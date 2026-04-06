ಐಆರ್​ಜಿಸಿ ಗುಪ್ತಚರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನ ಖಾದೆಮಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ ಇಸ್ರೇಲ್​

ಸೇನಾ ಗುಪ್ತಚರ ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್​ ವಾಯುಪಡೆ ಟೆಹ್ರಾನ್​ ಮೇಲೆ ರಾತ್ರಿಯಿಡಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದೆ.

Israeli Air Force eliminates IRGC Intelligence head Majid Khademi
ಇಸ್ರೇಲ್​ ಪೋಸ್ಟ್​ (ANI)
By ANI

Published : April 6, 2026 at 4:40 PM IST

ಟೆಲ್​ ಅವಿವಾ (ಇಸ್ರೇಲ್​): ಇರಾನ್​ ಮೇಲೆ ರಾತ್ರಿ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಐಆರ್​ಜಿಸಿಯ ಗುಪ್ತಚರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇಸ್ರೇಲಿ​ ವಾಯು ಪಡೆ (ಐಎಎಫ್​​) ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಎಕ್ಸ್​​ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್​ ಮಾಡಿರುವ ಅವರು, ಸೇನಾ ಗುಪ್ತಚರ ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್​ ವಾಯುಪಡೆ ಟೆಹ್ರಾನ್​ ಮೇಲೆ ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರಾನ್​ನ ಐಆರ್​ಜಿಸಿ ಗುಪ್ತಚರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮಜೀದ್ ಖೋತಮ್​-ಖಾಸಿನಿ ಖಾದೆಮಿಯನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಇರಾನ್​ ರೆವಲ್ಯೂಷನರಿ ಗಾರ್ಡ್​ನ ಪ್ರಮುಖ ಕಮಾಂಡರ್​ನಲ್ಲಿ ಖಾದೆಮಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದು, ಅವರು ಸೇನೆ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದರು.

ಇಸ್ರೇಲ್​, ಐಆರ್​ಜಿಸಿ ಗುಪ್ತಚರ ಅಧಿಕಾರಿ ಖೋತಮಿಯ ಮೇಲೆ ವಿತ್​​ ಎಲಯನ್​ ಕಬ್​ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ರೋರ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಯನ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತದ ಹಿರಿಯ ಶ್ರೇಣಿಗಳಿಗೆ ಗುಪ್ತಚರ ಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಅವರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಖಾದೆಮಿ ಈ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಖಾದೆಮಿ, ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಗುಪ್ತಚರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅವರು, ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಇಸ್ರೇಲ್​ ಮತ್ತು ಜೂಯಿಸ್ಟ್​ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಕೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ ಇರಾನ್​ ಆಡಳಿತ ವಿರುದ್ಧದ ಆಂತರಿಕ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಇರಾನಿ ಜನರ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಐಎಎಫ್​ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಖಾದೆಮ್​ ಹತ್ಯೆ ಮೂಲಕ ಇರಾನ್​ ವಿರುದ್ಧದ ಕಾರ್ಯಾಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಇರಾನಿ ಆಡಳಿತದ 12ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಮಾಂಡರ್​ಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಇಸ್ರೇಲ್​ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಭದ್ರತಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಐಡಿಎಫ್​ ಬೈರುತ್​ನಲ್ಲಿನ ಹೆಜ್ಬುಲ್ಲಾ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ದಾಳಿ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಐಡಿಎಫ್​ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಲೆಬನಾನ್​ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಐಡಿಎಫ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ನೋಮ್ ಮಡ್ಮೋನಿ, ಮೊದಲ ಸಾರ್ಜೆಂಟ್ ಬೆನ್ ಕೋಹೆನ್, ಮೊದಲ ಸಾರ್ಜೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಆಂಟಿಸ್ ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಸಾರ್ಜೆಂಟ್ ಗಿಲಿಯಾಡ್ ಹರೆಲ್ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣರಾದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರನ್ನು ನಿಕಟ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ನಿರ್ನಾಮ ಮಾಡಲಾಗದೆ. ನಿಖರವಾದ ಗುಪ್ತಚರ ಮಾಹಿತಿಯ ಮೂಲಕ, ಹುತಾತ್ಮ ಸೈನಿಕರ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣರಾದ ಅದೇ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

