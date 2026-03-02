ಹಿಜ್ಬುಲ್ಲಾ ದಾಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಲೆಬನಾನ್ನ ಬೈರುತ್ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ದಾಳಿ; 31 ಸಾವು
ಹಿಜ್ಬುಲ್ಲಾ ದಾಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ವಾಯುಸೇನೆ ಹಿಜ್ಬುಲ್ಲಾದ ಭದ್ರಕೋಟೆ ಬೈರತ್ ಮತ್ತು ನಗರದ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಸಮೀಪ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ.
Published : March 2, 2026 at 12:44 PM IST
ಬೈರುತ್(ಲೆಬನಾನ್): ಹಿಜ್ಬುಲ್ಲಾ ಉಗ್ರ ಸಂಘಟನೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಲೆಬನಾನ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದೆ. ಲೆಬನಾನ್ ರಾಜಧಾನಿ ಬೈರುತ್ ಮೇಲೆ ವಾಯುದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದು, 31 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿ, 149 ಮಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇರಾನ್ ಸರ್ವೋಚ್ಛ ನಾಯಕ ಅಯತೊಲ್ಲಾ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಅವರ ಹತ್ಯೆಗೆ ಪ್ರತೀಕಾರವಾಗಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾಗಿ ಇರಾನ್ ಬೆಂಬಲಿತ ಹಿಜ್ಬುಲ್ಲಾ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಹೈಫಾ ನಗರದ ಮೇಲೆ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಹಾರಿಸಿದೆ. ಹಿಜ್ಬುಲ್ಲಾ ಹಾರಿಸಿದ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ತಡೆದಿದ್ದಾಗಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಸಚಿವಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ.
ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಹಿಜ್ಬುಲ್ಲಾದ ಭದ್ರಕೋಟೆಯಾಗಿರುವ ಬೈರತ್ ಮತ್ತು ನಗರದ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಸಮೀಪ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದೆ. ಇದೀಗ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ಲೆಬನಾನ್ ಕೂಡ ದಾಳಿಗೊಳಗಾಗಿದೆ.
ಈ ದಾಳಿಯ ಕುರಿತು ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯ ಹೇಳಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಬೈರುತ್ನ ದಕ್ಷಿಣ ಉಪನಗರಗಳು ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಲೆಬನಾನ್ನ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಶತ್ರುಗಳು ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ 31 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, 149 ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಎಎಫ್ಪಿ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
18 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದ ಹಿಜ್ಬುಲ್ಲಾ: ಇರಾನ್ ಜೊತೆಗೆ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕವಾಗಿ, ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವ ಹಿಜ್ಬುಲ್ಲಾ 18 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ವಿರುದ್ಧ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ನಡೆಸಿದ್ದ ಸಂಘರ್ಷ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ ಬಳಿಕ 2024ರ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಕದನ ವಿರಾಮ ನಡೆದಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಹಿಜ್ಬುಲ್ಲಾ ಸಂಘರ್ಷದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.
ದೋಹಾ, ಅಬುಧಾಬಿ, ಜೆರುಸೇಲಂ, ಕುವೈತ್ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ದಾಳಿ: ಖಮೇನಿ ಸಾವಿನ ಬಳಿಕ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ದಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟದ ಸದ್ದು, ದಾಳಿಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.
ಎಎಫ್ಪಿಯ ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಜೆರುಸೇಲಂನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪೋಟ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, ಇರಾನ್ ಈ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ ಎಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಸಚಿವಾಲಯ ಆರೋಪಿಸಿದೆ. ದೋಹಾ, ಅಬುಧಾಬಿ ಮತ್ತು ಕುವೈತ್ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸ್ಪೋಟದ ಸದ್ದುಗಳು ಕೇಳಿಸಿವೆ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: