ಕದನ ವಿರಾಮದ ನಡುವೆಯೇ ಗಾಜಾ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ ಇಸ್ರೇಲ್; 27 ಮಂದಿ ಸಾವು
ಕದನ ವಿರಾಮದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಜನರು ಮತ್ತೆ ಗಾಜಾ ನಗರಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗುವ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಈ ದಾಳಿ ಮತ್ತೆ ಜನರನ್ನು ಕಂಗೆಡಿಸಿದೆ.
Published : November 20, 2025 at 10:39 AM IST
ಗಾಜಾ, ಪ್ಯಾಲೇಸ್ಟಿನ್: ಗಾಜಾ ನಗರದ ಮೇಲೆ ಬುಧವಾರ ಇಸ್ರೇಲ್ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದು, 27 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಹಮಾಸ್ ಕದನ ವಿರಾಮವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿವೆ ಎಂದು ಎರಡು ದೇಶಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಆರೋಪಿಸಿವೆ.
ಎರಡು ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಕದನ ವಿರಾಮ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಗಾಜಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅತ್ಯಂತ ಮಾರಕ ದಾಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಸಹ ಒಂದು. ಕದನ ವಿರಾಮದ ಹೊರತಾಗಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಲೆಬನಾನ್ನ ಹಿಜ್ಬುಲ್ಲಾವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಇಸ್ರೇಲ್ ಸರಣಿ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ ನಂತರ ಈ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ.
ಬುಧವಾರ ಉತ್ತರ ಗಾಜಾ ನಗರದಲ್ಲಿ 14 ಜನರು ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣದ ಖಾನ್ ಯೂನಿಸ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 13 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹಮಾಸ್ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಪ್ರದೇಶದ ನಾಗರಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಸ್ಥೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಕದನ ವಿರಾಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಹಮಾಸ್ ಉಗ್ರರು ಇಸ್ರೇಲ್ ಸೇನಾಪಡೆ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ ಎಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಈ ಆರೋಪ ನಿರಾಕರಿಸಿರುವ ಹಮಾಸ್, ಈ ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಪಾಯಕಾರಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದೆ. ಈ ದಾಳಿಯು ಕದನ ವಿರಾಮವನ್ನು ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸಬಹುದು.
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಗಳ ನೋವಿನ ಮಾತು: ಘಟನೆ ಕುರಿತು ಎಎಫ್ಪಿ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ 50 ವರ್ಷದ ಅಹ್ರಫ್ ಅಬು ಸುಲ್ತಾನ್, ಇಸ್ರೇಲ್- ಹಮಾಸ್ ಕದನದಿಂದಾಗಿ ಕಳೆದೊಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳ ತೊರೆದು ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಕದನ ವಿರಾಮದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಭಾನುವಾರ ಗಾಜಾ ನಗರಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ದೆವು. ದಾಳಿಯಿಂದ ನಾಶಗೊಂಡಿದ್ದ ಮನೆಯ ಒಂದು ಕೋಣೆಯನ್ನು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಕೇವಲ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ನೆಲೆಸಲು ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿರುವ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಸಾವು ಸಂಭವಿಸಿದೆ ನಮಗೆ ಉಸಿರಾಡಲು ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಗಾಜಾ ನಗರದ ಸಹ ನಿವಾಸಿ ನಿವಿನ್ ಅಹ್ಮದ್, ತಮ್ಮ ನೆರೆಹೊರೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಶಬ್ಧ ಕೇಳಿದ್ದು, ದಟ್ಟ ಹೊಗೆ ಮುಗಿಲೆತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರಿತು. ಜನರು ಓಡುತ್ತಿದ್ದು, ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಸದ್ದು ಕೇಳಿ, ಅನೇಕರು ಮಡಿದಿರುವುದು ಕಂಡಿತು ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕದನ ವಿರಾಮದಲ್ಲೂ ಇಸ್ರೇಲ್, ಹಮಾಸ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗುರಿಯಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಪದೇ ಪದೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ 280 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೇನಿಯನ್ನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಅಮೆರಿಕ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಒಪ್ಪಂದವಾಗಿದೆ. ಹಮಾಸ್ ಉಗ್ರರು ಒತ್ತಾಯಾಳಾಗಿರಿಸಿದ್ದ 48 ಮಂದಿಯನ್ನು ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಹಮಾಸ್ ಸಮ್ಮತಿ ನೀಡಿತ್ತು.
ಕದನ ವಿರಾಮದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಜೀವಂತ ಒತ್ತೆಯಾಳುಗಳನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಸತ್ತವರನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ನಿಧಾನವಾಗಿದ್ದು, ಮೂವರು ಒತ್ತೆಯಾಳುಗಳ ಶವಗಳು ಇನ್ನೂ ಗಾಜಾದಲ್ಲಿಯೇ ಇವೆ. ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಕದನ ವಿರಾಮದ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹಮಾಸ್ ಅನ್ನು ನಿಶ್ಯಸ್ತ್ರಗೊಳಿಸುವುದು, ಪರಿವರ್ತನಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ಪಡೆಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವುದು ಸೇರಿದೆ.
