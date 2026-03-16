ETV Bharat / international

ಇರಾನ್‌ನಲ್ಲಿ 200 ಗುರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್​ ದಾಳಿ: ಲೆಬನಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಐವರು ಸಾವು: ಇಸ್ರೇಲ್​ ವಾಯುಪಡೆ

ಇರಾನ್​ ಸೈನಿಕರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಗಳು, ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಯುದ್ಧ ಸಾಧನಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ತಾಣಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ದಾಳಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇಸ್ರೇಲ್​ ಸೇನೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

Israeli Air Force says 200 targets struck in Iran
ಇರಾನ್‌ನಲ್ಲಿ 200 ಗುರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್​ ದಾಳಿ: ಲೆಬನಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಐವರು ಸಾವು
author img

By ANI

Published : March 16, 2026 at 6:58 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಟೆಲ್ ಅವಿವ್, ಇಸ್ರೇಲ್: ಇಸ್ರೇಲ್​ ವಾಯುಪಡೆ ಭಾನುವಾರ ಪಶ್ಚಿಮ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ಇರಾನ್‌ನಾದ್ಯಂತ 200 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗುರಿಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಕ್ಷಿಪಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ರಕ್ಷಣಾ ಸ್ಥಾಪನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸೇನಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಮಿಲಿಟರಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಐಎಎಫ್​ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್​ ಪೋಸ್ಟ್​ ಮಾಡಿರುವ IAF, ಕಳೆದ ದಿನ ನಮ್ಮ ವಾಯುಪಡೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ಇರಾನ್‌ನಲ್ಲಿ 200 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗುರಿಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ಇರಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಇರಾನಿನ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಆಡಳಿತದ ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಶ್ರೇಣಿ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ದಾಳಿಗೊಳಗಾದ ಗುರಿಗಳಲ್ಲಿ - ಇರಾನ್​ ಸೈನಿಕರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಗಳು, ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಯುದ್ಧ ಸಾಧನಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ತಾಣಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ದಾಳಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಇರಾನ್‌ನ ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಜಾಲ ಮತ್ತು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ವಾಯು ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ದಾಳಿಗಳು ನಡೆದಿವೆ ಎಂದು ಇಸ್ರೇಲ್​ ಮಿಲಿಟರಿ ಹೇಳಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಪೋಸ್ಟ್​ ನಲ್ಲಿ IAF ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಾಗಿ ಇರಾನ್ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ತನ್ನ ರಹಸ್ಯ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಇಸ್ರೇಲಿ ವಾಯುಪಡೆಯು ದೀರ್ಘ-ಶ್ರೇಣಿಯ ದಾಳಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಲಾಕ್‌ಹೀಡ್ ಮಾರ್ಟಿನ್ F-35I ಅದಿರ್ ವಿಮಾನದ ನಿಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್​ ಪೋಸ್ಟ್​ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಲೆಬನಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್​ ವಾಯುದಾಳಿಯು ಐದು ಜನರನ್ನು ಕೊಂದು ಇತರ ಆರು ಜನರನ್ನು ಗಾಯಗೊಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಲೆಬನಾನ್‌ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಅಲ್ ಜಜೀರಾ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಅಮೆರಿಕ ನೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದ IRGC: ಜೆಜ್ಜೈನ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕತ್ರಾನಿ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಲ್ ಜಜೀರಾ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಇರಾನ್‌ನ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನರಿ ಗಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ಪ್ಸ್ - IRGC ಮತ್ತು ಅದರ ನೌಕಾ ಪಡೆಗಳು ಭಾನುವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ಅಮೆರಿಕದ ನಾಲ್ಕು ವಾಯುನೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಂಘಟಿತ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಮತ್ತು ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದೆ. ಈ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಮಿಲಿಟರಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ಅಲ್ ಜಜೀರಾ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ IRGC ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಅಮೆರಿಕ ಪಡೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಮಾಂಡ್ ಕೇಂದ್ರಗಳು, ವಾಯು ಸಂಚಾರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಗೋಪುರಗಳು ಮತ್ತು ವಾಯು ರಕ್ಷಣಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಹಾನಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.

TAGGED:

200 TARGETS STRUCK IN IRAN
ISRAELI AIR FORCE
IRGC
200 ಗುರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್​ ದಾಳಿ
IRAN ISREL US WAR

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.