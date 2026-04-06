ಐಆರ್ಜಿಸಿ ಗುಪ್ತಚರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನ ಖಾದೆಮಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ ಇಸ್ರೇಲ್
ಸೇನಾ ಗುಪ್ತಚರ ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ವಾಯುಪಡೆ ಟೆಹ್ರಾನ್ ಮೇಲೆ ರಾತ್ರಿಯಿಡಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದೆ.
By ANI
Published : April 6, 2026 at 4:40 PM IST
ಟೆಲ್ ಅವಿವಾ (ಇಸ್ರೇಲ್): ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ರಾತ್ರಿ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಐಆರ್ಜಿಸಿಯ ಗುಪ್ತಚರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇಸ್ರೇಲಿ ವಾಯು ಪಡೆ (ಐಎಎಫ್) ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಎಕ್ಸ್ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಅವರು, ಸೇನಾ ಗುಪ್ತಚರ ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ವಾಯುಪಡೆ ಟೆಹ್ರಾನ್ ಮೇಲೆ ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ನ ಐಆರ್ಜಿಸಿ ಗುಪ್ತಚರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮಜೀದ್ ಖೋತಮ್-ಖಾಸಿನಿ ಖಾದೆಮಿಯನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಇರಾನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನರಿ ಗಾರ್ಡ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಕಮಾಂಡರ್ನಲ್ಲಿ ಖಾದೆಮಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದು, ಅವರು ಸೇನೆ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದರು.
ಇಸ್ರೇಲ್, ಐಆರ್ಜಿಸಿ ಗುಪ್ತಚರ ಅಧಿಕಾರಿ ಖೋತಮಿಯ ಮೇಲೆ ವಿತ್ ಎಲಯನ್ ಕಬ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ರೋರ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಯನ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತದ ಹಿರಿಯ ಶ್ರೇಣಿಗಳಿಗೆ ಗುಪ್ತಚರ ಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಅವರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಖಾದೆಮಿ ಈ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಖಾದೆಮಿ, ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಗುಪ್ತಚರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅವರು, ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಜೂಯಿಸ್ಟ್ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಕೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ ಇರಾನ್ ಆಡಳಿತ ವಿರುದ್ಧದ ಆಂತರಿಕ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಇರಾನಿ ಜನರ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಐಎಎಫ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಖಾದೆಮ್ ಹತ್ಯೆ ಮೂಲಕ ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧದ ಕಾರ್ಯಾಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಇರಾನಿ ಆಡಳಿತದ 12ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಮಾಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಭದ್ರತಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಐಡಿಎಫ್ ಬೈರುತ್ನಲ್ಲಿನ ಹೆಜ್ಬುಲ್ಲಾ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ದಾಳಿ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಐಡಿಎಫ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಲೆಬನಾನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಐಡಿಎಫ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ನೋಮ್ ಮಡ್ಮೋನಿ, ಮೊದಲ ಸಾರ್ಜೆಂಟ್ ಬೆನ್ ಕೋಹೆನ್, ಮೊದಲ ಸಾರ್ಜೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಆಂಟಿಸ್ ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಸಾರ್ಜೆಂಟ್ ಗಿಲಿಯಾಡ್ ಹರೆಲ್ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣರಾದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರನ್ನು ನಿಕಟ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ನಿರ್ನಾಮ ಮಾಡಲಾಗದೆ. ನಿಖರವಾದ ಗುಪ್ತಚರ ಮಾಹಿತಿಯ ಮೂಲಕ, ಹುತಾತ್ಮ ಸೈನಿಕರ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣರಾದ ಅದೇ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
