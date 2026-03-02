ETV Bharat / international

ಹಿಜ್ಬುಲ್ಲಾ ದಾಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಲೆಬನಾನ್​ನ ಬೈರುತ್​ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್​ ದಾಳಿ; 31 ಸಾವು

ಹಿಜ್ಬುಲ್ಲಾ ದಾಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ವಾಯುಸೇನೆ​ ಹಿಜ್ಬುಲ್ಲಾದ ಭದ್ರಕೋಟೆ ಬೈರತ್​ ಮತ್ತು ನಗರದ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಸಮೀಪ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ.

israeli-strikes-kill-31-in-lebanon-says-countrys-health-ministry
ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ (AFP)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 2, 2026 at 12:44 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ಬೈರುತ್(ಲೆಬನಾನ್​): ಹಿಜ್ಬುಲ್ಲಾ ಉಗ್ರ ಸಂಘಟನೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮೇಲೆ​ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಇಸ್ರೇಲ್​ ಲೆಬನಾನ್​ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದೆ. ಲೆಬನಾನ್​ ರಾಜಧಾನಿ ಬೈರುತ್​ ಮೇಲೆ ವಾಯುದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದು, 31 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿ, 149 ಮಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇರಾನ್​ ಸರ್ವೋಚ್ಛ ನಾಯಕ ಅಯತೊಲ್ಲಾ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಅವರ ಹತ್ಯೆಗೆ ಪ್ರತೀಕಾರವಾಗಿ ಇಸ್ರೇಲ್​ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾಗಿ ಇರಾನ್​ ಬೆಂಬಲಿತ ಹಿಜ್ಬುಲ್ಲಾ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಇಸ್ರೇಲ್​ನ ಹೈಫಾ ನಗರದ ಮೇಲೆ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಹಾರಿಸಿದೆ. ಹಿಜ್ಬುಲ್ಲಾ ಹಾರಿಸಿದ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ತಡೆದಿದ್ದಾಗಿ ಇಸ್ರೇಲ್​ ಸಚಿವಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ.

ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ, ಇಸ್ರೇಲ್​ ಹಿಜ್ಬುಲ್ಲಾದ ಭದ್ರಕೋಟೆಯಾಗಿರುವ ಬೈರತ್​ ಮತ್ತು ನಗರದ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಸಮೀಪ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದೆ. ಇದೀಗ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ಲೆಬನಾನ್​ ಕೂಡ ದಾಳಿಗೊಳಗಾಗಿದೆ.

ಈ ದಾಳಿಯ ಕುರಿತು ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯ ಹೇಳಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಬೈರುತ್‌ನ ದಕ್ಷಿಣ ಉಪನಗರಗಳು ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಲೆಬನಾನ್‌ನ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್​ ಶತ್ರುಗಳು ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ 31 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, 149 ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಎಎಫ್​ಪಿ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

18 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಇಸ್ರೇಲ್​ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದ ಹಿಜ್ಬುಲ್ಲಾ: ಇರಾನ್​ ಜೊತೆಗೆ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕವಾಗಿ, ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವ ಹಿಜ್ಬುಲ್ಲಾ 18 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಇಸ್ರೇಲ್​ ವಿರುದ್ಧ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ನಡೆಸಿದ್ದ ಸಂಘರ್ಷ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ ಬಳಿಕ 2024ರ ನವೆಂಬರ್​ನಲ್ಲಿ ಕದನ ವಿರಾಮ ನಡೆದಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಹಿಜ್ಬುಲ್ಲಾ ಸಂಘರ್ಷದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.

ದೋಹಾ, ಅಬುಧಾಬಿ, ಜೆರುಸೇಲಂ, ಕುವೈತ್​ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ದಾಳಿ: ಖಮೇನಿ ಸಾವಿನ ಬಳಿಕ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ದಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟದ ಸದ್ದು, ದಾಳಿಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.

ಎಎಫ್​ಪಿಯ ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಜೆರುಸೇಲಂನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪೋಟ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, ಇರಾನ್​ ಈ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ ಎಂದು ಇಸ್ರೇಲ್​ ಸಚಿವಾಲಯ ಆರೋಪಿಸಿದೆ. ದೋಹಾ, ಅಬುಧಾಬಿ ಮತ್ತು ಕುವೈತ್​ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸ್ಪೋಟದ ಸದ್ದುಗಳು ಕೇಳಿಸಿವೆ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

