಿತು ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಅಸದ್ ಪತನದ ನಂತರ ಇಸ್ರೇಲ್ ಸಿರಿಯಾ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ನೂರಾರು ವಾಯುದಾಳಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ, ಸಿರಿಯಾ ಸೇನೆಯ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡಿತ್ತು.

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TAGGED:

SYRIA
ISRAEL SYRIA
TOM BARRACK
ABU DUHUR AIR BASE
ISRAELI STRIKES

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