ಹಿಜ್ಬುಲ್ಲಾ ಜೊತೆ ಕದನ ವಿರಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ; ಇದು ಇರಾನ್ - ಅಮೆರಿಕ ಮಾತುಕತೆಯ ಭಾಗವಲ್ಲ; ಕಡ್ಡಿ ಮುರಿದಂತೆ ಹೇಳಿದ ಇಸ್ರೇಲ್
ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿರುವ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ಕದನ ವಿರಾಮವು ಲೆಬನಾನ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಹೇಳಿದೆ.
Published : April 11, 2026 at 8:10 AM IST
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್, ಅಮೆರಿಕ: ಮುಂದಿನ ವಾರ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ನಲ್ಲಿ ಲೆಬನಾನ್ ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ, ಹಿಜ್ಬುಲ್ಲಾ ಜೊತೆ ಕದನ ವಿರಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಬರುವ ಮಂಗಳವಾರ ವಿದೇಶಾಂಗ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮಾತುಕತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಲೆಬನಾನ್ ರಾಯಭಾರಿಗಳು ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರದ ಲೆಬನಾನ್ ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಔಪಚಾರಿಕ ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಇಸ್ರೇಲ್ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ ರಾಯಭಾರಿ ಯೆಚಿಯಲ್ ಲೀಟರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಸಂಘಟನೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ - ಇಸ್ರೇಲ್: ಇಸ್ರೇಲ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುವ ಮತ್ತು ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಶಾಂತಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಅಡಚಣೆಯಾಗಿರುವ ಹೆಜ್ಬುಲ್ಲಾ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಸಂಘಟನೆಯೊಂದಿಗೆ ಕದನ ವಿರಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲು ಇಸ್ರೇಲ್ ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಲೀಟರ್ ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇರಾನ್ ಬೆಂಬಲಿತ ಶಿಯಾ ಮುಸ್ಲಿಂ ಚಳವಳಿಯಾದ ಹಿಜ್ಬುಲ್ಲಾದಿಂದ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮೇಲೆ ರಾಕೆಟ್ ದಾಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ, ಫೆಬ್ರವರಿ 28 ರಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ - ಅಮೆರಿಕ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದವು. ನಂತರ ಇಸ್ರೇಲ್ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಲೆಬನಾನ್ ಮೇಲೆ ಬೃಹತ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿತ್ತು.
ಲೆಬನಾನ್ ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಮಾತುಕತೆ - ಇಸ್ರೇಲ್ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ: ಹೆಜ್ಬುಲ್ಲಾ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕದನ ವಿರಾಮ ಇರಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಇಸ್ರೇಲ್ ಲೆಬನಾನ್ ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹೆಜ್ಬುಲ್ಲಾವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುವ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದದ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಲೆಬನಾನ್ ವಿಚಾರ ಒಳಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಹೇಳಿದೆ. ಅದೇನಿದ್ದರೂ ಲೆಬನಾನ್ ಸರ್ಕಾರದ ಜತೆಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಮಂಗಳವಾರ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ನಲ್ಲಿ ಲೆಬನಾನ್ ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ ರಾಯಭಾರಿ ಯೆಚಿಯಲ್ ಲೀಟರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಲೆಬನಾನ್ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ದಾಳಿ ಇದುವರೆಗೂ 1950 ಮಂದಿ ಸಾವು: ಲೆಬನಾನ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ, ವಾರಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ 1,950 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ ಬುಧವಾರ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ 350 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು. ಇದು ಅಮೆರಿಕ - ಇರಾನ್ ಕದನ ವಿರಾಮ ಘೋಷಿಸಿದ ಬಳಿಕ ನಡೆದ ದಾಳಿಯಾಗಿತ್ತು.
