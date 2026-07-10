ಟ್ರಂಪ್ ಹತ್ಯೆಗೆ ಇರಾನ್ ಸಂಚು: ಇಸ್ರೇಲ್ ಗುಪ್ತಚರ ಮಾಹಿತಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅಮೆರಿಕ ಹೈ ಅಲರ್ಟ್
ನ್ಯಾಟೋ ಶೃಂಗಸಭೆಯ ನಂತರ ಟರ್ಕಿಯಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸಲು ಟ್ರಂಪ್ ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ವಿಮಾನವನ್ನು ಬಳಸಿದ ನಂತರ ಈ ವರದಿಗಳು ಹೊರಬಂದಿವೆ.
Published : July 10, 2026 at 12:19 PM IST
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್: ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲು ಇರಾನ್ ಹೊಸ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಗುಪ್ತಚರ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಕುರಿತು ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ.
ಟ್ರಂಪ್ ಹತ್ಯೆಯ ಕುರಿತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಗುಪ್ತಚರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಈ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಹೊಸದಾಗಿದ್ದು, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅನಾಮಧೇಯ ಪರಿಚಿತ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಸಿಎನ್ಎನ್ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ವಾಲ್ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಜರ್ನಲ್ ಕೂಡ ಅನಾಮಧೇಯ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ಗುಪ್ತಚರ ಮಾಹಿತಿಯಂತೆ ಹೊಸ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಟ್ರಂಪ್ ಮೊದಲ ಅವಧಿಯ ಅಧಿಕಾರವಧಿಯಲ್ಲಿ(2020) ಇರಾನಿನ ಜನರಲ್ ಖಾಸೆಮ್ ಸೊಲೈಮಾನಿ ಅವರ ಹತ್ಯೆಗೆ ಆದೇಶಿಸಿದಾಗಿನಿಂದಲೂ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಟೆಹ್ರಾನ್ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದಿದೆ.
ನ್ಯಾಟೋ ಶೃಂಗಸಭೆಯ ಬಳಿಕ ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ ಒನ್ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಟ್ರಂಪ್, ಅವರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಏಕೈಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾನೇ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಬಳಿಕ ಟ್ರಂಪ್, ನ್ಯಾಟೋ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಟರ್ಕಿಯಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸುವಾಗ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಕತಾರ್ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ ಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸದೆ ಅದನ್ನು ಬ್ರಿಟನ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಒನ್ ವಿಮಾನ ಏರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಭದ್ರತಾ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ರಹಸ್ಯ ಸೇವೆಯ ಕೋರಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ದಿ ನ್ಯಾಯಾರ್ಕ್ ಟೈಮ್ಸ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಆದರೆ, ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್, ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೂ ಇರಾನ್ನಿಂದ ಹಿಂದೆ ನಡೆದ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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