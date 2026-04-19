ETV Bharat / international

ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಮೆರಿಕದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಿತ್ರ; ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕಸ್ಥ, ಇತರರಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನ: ಟ್ರಂಪ್

ಯುದ್ಧದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇತರರಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಮೆರಿಕದ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Trump
ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಹಾಗೂ ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೆತನ್ಯಾಹು (AP)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 19, 2026 at 3:24 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ನವದೆಹಲಿ: ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಇಸ್ರೇಲ್ ಅನ್ನು ಅಮೆರಿಕದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಿತ್ರ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕಸ್ಥ, ಇತರರಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನ ಎಂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಶನಿವಾರ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಯ) ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆ ಟ್ರೂತ್ ಸೋಶಿಯಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಅವರು, ಸಂಘರ್ಷದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಇತರರಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದೆ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಜನರು ಇಸ್ರೇಲ್ ಅನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲವೋ, ಅವರು ಅಮೆರಿಕದ ಉತ್ತಮ ಮಿತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರವೆಂದು ಸಾಬೀತು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಧೈರ್ಯಶಾಲಿಗಳು, ನಿಷ್ಠಾವಂತರು ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತರು. ಅಲ್ಲದೇ, ಸಂಘರ್ಷ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡದ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದ ಇತರರಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನ. ಅವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಗೆಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಲೆಬನಾನ್ ಮೇಲೆ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸದಂತೆ ಇಸ್ರೇಲ್‌ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ ಒಂದು ದಿನದ ನಂತರ ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಬಂದಿವೆ.

ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಯುದ್ಧ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಶಾಂತಿ ಸಾಧಿಸುವವರೆಗೆ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿನ ಸಂಚಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಇರಾನ್‌ನ ಸುಪ್ರೀಂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿ (SNSC) ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಅಮೆರಿಕದ ನೌಕಾ ದಿಗ್ಬಂಧನ ಮುಂದುವರಿದಿರುವುದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ಇರಾನ್‌ನ ಪ್ರಮುಖ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಮಾಂಡ್ ಖತಮ್ ಅಲ್-ಅನ್ಬಿಯಾ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ ಶನಿವಾರ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ ನಂತರ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಇರಾನ್ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ.

ಹಡಗಿನ ಮಾಹಿತಿ ಕೋರುವುದು, ಮಾರ್ಗ ಪರವಾನಗಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು, ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅದರ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಯುದ್ಧಕಾಲದ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್‌ಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಸಂಚಾರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದಾಗಿ SNSC ಹೇಳಿರುವುದಾಗಿ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿರುವ ಅಮೆರಿಕದ ನೆಲೆಗಳಿಗೆ ಬಹುಪಾಲು ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕವೇ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭದ್ರತೆಗೆ ಅಪಾಯ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು SNSC ಹೇಳಿದೆ.

TAGGED:

US ISRAEL IRAN WAR
NEW DEHLI
ISRAEL GREAT ALLY OF US
DONALD TRUMP

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.