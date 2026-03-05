ಆರನೇ ದಿನಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಯುದ್ಧ: ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಅಮೆರಿಕ ಸೆನೆಟ್
ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದ ಯುದ್ದ ಆರನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಕುವೈತ್ನ ಅಮೆರಿಕ ಕಮಾಂಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಆರು ಯುಎಸ್ ಯೋಧರ ಹೆಸರು ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿದೆ.
Published : March 5, 2026 at 11:27 AM IST
ಟೆಹ್ರಾನ್ (ಇರಾನ್): ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು, ಇಸ್ರೇಲ್ ಸೇನೆ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಹಾರಿಸಿದೆ. ಲೆಬನಾನ್ನ ಬೈರುತ್ನಲ್ಲಿನ ಹಿಜ್ಬುಲ್ಲಾ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊಸ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿರುವುದಾಗಿ ಕೂಡ ಇಸ್ರೇಲ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಇಸ್ರೇಲ್ ಟ್ರಿಪೋಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬೆಡ್ಡಾವಿ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೇನಿಯನ್ ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಶಿಬಿರದ ಕಟ್ಟಡದ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಲೆಬನಾನ್ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಕುವೈತ್ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್ ದಾಳಿ: ಅಮೆರಿಕ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಕುವೈತ್ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಪೋಟ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, ಮತ್ತು ತೈಲ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಡಲ ಭದ್ರತಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಯುಕೆಎಂಟಿಒ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಗಲ್ಫ್ ರಾಜ್ಯದ ಮುಬಾರಕ್ ಅಲ್-ಕಬೀರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಪೋಟ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, ಇದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತವಿದ್ದ ಸಣ್ಣ ನೌಕೆಗಳು ಮುಳುಗಿವೆ. ಸ್ಫೋಟದ ನಂತರ ಯಾವುದೇ ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ವರದಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ
ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಕುವೈತ್: ಆದರೆ ಕುವೈತ್ ಈ ಸ್ಪೋಟವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ. ಮುಬಾರಕ್ ಅಲ್-ಕಬೀರ್ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆಯ ಕುರಿತು ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಸಚಿವಾಲಯ ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿರುವ ಸುದ್ದಿಗಳು ಸುಳ್ಳು. ಮುಬಾರಕ್ ಅಲ್ ಕಬೀರ್ ಬಂದರಿನಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ 60 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ದೃಢಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಕ್ಸ್ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆರು ಯುಎಸ್ ಯೋಧರ ಸಾವು: ಕುವೈತ್ನ ಕಮಾಂಡ್ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಆರು ಯುಎಸ್ ಸೈನಿಕರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೆಂಟಗನ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್, ಇರಾನ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಮರು ದಿನ ಕುವೈತ್ನ ಪೋರ್ಟ್ ಶುಐಬಾದಲ್ಲಿರುವ ಕಮಾಂಡ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಡ್ರೋನ್ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಅವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ.
ಕತಾರ್ ಜನರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಅಮೆರಿಕ-ಇಸ್ರೇಲಿ ಯುದ್ಧ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಮಧ್ಯೆ, ಕತಾರ್ ಗುರುವಾರ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಇರುವಂತೆ ಮತ್ತು ಅಧಿಕೃತ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿ ಕೂಡ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಕತಾರ್ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ವಾಸಿಸುವ ನಿವಾಸಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಕುರಿತು ಎಕ್ಸ್ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಯುದ್ದ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ತಿರಸ್ಕರಿದ ಅಮೆರಿಕ: ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧದ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕಾ ಸೆನೆಟ್ ಬೆಂಬಲಿಸಿದೆ. ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವವನ್ನು ಸೆನೆಟ್ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲಿಸಿದೆ.
ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ದಾಳಿ ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ಮೊದಲು ಸಂಸತ್ತಿನ ಅನುಮೋದನೆ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ 47-53 ಮತಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸೋಲಾಯಿತು.
