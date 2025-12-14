ETV Bharat / international

ಹಮಾಸ್​ ಕಮಾಂಡರ್​ ಹತ್ಯೆಗೈದ ಇಸ್ರೇಲ್​​; ಇದು ಕದನ ವಿರಾಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಎಂದ ಹಮಾಸ್​

ಹೆಸರಿಗಷ್ಟೇ ಕದನ ವಿರಾಮ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಹಮಾಸ್​ ಉಗ್ರರು ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್​ ಸೇನೆ ನಡುವೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಪರಸ್ಪರ ದಾಳಿ ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇವೆ.

ಇಸ್ರೇಲ್​ ದಾಳಿಗೆ ನಜ್ಜುಗುಜ್ಜಾದ ಕಾರು (AP)
ಜೆರುಸಲೆಮ್(ಇಸ್ರೇಲ್): ಕದನ ವಿರಾಮ ಘೋಷಣೆಯ ನಡುವೆಯೂ ಗಾಜಾದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಇಸ್ರೇಲ್​ ದಾಳಿ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ಗಾಜಾ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸ್ಫೋಟಕ ಸಿಡಿದ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಸೈನಿಕರು ಗಾಯಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ನಡೆಸಿದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಮಾಸ್​ನ ಉನ್ನತ ಕಮಾಂಡರ್​ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇಸ್ರೇಲ್​ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.

ರಯೀದ್ ಸಾದ್ ಎಂಬಾತನನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇಸ್ರೇಲ್​ ಹೇಳಿದರೆ, ಇದನ್ನು ಹಮಾಸ್​ ಉಗ್ರರು ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಗಾಜಾ ನಗರದ ಹೊರಗೆ ನಾಗರಿಕ ವಾಹನದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10ರಿಂದ ಜಾರಿಯಾದ ಕದನ ವಿರಾಮದ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದೆ.

ಇಸ್ರೇಲ್​ ಸೇನೆ ಹೇಳೋದೇನು?: ತನ್ನ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ರಯೀದ್​ ಸಾದ್​ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಈತ ಹಮಾಸ್​ನ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ತಯಾರಿಕೆಯ ವಿಭಾಗದ ಹಮಾಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ. ಈ ಹಿಂದೆ ಉಗ್ರಗಾಮಿ ಗುಂಪಿನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವಿಭಾಗದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 7 ರಂದು ಇಸ್ರೇಲ್​ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ರೂವಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಈತನೂ ಒಬ್ಬ. ಕದನ ವಿರಾಮವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಿಸುವಲ್ಲಿ ಈತ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಎಂದು ಇಸ್ರೇಲ್​ ಸೇನೆ ಹೇಳಿದೆ.

ಗಾಜಾ ನಗರದ ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಶವಗಳನ್ನು ಶಿಫಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಧ್ಯಮವೊಂದರ ಪತ್ರಕರ್ತರೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದರೆ, ಅಲ್ ಅವ್ಡಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಇನ್ನೂ ಮೂವರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

ಕದನ ವಿರಾಮ ಪದೇ ಪದೆ ಉಲ್ಲಂಘನೆ: ಅಮೆರಿಕದ ಮಧ್ಯಸ್ತಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್​ ಮತ್ತು ಹಮಾಸ್​ ಉಗ್ರರ ನಡುವೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್​ 10 ರಂದು ಕದನ ವಿರಾಮ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅದು ನೆಪಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಸಂಧಾನ ಎಂಬಂತಾಗಿದೆ. ಕದನ ವಿರಾಮ ಘೋಷಣೆ ಬಳಿಕವೂ ಹಮಾಸ್​ ಉಗ್ರರು ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್​ ಸೇನೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸುತ್ತಲೇ ಇವೆ. ಎರಡೂ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಆರೋಪ- ಪ್ರತ್ಯಾರೋಪ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಕದನ ವಿರಾಮ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಗಾಜಾದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡೆಸಿದ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿ ಮತ್ತು ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 386 ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನಿಯನ್ನರು ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನಿಯನ್ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ನಡೆದ ದಾಳಿಗಳು ತನ್ನ ಸೈನಿಕರ ವಿರುದ್ಧದ ಹಮಾಸ್​ ಉಗ್ರರು ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಗೆ ಪ್ರತೀಕಾರ ಅಷ್ಟೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಬಹುಪಾಲು ಗಾಜಾ ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಪ್ರದೇಶದ ನಡುವಿನ ಹಳದಿ ರೇಖೆಯನ್ನು ಸಮೀಪಿಸಿದ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನಿಯನ್ನರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಪಡೆಗಳು ದಾಳಿ ಮಾಡಿವೆ ಎಂದು ಇಸ್ರೇಲ್​ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಹಮಾಸ್​ ಉಗ್ರರ ಬಳಿ ಒತ್ತೆಯಾಳಾಗಿರುವ ಕೊನೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಬೇಕೆಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ. ಇದು ಕದನ ವಿರಾಮದ ಎರಡನೇ ಹಂತ ಎಂದು ಕರೆದಿದೆ. ಇದು ಗಾಜಾ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಮಾಸ್ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೇನಾರಹಿತ ಗಾಜಾದ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ಎಂದು ಇಸ್ರೇಲ್​ ಹೇಳಿದೆ.

2023ರಲ್ಲಿ ಹಮಾಸ್​ ಉಗ್ರರು ಇಸ್ರೇಲ್​ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ 1200 ಜನರನ್ನು ಕೊಂದು 251 ಮಂದಿಯನ್ನು ಒತ್ತೆಯಾಳುಗಳನ್ನಾಗಿ ಕರೆದೊಯ್ದಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಇಸ್ರೇಲ್​ ಸೇನೆ ಗಾಜಾದ ಮೇಲೆ ಸತತ ಎರಡು ವರ್ಷ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ 70,650 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನಿಯನ್ನರು ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಎಂದು ಗಾಜಾ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.

