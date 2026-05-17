ಕದನ ವಿರಾಮದ ನಡುವೆ ಗಾಜಾದ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್​ ದಾಳಿ: ಹಮಾಸ್​ನ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಯ ಕಮಾಂಡರ್​ ಹತ್ಯೆ

ಯುದ್ಧ ವಿರಾಮದ ನಡುವೆಯೂ ಗಾಜಾದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿರುವ ಇಸ್ರೇಲ್,​ ಹಮಾಸ್​ನ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಯ ಕಮಾಂಡರ್​​ನನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಇಸ್ರೇಲ್​ ದಾಳಿಗೆ ಛಿದ್ರವಾದ ಗಾಜಾದಲ್ಲಿನ ಕಟ್ಟಡಗಳು (AFP)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 17, 2026 at 12:08 PM IST

ಜೆರುಸಲೆಮ್ (ಇಸ್ರೇಲ್​): ಇಸ್ರೇಲ್​ ಮತ್ತು ