ಲೆಬನಾನ್ನಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ದಾಳಿಗೆ ಮೂವರು ಪತ್ರಕರ್ತರು ಸಾವು: ಇವರಿಗೆ ಉಗ್ರರ ನಂಟಿತ್ತೆಂದ ಇಸ್ರೇಲ್
ಲೆಬನಾನ್ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ತನ್ನ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಶನಿವಾರದ ದಾಳಿಗೆ ಮೂವರು ಯುದ್ಧ ವರದಿಗಾರರು ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ.
Published : March 29, 2026 at 1:36 PM IST
ಬೈರುತ್(ಲೆಬನಾನ್): ಇರಾನ್ನ ನೆರಳಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಹಿಜ್ಬುಲ್ಲಾ ಉಗ್ರರ ತಾಣ ಲೆಬನಾನ್ ಮೇಲೆ ಶನಿವಾರ ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡೆಸಿದ ವಾಯುದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಪತ್ರಕರ್ತರು ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಯುದ್ಧ ವರದಿಗಾರಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.
ಹಿಜ್ಬುಲ್ಲಾ ಸಂಘಟನೆಯೇ ನಡೆಸುವ ಅಲ್-ಮನಾರ್ ಟಿವಿ ಹಿರಿಯ ವರದಿಗಾರ ಅಲಿ ಶೋಯಿಬ್, ಬೈರುತ್ ಮೂಲದ ಪ್ಯಾನ್ ಅರಬ್ ಅಲ್ ಮಯಾದೀನ್ ಟಿವಿಯ ವರದಿಗಾರ್ತಿ ಫಾತಿಮಾ ಫ್ಟೌನಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪತ್ರಕರ್ತ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಲಿಯಾದವರು ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಲೆಬನಾನ್ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ವರದಿಗಾರ ಶೋಯಿಬ್ ಅವರು ಯುದ್ಧ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವಾಗ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಲ್ ಮನಾರ್ ಸಂಸ್ಥೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಅವರು ಕಳೆದ ಮೂರು ದಶಕಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿದ್ದರು ಎಂದಿದೆ. ಇತ್ತ, ಬೈರುತ್ ಮೂಲದ ಪ್ಯಾನ್-ಅರಬ್ ಅಲ್-ಮಯಾದೀನ್ ಟಿವಿ ವರದಿಗಾರ್ತಿ ಫಾತಿಮಾ ಫ್ಟೌನಿ ಜೆಜ್ಜೈನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಇನ್ನೊಂದು ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈ ದಾಳಿಗೂ ಮೊದಲು ನೇರ ವರದಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಎಂದು ಮಯಾದೀನ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಳಿದೆ.
ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಾವನ್ನು ಲೆಬನಾನ್ ಸರ್ಕಾರ ಖಂಡಿಸಿದೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ ಯುದ್ಧ ನೀತಿಯನ್ನು ಮರೆತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಯುದ್ಧ ವರದಿಗಾರಿಕೆ ಮಾಡುವ ಪತ್ರಕರ್ತರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಕಾನೂನುಗಳು ಮತ್ತು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಈ ದಾಳಿ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದೆ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.
ಇಸ್ರೇಲ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?: ತನ್ನ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಾವನ್ನು ಇಸ್ರೇಲ್ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅಲ್-ಮನಾರ್ ಟಿವಿ ಹಿರಿಯ ವರದಿಗಾರ ಅಲಿ ಶೋಯಿಬ್ ಹಿಜ್ಬುಲ್ಲಾ ಉಗ್ರರಿಗೆ ನೆರವಾಗುತ್ತಿದ್ದ. ಆತ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ಜೊತೆ ನಂಟು ಹೊಂದಿದ್ದ. ಇಸ್ರೇಲ್ ಪಡೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ತಾನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಇನ್ನಿಬ್ಬರು ಪತ್ರಕರ್ತರ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿಲ್ಲ.
ಈ ಹಿಂದೆ ಗಾಜಾದಲ್ಲಿ ಹಮಾಸ್ ಉಗ್ರರು ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸೋಗಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಲೆಬನಾನ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಡೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ರಹಸ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಥವರನ್ನು ಹುಡುಕಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಹೇಳಿದೆ.
ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಇಸ್ರೇಲ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಅಲ್ ಮನಾರ್ ಟಿವಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ ನೂರ್ ರೇಡಿಯೋ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಉಡಾಯಿಸಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಅಲ್-ಮನಾರ್ ಟಿವಿಯ ರಾಜಕೀಯ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶೆರ್ರಿ ಮತ್ತು ಆತನ ಪತ್ನಿ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದರು. ಇಸ್ರೇಲ್ ದಾಳಿಗೆ ಒಟ್ಟು 5 ಮಂದಿ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ.
ಹಿಜ್ಬುಲ್ಲಾ ಪ್ರತಿದಾಳಿ: ಇಸ್ರೇಲ್ ದಾಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಹಿಜ್ಬುಲ್ಲಾ ಉಗ್ರರು ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 250 ಕ್ಷಿಪಣಿ, ಡ್ರೋನ್ಗಳನ್ನು ಹಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ದಾಳಿಗಳು ದಕ್ಷಿಣ ಲೆಬನಾನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ಹೆಸರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ಬಯಸದ ಇಸ್ರೇಲಿ ಸೇನಾಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಏರುಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೆಬನಾನ್ನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 47 ಮಂದಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿ, 112 ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬೈರುತ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 2 ರಿಂದ ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೂ 1,189 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ. ಶನಿವಾರದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಅರೆವೈದ್ಯರು ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಒಟ್ಟು ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ 51ಕ್ಕೇರಿದೆ.
