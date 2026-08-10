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ಅಮೆರಿಕ ರೂಪಿಸಿದ ಗಾಜಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುರಿತ 15 ಅಂಶಗಳ ಯೋಜನೆಗೆ ಇಸ್ರೇಲ್​ ವಿರೋಧ

ಗಾಜಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುರಿತು ಅಮೆರಿಕ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಲಾಗಿರುವ 15 ಅಂಶಗಳ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಇಸ್ರೇಲ್​ ಪ್ರಧಾನಿ ಬೆಂಜಮಿನ್​ ನೆತನ್ಯಾಹು ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

GAZA PLAN
ಇಸ್ರೇಲ್​ ಪ್ರಧಾನಿ ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೆತನ್ಯಾಹು, ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್​​ ಟ್ರಂಪ್ (AP)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 10, 2026 at 10:33 AM IST

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ಜೆರುಸಲೆಮ್ (ಇಸ್ರೇಲ್): ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್​​ ಟ್ರಂಪ್​ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಲಾದ ಗಾಜಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಇಸ್ರೇಲ್​ ಪ್ರಧಾನಿ ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೆತನ್ಯಾಹು ಅವರು ಭಾನುವಾರ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಡೊನಾಲ್ಡ್​​ ಟ್ರಂಪ್​ ಜೊತೆಗೂ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮೇಣ ಟೀಕೆಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಗಾಜಾದಿಂದ ಇಸ್ರೇಲ್​ ತಕ್ಷಣವೇ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸರಿಯುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲವಾದರೂ, ನೆತನ್ಯಾಹು ಅವರ ಮೇಲೆ ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಹಾಕಿದ ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹಮಾಸ್ ಉಗ್ರ ಪಡೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಶ್ಯಸ್ತ್ರಗೊಳಿಸುವವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಸೇನಾ ಪಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಜನರ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ಅವರು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಗಾಜಾ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದ ಘೋಷಣೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರನ್ನು ನೆತನ್ಯಾಹು, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸ್ನೇಹಿತ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಅಮೆರಿಕದ ನಡೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಗಾಜಾ ಕುರಿತು ಅಮೆರಿಕ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಮ್ಮತಿಸಿದ, ಒಪ್ಪಿಗೆಯಾಗದ ವಿಚಾರಗಳಿವೆ. ಈ ಕುರಿತು ತಮ್ಮ ನಿಲುವನ್ನು ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಬೆಂಜಮಿನ್​ ನೆತನ್ಯಾಹು ಅವರು ಇಸ್ರೇಲ್‌ನ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 27 ರಂದು ಅಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಕೆಲವು ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಮ ಅಥವಾ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಜಾ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ ಘೋಷಿಸಿದ್ದು, ಅದರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುರಿತ ಯೋಜನೆಗೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು ಹಿನ್ನಡೆ ತರಬಹುದು ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಟ್ರಂಪ್‌ ಜೊತೆ ಘರ್ಷಣೆ: ನೆತನ್ಯಾಹು ಇತ್ತೀಚಿನವರೆಗೂ ಟ್ರಂಪ್‌ ಜೊತೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಅವರು ಇಸ್ರೇಲ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯುಎಸ್ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಜೆರುಸಲೆಮ್‌ಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವುದೂ ಸೇರಿದೆ.

ಫೆಬ್ರವರಿ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ ಆರಂಭಿಸಲು ಟ್ರಂಪ್ ನೆತನ್ಯಾಹು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಟ್ರಂಪ್ ಕದನ ವಿರಾಮ ಮತ್ತು ನಂತರದ ಸಂಘರ್ಷ ಇತ್ಯರ್ಥವನ್ನು ಬಯಸಿದಾಗ ಇಬ್ಬರೂ ಬೇರೆಯಾದರು ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಅವರ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸಿತು ಮತ್ತು ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು.

"ಒಪ್ಪಂದವಿದ್ದರೂ ಅಥವಾ ಒಪ್ಪಂದವಿಲ್ಲದೇ, ನಾನು ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿರುವವರೆಗೆ, ಇರಾನ್ ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ನೆತನ್ಯಾಹು ತಮ್ಮ ಸಂಪುಟಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಅವರು ಟೆಹ್ರಾನ್ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಆರೋಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಲೆಬನಾನ್ ನಡುವೆ ಅಮೆರಿಕದ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯ ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ, ಇರಾನ್ ಬೆಂಬಲಿತ ಹೆಜ್ಬೊಲ್ಲಾ ಕದನ ವಿರಾಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿತು ಎಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಆರೋಪಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ನೆತನ್ಯಾಹು ಕಳೆದ ವಾರ ಲೆಬನಾನ್ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಲಾದ ಯುಎಸ್ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯ ಕದನ ವಿರಾಮದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೆಂದರೆ ಅದು ಗಾಜಾ ಯೋಜನೆ. ಇದರ ಬಳಿಕ ಇಸ್ರೇಲ್ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿತು. ಆದರೆ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿರಲಿಲ್ಲ.

ಇಸ್ರೇಲ್ ಭಾನುವಾರ ನಡೆಸಿದ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಖಾನ್ ಯೂನಿಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲ್ಪಟ್ಟ ಮಗು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಜನರನ್ನು ಗಾಯಗೊಳಿಸಿತು ಎಂದು ನಾಗರಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ವಕ್ತಾರ ಮಹಮೂದ್ ಬಸ್ಸಲ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹಮಾಸ್ ಅಧಿಕಾರದ ಅಡಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕದನ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಗಾಜಾದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು 1,258 ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನಿಯನ್ನರನ್ನು ಕೊಂದಿವೆ. ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲಿ ಸೇನೆಯು ಐವರನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದೆ.

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