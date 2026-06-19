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ಸ್ಚಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಟ್​ನಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ​- ಅಮೆರಿಕ ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆ ವಿಳಂಬದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಲೆಬನಾನ್​ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್​ ದಾಳಿ

ದಕ್ಷಿಣ ಲೆಬನಾನ್​ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಬುಲ್ಲಾ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಇಸ್ರೇಲ್​ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಇಸ್ರೇಲ್​ ನಡೆಸಿದ ವಾಯುದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 16ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

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ಲೆಬನಾನ್​ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್​ ದಾಳಿ (AP)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 19, 2026 at 2:54 PM IST

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ಜೇರುಸೇಲಂ: ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್​ನಲ್ಲಿ ಇರಾನ್​ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದದ ಮಾತಕತೆಗಳು ವಿಳಂಬಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಇಸ್ರೇಲ್,​ ಲೆಬನಾನ್​ ಮೇಲೆ ವಾಯು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಲೆಬನಾನ್​ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಬುಲ್ಲಾ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಇಸ್ರೇಲ್​ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಇಸ್ರೇಲ್​ ನಡೆಸಿದ ವಾಯುದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 16 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, ಈ ದಾಳಿಗಳು ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ

ಈ ಲೆಬನಾನ್​ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ನಾಲ್ವರು ಸೈನಿಕರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಹೇಳಿದೆ. ಇರಾನ್ ಬೆಂಬಲಿತ ಹೆಜ್ಬೊಲ್ಲಾ ಉಗ್ರಗಾಮಿ ಗುಂಪಿನೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವ ಇಸ್ರೇಲ್​ಗೆ, ಲೆಬನಾನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಮತ್ತು ಲೆಬನಾನ್‌ನ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಮಗ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕರೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಇರಾನ್​ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ನಡುವಿನ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್​ ಮತ್ತು ಹೆಜ್ಬುಲ್ಲಾಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಇಸ್ರೇಲ್ ತಾನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ದಕ್ಷಿಣ ಲೆಬನಾನ್‌ನ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಬೇಕು ಎಂದು ಯುಎಸ್​ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದು, ಮಧ್ಯಂತರ ಒಪ್ಪಂದದ ಮಾತುಗಳು ಇದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಿದೆ.

ಇಸ್ರೇಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಬೆಂಜಮಿನ್​ ನೆತನ್ಯಾಹು, ಸೇನೆ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದು, ಹೆಜ್ಬುಲ್ಲಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾಶವಾಗುವವರೆಗೂ ತಾವು ಲೆಬನಾನ್​ ಬಿಟ್ಟು ಇಸ್ರೇಲಿ ಪಡೆ ಹಿಂದಿರುಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ನಡುವೆ ಟ್ರಂಪ್​, ನೆತನ್ಯಾಹು ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದ್ದು, ಅಮೆರಿಕ​ ಇಲ್ಲದೇ ಇಸ್ರೇಲ್​ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಪರಾವಲಂಬಿಗಳು ನಾನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿಬಿ (ನೆತನ್ಯಾಹು) ಜೊತೆಗೆ ನನಗೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹವಿದೆ. ಇದೀಗ ಬಿಬಿ ಲೆಬನಾನ್​ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗೌರವಪೂರ್ವಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಇರಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದರು.

ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಶಾಶ್ವತ ಅಂತ್ಯ ಸಾಧಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಕುರಿತು ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ನಡುವೆ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕಿದ್ದ ಮಾತುಕತೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಲೆಬನಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲಿ ದಾಳಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದವು.

ವಿಳಂಬವಾದ ಮಾತುಕತೆ: ಇರಾನ್​ ಜೊತೆಗಿನ ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆಡಿ ವ್ಯಾನ್ಸ್​ ನೇತೃತ್ವದ ನಿಯೋಗ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಟ್​ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್​ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಭೇಟಿ ವಿಳಂಬಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಶ್ವೇತಭವನ ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೆ, ಅಲ್ - ಮಾಯದೀನ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದಂತೆ, ಲೆಬನಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಇರಾನ್ ತನ್ನ ನಿಯೋಗವನ್ನು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್‌ಗೆ ಕಳುಹಿಸುವುದನ್ನು ವಿಳಂಬ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

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