ಸ್ಚಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ - ಅಮೆರಿಕ ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆ ವಿಳಂಬದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಲೆಬನಾನ್ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ದಾಳಿ
ದಕ್ಷಿಣ ಲೆಬನಾನ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಬುಲ್ಲಾ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಇಸ್ರೇಲ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡೆಸಿದ ವಾಯುದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 16ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
Published : June 19, 2026 at 2:54 PM IST
ಜೇರುಸೇಲಂ: ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದದ ಮಾತಕತೆಗಳು ವಿಳಂಬಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಇಸ್ರೇಲ್, ಲೆಬನಾನ್ ಮೇಲೆ ವಾಯು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಲೆಬನಾನ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಬುಲ್ಲಾ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಇಸ್ರೇಲ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡೆಸಿದ ವಾಯುದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 16 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, ಈ ದಾಳಿಗಳು ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ
ಈ ಲೆಬನಾನ್ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ನಾಲ್ವರು ಸೈನಿಕರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಹೇಳಿದೆ. ಇರಾನ್ ಬೆಂಬಲಿತ ಹೆಜ್ಬೊಲ್ಲಾ ಉಗ್ರಗಾಮಿ ಗುಂಪಿನೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವ ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ, ಲೆಬನಾನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಮತ್ತು ಲೆಬನಾನ್ನ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಮಗ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕರೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ನಡುವಿನ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಹೆಜ್ಬುಲ್ಲಾಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಇಸ್ರೇಲ್ ತಾನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ದಕ್ಷಿಣ ಲೆಬನಾನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಬೇಕು ಎಂದು ಯುಎಸ್ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದು, ಮಧ್ಯಂತರ ಒಪ್ಪಂದದ ಮಾತುಗಳು ಇದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಿದೆ.
ಇಸ್ರೇಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೆತನ್ಯಾಹು, ಸೇನೆ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದು, ಹೆಜ್ಬುಲ್ಲಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾಶವಾಗುವವರೆಗೂ ತಾವು ಲೆಬನಾನ್ ಬಿಟ್ಟು ಇಸ್ರೇಲಿ ಪಡೆ ಹಿಂದಿರುಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ನಡುವೆ ಟ್ರಂಪ್, ನೆತನ್ಯಾಹು ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದ್ದು, ಅಮೆರಿಕ ಇಲ್ಲದೇ ಇಸ್ರೇಲ್ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಪರಾವಲಂಬಿಗಳು ನಾನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿಬಿ (ನೆತನ್ಯಾಹು) ಜೊತೆಗೆ ನನಗೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹವಿದೆ. ಇದೀಗ ಬಿಬಿ ಲೆಬನಾನ್ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗೌರವಪೂರ್ವಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಇರಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದರು.
ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಶಾಶ್ವತ ಅಂತ್ಯ ಸಾಧಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಕುರಿತು ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ನಡುವೆ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕಿದ್ದ ಮಾತುಕತೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಲೆಬನಾನ್ನಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲಿ ದಾಳಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದವು.
ವಿಳಂಬವಾದ ಮಾತುಕತೆ: ಇರಾನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆಡಿ ವ್ಯಾನ್ಸ್ ನೇತೃತ್ವದ ನಿಯೋಗ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಟ್ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಭೇಟಿ ವಿಳಂಬಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಶ್ವೇತಭವನ ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೆ, ಅಲ್ - ಮಾಯದೀನ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದಂತೆ, ಲೆಬನಾನ್ನಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಇರಾನ್ ತನ್ನ ನಿಯೋಗವನ್ನು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸುವುದನ್ನು ವಿಳಂಬ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
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