ಪಾಕ್ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವರ ಅತಿರೇಕದ ಹೇಳಿಕೆ ಖಂಡಿಸಿದ ಇಸ್ರೇಲ್; ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ವಿರುದ್ಧ ಇಸ್ರೇಲ್​ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದ ಸಾರ್​!

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವರು ಇಸ್ರೇಲ್‌ನ ವಿನಾಶಕ್ಕೆ ಕರೆ ನೀಡಿರುವುದು ಅತಿರೇಕದ ಸಂಗತಿ ಎಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಕಚೇರಿ X ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ.

ಪಾಕ್ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವರ ಅತಿರೇಕದ ಹೇಳಿಕೆ ಖಂಡಿಸಿದ ಇಸ್ರೇಲ್ (AP)
By PTI

Published : April 10, 2026 at 6:51 AM IST

ಜೆರುಸಲೆಮ್, ಇಸ್ರೇಲ್​: ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ಖವಾಜಾ ಆಸಿಫ್ ಅವರ ಅತಿರೇಕದ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಇಸ್ರೇಲ್​ ಬಲವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿದೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ ತಟಸ್ಥ ಮಧ್ಯಸ್ಥಗಾರ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವರು ಇಸ್ರೇಲ್‌ನ ವಿನಾಶಕ್ಕೆ ಕರೆ ನೀಡಿರುವುದು ಅತಿರೇಕದ ಸಂಗತಿ ಎಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಕಚೇರಿ X ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ.

ಇದು ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ತಟಸ್ಥ ಮಧ್ಯಸ್ಥಗಾರ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಹಿಸಬಹುದಾದ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲ ಎಂದು PMO ಗುರುವಾರ ಸಂಜೆ ಎಕ್ಸ್​​​ ಪೋಸ್ಟ್​ ನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವೆ ಎರಡು ವಾರಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕದನ ವಿರಾಮಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸಿದ ಕೀರ್ತಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.

ಇಸ್ರೇಲ್​ ವಿರುದ್ಧ ಆಸಿಫ್​ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?: ಆದಾಗ್ಯೂ ಆಸಿಫ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಅನ್ನು ದುಷ್ಟ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯತೆಗೆ ಶಾಪ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯಹೂದಿಗಳನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಅವರು ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಲೆಬನಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ನರಮೇಧ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆಸಿಫ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಮುಗ್ದ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಇಸ್ರೇಲ್​ ಕೊಲ್ಲುತ್ತಿದೆ: ಇಸ್ರೇಲ್, ಮೊದಲು ಗಾಜಾ ನಂತರ ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಈಗ ಲೆಬನಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮುಗ್ಧ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಕೊಲ್ಲತ್ತಿದೆ. ರಕ್ತಪಾತ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಎಂದು ಆಸಿಫ್ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯಹೂದಿಗಳನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೈನ್ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಜನರನ್ನು ನರಕದಲ್ಲಿ ಸುಡಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಖವಾಜಾ ಹೇಳಿದ್ದರು.

ತನ್ನ ನಾಶ ಬಯಸುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಹೇಗೆ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದು ಇಸ್ರೇಲ್​​​​​​ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ: ಇಸ್ರೇಲಿ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಗಿಡಿಯಾನ್ ಸಾರ್ ಕೂಡ ಆಸಿಫ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಂತಿಯ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಈ ಸ್ಪಷ್ಟ ಯೆಹೂದ್ಯ ವಿರೋಧಿ ರಕ್ತಸಿಕ್ತ ನಿಂದನೆಗಳು ಬಂದಿರುವುದು ದುರದೃಷ್ಟಕರ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ನಾಶವನ್ನು ಬಯಸಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡುವ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ವಿರುದ್ಧ ಇಸ್ರೇಲ್​ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಸಾರ್ ತಕ್ಕ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

