ETV Bharat / international

ಆರನೇ ದಿನಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಯುದ್ಧ: ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಅಮೆರಿಕ ಸೆನೆಟ್

ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದ ಯುದ್ದ ಆರನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಕುವೈತ್‌ನ ಅಮೆರಿಕ ಕಮಾಂಡ್ ಸೆಂಟರ್‌ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಆರು ಯುಎಸ್​ ಯೋಧರ ಹೆಸರು ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿದೆ.

israeli-strikes-kill-3-at-palestinian-refugee-camp-in-lebanon-iran-targets-israel-and-us-bases
ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಬಿಕಟ್ಟು (AP)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 5, 2026 at 11:27 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಟೆಹ್ರಾನ್ (ಇರಾನ್​): ಇಸ್ರೇಲ್​ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್​ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು, ಇಸ್ರೇಲ್​ ಸೇನೆ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಇರಾನ್​ ಮೇಲೆ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಹಾರಿಸಿದೆ. ಲೆಬನಾನ್​ನ ಬೈರುತ್​ನಲ್ಲಿನ ಹಿಜ್ಬುಲ್ಲಾ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊಸ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿರುವುದಾಗಿ ಕೂಡ ಇಸ್ರೇಲ್​ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಇಸ್ರೇಲ್​ ಟ್ರಿಪೋಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬೆಡ್ಡಾವಿ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೇನಿಯನ್​ ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಶಿಬಿರದ ಕಟ್ಟಡದ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್​ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಲೆಬನಾನ್​ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಕುವೈತ್​ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್​ ದಾಳಿ: ಅಮೆರಿಕ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಕುವೈತ್​ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್​ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಟ್ಯಾಂಕರ್​ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಪೋಟ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, ಮತ್ತು ತೈಲ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಡಲ ಭದ್ರತಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಯುಕೆಎಂಟಿಒ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಗಲ್ಫ್ ರಾಜ್ಯದ ಮುಬಾರಕ್ ಅಲ್-ಕಬೀರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಪೋಟ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, ಇದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತವಿದ್ದ ಸಣ್ಣ ನೌಕೆಗಳು ಮುಳುಗಿವೆ. ಸ್ಫೋಟದ ನಂತರ ಯಾವುದೇ ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ವರದಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ

ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಕುವೈತ್​: ಆದರೆ ಕುವೈತ್​ ಈ ಸ್ಪೋಟವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ. ಮುಬಾರಕ್ ಅಲ್-ಕಬೀರ್ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆಯ ಕುರಿತು ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಸಚಿವಾಲಯ ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿರುವ ಸುದ್ದಿಗಳು ಸುಳ್ಳು. ಮುಬಾರಕ್ ಅಲ್ ಕಬೀರ್ ಬಂದರಿನಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ 60 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ದೃಢಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಕ್ಸ್​ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಆರು ಯುಎಸ್​ ಯೋಧರ ಸಾವು: ಕುವೈತ್‌ನ ಕಮಾಂಡ್ ಸೆಂಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಆರು ಯುಎಸ್ ಸೈನಿಕರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೆಂಟಗನ್​ ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್, ಇರಾನ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಮರು ದಿನ ಕುವೈತ್‌ನ ಪೋರ್ಟ್ ಶುಐಬಾದಲ್ಲಿರುವ ಕಮಾಂಡ್ ಸೆಂಟರ್‌ಗೆ ಡ್ರೋನ್ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಅವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ.

ಕತಾರ್​ ಜನರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಅಮೆರಿಕ-ಇಸ್ರೇಲಿ ಯುದ್ಧ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಮಧ್ಯೆ, ಕತಾರ್ ಗುರುವಾರ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಇರುವಂತೆ ಮತ್ತು ಅಧಿಕೃತ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದೆ.

ಅಮೆರಿಕ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿ ಕೂಡ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಕತಾರ್ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ವಾಸಿಸುವ ನಿವಾಸಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಕುರಿತು ಎಕ್ಸ್​ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಯುದ್ದ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ತಿರಸ್ಕರಿದ ಅಮೆರಿಕ: ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧದ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕಾ ಸೆನೆಟ್ ಬೆಂಬಲಿಸಿದೆ. ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವವನ್ನು ಸೆನೆಟ್ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲಿಸಿದೆ.

ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ದಾಳಿ ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ಮೊದಲು ಸಂಸತ್ತಿನ ಅನುಮೋದನೆ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ 47-53 ಮತಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸೋಲಾಯಿತು.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧನೌಕೆ IRIS Dena ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿದ ಅಮೆರಿಕ

ಇಂದು ನೇಪಾಳ ಚುನಾವಣೆ; ನಿರ್ಭೀತಿಯಿಂದ ಹಕ್ಕು ಚಲಾಯಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿದ ಮಧ್ಯಂತರ ಪ್ರಧಾನಿ

TAGGED:

USISRAELIRAN WAR
ISRAELI STRIKES ON IRAN
IRAN TARGETS ISRAEL AND US BASES
US ISRAEL IRAN WAR
ISRAELI STRIKES ON IRAN

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.