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ಟ್ರಂಪ್​ ಹತ್ಯೆಗೆ ಇರಾನ್​ ಸಂಚು: ಇಸ್ರೇಲ್​ ಗುಪ್ತಚರ ಮಾಹಿತಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅಮೆರಿಕ ಹೈ ಅಲರ್ಟ್​

ನ್ಯಾಟೋ ಶೃಂಗಸಭೆಯ ನಂತರ ಟರ್ಕಿಯಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸಲು ಟ್ರಂಪ್ ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ವಿಮಾನವನ್ನು ಬಳಸಿದ ನಂತರ ಈ ವರದಿಗಳು ಹೊರಬಂದಿವೆ.

Israel Shared Intel About 'New' Iran Plot To Kill Trump: Reports
ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್​ (AP)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 10, 2026 at 12:19 PM IST

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ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್​: ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್​ ಅವರನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲು ಇರಾನ್​ ಹೊಸ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಇಸ್ರೇಲ್​ ಗುಪ್ತಚರ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಕುರಿತು ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ.

ಟ್ರಂಪ್​ ಹತ್ಯೆಯ ಕುರಿತು ಇಸ್ರೇಲ್​ ಗುಪ್ತಚರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್​ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಇಸ್ರೇಲ್​ನ ಈ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಹೊಸದಾಗಿದ್ದು, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅನಾಮಧೇಯ ಪರಿಚಿತ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಸಿಎನ್​ಎನ್​ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ವಾಲ್​ಸ್ಟ್ರೀಟ್​ ಜರ್ನಲ್​ ಕೂಡ ಅನಾಮಧೇಯ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ಗುಪ್ತಚರ ಮಾಹಿತಿಯಂತೆ ಹೊಸ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಟ್ರಂಪ್​​ ಮೊದಲ ಅವಧಿಯ ಅಧಿಕಾರವಧಿಯಲ್ಲಿ(2020) ಇರಾನಿನ ಜನರಲ್ ಖಾಸೆಮ್ ಸೊಲೈಮಾನಿ ಅವರ ಹತ್ಯೆಗೆ ಆದೇಶಿಸಿದಾಗಿನಿಂದಲೂ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಟೆಹ್ರಾನ್ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದಿದೆ.

ನ್ಯಾಟೋ ಶೃಂಗಸಭೆಯ ಬಳಿಕ ಏರ್​ಫೋರ್ಸ್​ ಒನ್​ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಟ್ರಂಪ್​, ಅವರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಏಕೈಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾನೇ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಬಳಿಕ ಟ್ರಂಪ್, ನ್ಯಾಟೋ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಟರ್ಕಿಯಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸುವಾಗ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ​ ಕತಾರ್​ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ ಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸದೆ ಅದನ್ನು ಬ್ರಿಟನ್​ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಏರ್​ ಫೋರ್ಸ್​ ಒನ್​ ವಿಮಾನ ಏರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಭದ್ರತಾ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ರಹಸ್ಯ ಸೇವೆಯ ಕೋರಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ದಿ ನ್ಯಾಯಾರ್ಕ್ ಟೈಮ್ಸ್​ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಆದರೆ, ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್​, ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೂ ಇರಾನ್‌ನಿಂದ ಹಿಂದೆ ನಡೆದ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

DONALD TRUMP
IRAN US WAR
ISRAEL INTEL INFORMATION
IRAN PLOT TO KILL TRUMP

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