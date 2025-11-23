ETV Bharat / international

ಮತ್ತೆ ಕದನ ವಿರಾಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ: ಗಾಜಾದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್​ ವಾಯುದಾಳಿಗೆ 21 ಜನರು ಸಾವು

ಇಸ್ರೇಲ್​ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನ್​ ನಡುವೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕದನ ವಿರಾಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆಗಿದ್ದು, ವಾಯು ದಾಳಿಗೆ 21 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ.

ಗಾಜಾದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್​ ವಾಯುದಾಳಿಗೆ 21 ಜನರು ಸಾವು (AP)
By AFP

Published : November 23, 2025 at 9:50 AM IST

ಗಾಜಾ ನಗರ: ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಇಸ್ರೇಲ್​ ವಾಯು ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ 21 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರೆ, ಹಲವರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗಾಜಾದ ನಾಗರಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಸ್ಥೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಹಮಾಸ್ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡುವಿನ ಕದನ ವಿರಾಮ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿದೆ.

ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಯುದ್ಧದ ನಂತರ ಕಳೆದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10 ರಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಹಮಾಸ್ ನಡುವಿನ ಯುಎಸ್ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯ ಕದನ ವಿರಾಮ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಈ ಭೀಕರ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ. "ಸಶಸ್ತ್ರ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ" ಗಾಜಾ ಪಟ್ಟಿಯೊಳಗಿನ ಹಳದಿ ರೇಖೆಯನ್ನು ದಾಟಿದ್ದಾನೆ. ಈ ವೇಳೆ ಇಸ್ರೇಲ್​ ಸೈನಿಕರ ಮೇಲೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಇಸ್ರೇಲ್​ ಮಿಲಿಟರಿ ಹೇಳಿದೆ.

ದಕ್ಷಿಣ ಗಾಜಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ, ಇದು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯ ನೆರವು ವಿತರಣೆಗೆ ಬಳಸುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುವ ಇಸ್ರೇಲ್​ ಮಿಲಿಟರಿ, "ಗಾಜಾ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ತಾಣಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಹಮಾಸ್ ಅಧಿಕಾರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ನಾಗರಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಕ್ತಾರ ಮಹ್ಮದ್ ಬಸ್ಸಾಲ್, "ಇಂದು ಸಂಜೆ ಐದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಇಸ್ರೇಲ್​ ವಾಯುದಾಳಿಗಳಲ್ಲಿ 21 ಜನರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಗಾಜಾದಲ್ಲಿ ಕದನ ವಿರಾಮದ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಎಎಫ್‌ಪಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಮಧ್ಯ ಗಾಜಾ ಪಟ್ಟಿಯ ನುಸೈರಾತ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಏಳು ಮಂದಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, 16ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಗಾಜಾ ನಗರದ ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿರುವ ಅಲ್-ನಸ್ರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಸತಿ ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ವಾಯುದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಹಲವರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಹಮಾಸ್ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಗಾಜಾದಲ್ಲಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಗುರುವಾರದ ವೇಳೆಗೆ, ಕದನ ವಿರಾಮ ಆರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ ಇಸ್ರೇಲ್​ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ 312 ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನಿಯನ್ನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ.

ಮಕ್ಕಳು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು: ಮಧ್ಯ ಗಾಜಾ ಪಟ್ಟಿಯ ದೇರ್ ಎಲ್-ಬಲಾಹ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ದಾಳಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ಬಸಾಲ್ ಹೇಳಿದರು. ದೇರ್ ಎಲ್-ಬಲಾಹ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಅಲ್-ಅಕ್ಸಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆತರಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಒಳಗೆ ಸಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವರನ್ನು ಸ್ಟ್ರೆಚರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು AFP ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯದ ವಕ್ತಾರ ಖಲೀಲ್ ಅಲ್-ಡಕ್ರಾನ್, "20 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಾಯಗೊಂಡವರನ್ನು" ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ, "ಅವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

"ಗಾಯಗೊಂಡವರಲ್ಲಿ, ತಲೆ ಮತ್ತು ಎದೆಗೆ ಅನೇಕ ತೀವ್ರವಾದ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ" ಎಂದು ಅವರು AFP ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಪಶ್ಚಿಮ ಗಾಜಾ ನಗರದ ಅಲ್-ರಿಮಲ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ವಾಹನವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮೊದಲ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಐದು ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಹಲವರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬಸ್ಸಾಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸುಟ್ಟುಹೋದ ಕಾರಿನ ಅವಶೇಷಗಳ ಬಳಿ ದಾರಿಹೋಕರು ಬರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದ ಎಎಫ್‌ಪಿ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರೊಬ್ಬರು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮಕ್ಕಳು ಒಳಗಿನಿಂದ ಆಹಾರವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.

