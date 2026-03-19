ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಇರಾನ್ನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ನಿಕ್ಷೇಪದ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ದಾಳಿ: ಗಲ್ಫ್ ಮೇಲೆ ಟೆಹ್ರಾನ್ ಪ್ರತಿ ದಾಳಿ
ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿಯು ತನ್ನ ಮುಖ್ಯ ಅನಿಲ ನಿಕ್ಷೇಪದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಸಿದೆ ಎಂದು ಕತಾರ್ನ ಇಂಧನ ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇರಾನ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರತೀಕಾರದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದೆ.
Published : March 19, 2026 at 9:02 AM IST
ಟೆಲ್ ಅವಿವ್, ಇಸ್ರೇಲ್: ಇರಾನ್ನ ಬೃಹತ್ ಕಡಲಾಚೆಯ ಸೌತ್ ಪಾರ್ಸ್ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ನಿಕ್ಷೇಪದ ಮೇಲೆ ಬುಧವಾರ ಇಸ್ರೇಲ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಇದು ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ನಿಕ್ಷೇಪವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ, ಕೊಲ್ಲಿ ದೇಶಗಳ ಇಂಧನ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಇರಾನ್ ಪ್ರತೀಕಾರ ತೀರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿನಾಶಕಾರಿ ದಾಳಿ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದೆ.
ಯುದ್ಧವು 20 ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಇತ್ತೀಚಿನ ದಾಳಿಗಳು ಇಂಧನ ಪೂರೈಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಪಕ ದಾಳಿಯ ಭಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ. ಇದು ಈಗಾಗಲೇ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಅಲುಗಾಡಿಸಬಹುದು. ದಕ್ಷಿಣ ಪಾರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲಿ ಮುಷ್ಕರದ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಪ್ರೆಸ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಇರಾನ್ನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಸೌತ್ ಪಾರ್ಸ್ ಎಂದು ಮತ್ತು ಕತಾರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಅನಿಲ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ನಾರ್ತ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ 1,800 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಘನ ಅಡಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇನ್ - ಸಿಟು ಅನಿಲ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಇರಾನ್ನ ಶೇ 40 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅನಿಲ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಇಸ್ರೇಲ್, ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಗಣರಾಜ್ಯದ ಗುಪ್ತಚರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಎಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಖತೀಬ್ನನ್ನು ಕೊಂದ ನಂತರ, ಇರಾನ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದೆ. ಸೌತ್ ಪಾರ್ಸ್ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಯ ನಂತರ ಟೆಹ್ರಾನ್, ತನ್ನ ತೈಲ ಬಾವಿಗಳ ಮೇಲೆ ಇನ್ಮುಂದೆ ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ದಾಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ನೀಡುವುದಾಗಿ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ.
ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಗಣರಾಜ್ಯದ ಇಂಧನ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು IRGC ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಇರಾನಿನ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಇದು ಮತ್ತೆ ಪುನರಾವರ್ತನೆಯಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಇಂಧನ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶವಾಗುವವರೆಗೆ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಮೂಲಕ ಕಠಿಣ ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸಿದೆ.
ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಸೌತ್ ಪಾರ್ಸ್ ದಾಳಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಕತಾರ್ನ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಧನ ಕಂಪನಿಯು ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿಯಿಂದ ತೈಲ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ವ್ಯಾಪಕ ಹಾನಿ ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಬಳಿಕ ಇರಾನ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರತೀಕಾರದ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾವು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಡ್ರೋನ್ಗಳನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೆ, ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಯ ಅವಶೇಷಗಳು ರಿಯಾದ್ನ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರದ ಬಳಿ ಬಿದ್ದಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
ತೈಲ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆ: ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ಸಂಚಾರದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಡಚಣೆಯಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಹೆಚ್ಚಾದ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿವೆ - ಗುರುವಾರ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾನದಂಡವು ಮೂರು ಪ್ರತಿಶತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಟ್ರಂಪ್ಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ರನ್ ಫೋನ್ ಕಾಲ್; ಫ್ರೆಂಚ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಮ್ಯಾನುಯೆಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ರನ್, ಯುಎಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತು ಕತಾರ್ನ ಎಮಿರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ದಾಳಿಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಮತ್ತು ಅವರ ಅಗತ್ಯ ಅಗತ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಇಂಧನ ಪೂರೈಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಿಲಟರಿ ದಾಳಿಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸೇಕು ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಕ್ಷಣಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅಲಿ ಲಾರಿಜಾನಿ ಅವರ ಮರಣದ ನಂತರ ಖತೀಬ್ ಅವರ ಹತ್ಯೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಹಿರಿಯ ಇರಾನಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡುವ ತನ್ನ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಇಸ್ರೇಲ್ ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ.
ಹೇಡಿತನದ ಹತ್ಯೆ; ಖತೀಬ್ ಹತ್ಯೆಯನ್ನು ಇರಾನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಸೌದ್ ಪೆಜೆಶ್ಕಿಯಾನ್ ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಹೇಡಿತನದ ಹತ್ಯೆ ಎಂದು ಅವರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ದ್ದಾರೆ. ಅತ್ತ ದೇಶದ ಹೊಸ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕ ಮೊಜ್ತಬಾ ಖಮೇನಿ ಪ್ರತೀಕಾರ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಚೆಲ್ಲಿದ ಪ್ರತಿ ಹನಿ ರಕ್ತಕ್ಕೂ ಬೆಲೆ ಇದೆ ಎಂದು ಅವರು ಲಿಖಿತ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಯುದ್ಧದ ಆರಂಭಿಕ ದಾಳಿಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತಂದೆ ಅಲಿ ಖಮೇನಿಯವರ ಮರಣದ ನಂತರ ಮೊಜ್ತಾಬಾ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕಮಾಂಡರ್ ಲಾರಿಜಾನಿಯನ್ನು ಕೋಮ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
