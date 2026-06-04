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ಇರಾನ್‌ನೊಂದಿಗಿನ ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಇಸ್ರೇಲ್​ನಿಂದ ಜಟಿಲ: ಟ್ರಂಪ್​

ಇರಾನ್ ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಇಸ್ರೇಲ್‌ನಿಂದ ಜಟಿಲವಾಗುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್​ (AP)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 4, 2026 at 1:01 PM IST

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ಬೈರುತ್(ಲೆಬನಾನ್)​: ಇಸ್ರೇಲ್​ ಪ್ರಧಾನಿ ಬೆಂಜಮಿನ್​ ನೆತನ್ಯಾಹು ಅವರನ್ನು 'ಹುಚ್ಚ' ಎಂದು ದೂರವಾಣಿ ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಟೀಕಿಸಿದ್ದನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್​ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಲೆಬನಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಬೊಲ್ಲಾ ಉಗ್ರರ ವಿರುದ್ಧ ಇಸ್ರೇಲ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದು ಇರಾನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆಗಳಿಗೆ ತೊಡಕಾಗುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆದರೂ ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. 'ಬಿಬಿ'(ನೆತನ್ಯಾಹು) ಎಂದರೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಸಿಎನ್​ಬಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ನೆತನ್ಯಾಹು, ಟ್ರಂಪ್​ ಮತ್ತು ನನ್ನ ನಡುವೆ ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಯುದ್ದತಂತ್ರದ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ, ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮತವಿದೆ. ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ, ನಾನು ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗುರಿಗಳ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸಹಮತ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಯುದ್ದಾಂತ್ಯದ ಮಾತುಕತೆಗಳು ವಾರಗಳವರೆಗೆ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು, ಲೆಬನಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಇರಾನ್‌ ಬೆಂಬಲಿತ ಉಗ್ರರ ಗುಂಪಿನೊಂದಿಗೆ ಇಸ್ರೇಲ್‌ನ ವ್ಯಾಪಕ ದಾಳಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.

ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಲೆಬನಾನ್ ಬುಧವಾರ ತಮ್ಮ ದುರ್ಬಲ ಕದನ ವಿರಾಮವನ್ನು ನವೀಕರಿಸಲು ಮತ್ತು ಲೆಬನಾನಿನ ಒಳಗೆ ಹಲವಾರು ಪೈಲಟ್ ಭದ್ರತಾ ವಲಯಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಹೆಜ್ಬೊಲ್ಲಾ ಉಗ್ರಗಾಮಿಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇರಾನ್ ಸಂಘರ್ಷ ಬಗೆಹರಿಸುವ ಅವಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ರಂಪ್ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಇರಾನ್ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ತೈಲ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಸಾಗಣೆಗಾಗಿ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ತೆರೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಯುದ್ದ ಅಂತ್ಯ ಯಾವಾಗ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​ 7ರ ಕಾರ್ಮಿಕ ದಿನಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ, ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಬೇಗ ತನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ಬಗೆಹರಿಯಲಿ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇರಾನ್‌ನ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕ ಮೊಜ್ತಾಬಾ ಖಮೇನಿ ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದೂ ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಾಯುದಾಳಿಯಿಂದಾದ ಗಾಯಗಳಿಂದಾಗಿ ಖಮೇನಿ ಆರೋಗ್ಯ ಉತ್ತಮವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬ ವರದಿಗಳಿವೆ.

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TAGGED:

DONALD TRUMP
NETANYAHU
PEACE TALKS WITH IRAN
US ISRAEL IRAN WAR
TRUMP SAYS NETANYAHU CRAZY

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