ಕದನ ವಿರಾಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯ ಆರೋಪಗಳು: ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೆತನ್ಯಾಹು ಅವರ ಕಚೇರಿ ಹಮಾಸ್ ಕದನ ವಿರಾಮ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದೆ. "ಹಮಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಕದನ ವಿರಾಮವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದೆ, ಐಡಿಎಫ್ ಸೈನಿಕರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಇಸ್ರೇಲ್ ವಶದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಭಯೋತ್ಪಾದಕನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದೆ" ಎಂದು ಅದು X ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್​ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

"ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಐವರು ಹಿರಿಯ ಹಮಾಸ್ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರನ್ನು ಹೊಡೆದು ಹಾಕಿದೆ. " ಇಸ್ರೇಲ್ ಕದನ ವಿರಾಮವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗೌರವಿಸಿದೆ, ಹಮಾಸ್ ಗೌರವಿಸಿಲ್ಲ. ಹಮಾಸ್ ಕದನ ವಿರಾಮದ ತನ್ನ ಭಾಗವನ್ನು ಪೂರೈಸಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಲು ನಾವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಕರೆ ನೀಡುತ್ತೇವೆ."

ಇಸ್ರೇಲ್​ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳ "ಹೆಚ್ಚಳ"ವು "ಕದನ ವಿರಾಮವನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು" ಎಂದು ಹಮಾಸ್ ತನ್ನ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. "ತುರ್ತಾಗಿ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಈ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಒತ್ತಡ ಹೇರಲು ನಾವು ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಕರೆ ನೀಡುತ್ತೇವೆ." ಇಸ್ರೇಲ್ ಆಕ್ರಮಿತ ಪಶ್ಚಿಮ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನಿಯನ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯವು ಈ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದೆ. "ಹತ್ಯಾಕಾಂಡಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು" ಇಸ್ರೇಲ್ ಮೇಲೆ "ತಕ್ಷಣದ ಒತ್ತಡ" ಹೇರುವಂತೆ ಅದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ.

ಕದನ ವಿರಾಮ 'ಅರ್ಥಹೀನ': ಗಾಜಾಗೆ ನೆರವು ವಿತರಣೆಯ ಕದನ ವಿರಾಮ ಹೆಚ್ಚಳವು "ವೀಸಾಗಳು ಮತ್ತು ಆಮದು ಅನುಮೋದನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ" ಮತ್ತು ಇತರ ಅಡೆತಡೆಗಳಿಂದ ಇನ್ನೂ ತಡೆಹಿಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾನವೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ OCHA ಹೇಳಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಗಾಜಾದ ಖಾನ್ ಯೂನಿಸ್‌ಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡ ಜಿಹಾದ್ ಅಬೇದ್ ಅಲ್-ಅಜೀಜ್ ಆಹಾರ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿದ್ದರು, ಅಲ್ಲಿ ಡಜನ್​ಗಟ್ಟಲೆ ಜನರು ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ ಅಕ್ಕಿಗಾಗಿ ಓಡಿದರು ಎಂದು ಅದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

"ಕದನ ವಿರಾಮ ಅರ್ಥಹೀನ" ಎಂದು 55 ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿ AFP ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. "ಕ್ರಾಸಿಂಗ್‌ಗಳು ನಮಗೆ ಆಹಾರ, ಸರಬರಾಜು ಅಥವಾ ಜೀವನದ ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ತರುವುದಿಲ್ಲ. "ನಾವು ನಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಗಳು, ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. "ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ." 2023 ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 7 ರಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಮೇಲೆ ಹಮಾಸ್ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಯಿಂದ ಯುದ್ಧ ಆರಂಭವಾಯಿತು, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ 1,221 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಗಾಜಾದ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡೆಸಿದ ಪ್ರತೀಕಾರದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 69,733 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ.

TAGGED:

ISRAELI STRIKES ON GAZA
ISRAEL HAMAS WAR
ವಿರಾಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ
ISRAELI PM BENJAMIN NETANYAHU
ಇಸ್ರೇಲ್​ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನ್​ ಯುದ್ಧ

