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ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷದ ನಡುವೆ ನೆತನ್ಯಾಹುಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಅಕ್ಟೋಬರ್​ನಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್​​ ಚುನಾವಣೆ: ವರದಿ

2019ರಿಂದ ನೆತನ್ಯಾಹು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರೆಂದು ಸಾಬೀತಾದರೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಗುರಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

Israel to hold elections on October 27 as Netanyahu faces polls amid regional wars: Reports
ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೆತನ್ಯಾಹು (ANI)
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By ANI

Published : July 13, 2026 at 10:29 AM IST

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ಟೆಲ್​ ಅವೀವ್​ (ಇಸ್ರೇಲ್​): ಪ್ರಧಾನಿ ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೆತನ್ಯಾಹು ನೇತೃತ್ವದ ಆಡಳಿತದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಪೂರ್ಣ ಅವಧಿ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಇಸ್ರೇಲ್​​ನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್​ 27ಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಇಸ್ರೇಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ.

ಜುಲೈ 17 ರಂದು ಹಾಲಿ ನೆಸ್ಸೆಟ್ (ಇಸ್ರೇಲ್​ ಸಂಸತ್ತು) ತನ್ನ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಪೂರ್ಣ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲಿದ್ದು, ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಲಿಕುಡ್ ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರುವ ಓಫಿರ್ ಕಾಟ್ಜ್ ಅವರು ಚುನಾವಣಾ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕಾರಣ 1988ರ ನಂತರ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇಸ್ರೇಲ್‌ನ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಯು ನಿಗದಿತ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಂತೆಯೇ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಐದು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಮೊದಲ ಸರ್ಕಾರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ನೆತನ್ಯಾಹು ಆಡಳಿತ ಪಾತ್ರವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಇಸ್ರೇಲಿ ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನೆಸ್ಸೆಟ್ ಜುಲೈ 17 ರಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7ರ ಗಡುವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 2022ರಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಬಲಪಂಥೀಯ ಆಡಳಿತ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಧಾನಿ ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೆತನ್ಯಾಹು ರಾಜಕೀಯ ಪುನರಾಗಮನ ಮಾಡಿದ್ದರು.

2023ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಮಾಸ್ ನಡೆಸಿದ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ದಾಳಿಯ ನಂತರ ನೆತನ್ಯಾಹು ತೀವ್ರ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧತೆಯನ್ನೂ ಎದುರಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಘಟನೆಯು ದೇಶದ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಭದ್ರತಾ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರಿತ್ತು.

2019ರಿಂದ ನೆತನ್ಯಾಹು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರೆಂದು ಸಾಬೀತಾದರೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಗುರಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇವರು ಬಹು ಮುಖ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಂಧನ ವಾರಂಟ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಗಾಜಾದಲ್ಲಿ ನೆತನ್ಯಾಹು ನಡೆಸಿದ ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರತೀಕಾರದ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧದ​ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೂ ಕೂಡಾ ಸಾಕಷ್ಟು ಟೀಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಭದ್ರತಾ ವೈಫಲ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆಕ್ರೋಶ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದರ ನಡುವೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಸ್ರೇಲಿಗಳು ನೆತನ್ಯಾಹು ಹೊರಗಿಡಬೇಕು ಎಂದು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ವಿರುದ್ದ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಆರೋಪಗಳಿದ್ದು, ಅದರ ವಿರುದ್ಧವೂ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: ಇರಾನ್ ಎಲ್ಲ​ ಯುರೇನಿಯಂ ಸಂಸ್ಕರಣೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು: ಇಸ್ರೇಲ್​ ಪ್ರಧಾನಿ ನೆತನ್ಯಾಹು ಒತ್ತಾಯ

ಯುರೇನಿಯಂ ಉತ್ಕೃಷ್ಟಗೊಳಿಸುವ, ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್​ ಕ್ರಿಪಣಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರಾನ್​ಗಿಲ್ಲ: ನೆತನ್ಯಾಹು

TAGGED:

ISRAEL ELECTIONS
NETANYAHU FACES POLLS
REGIONAL WARS
ISRAEL ELECTIONS ON OCTOBER 27
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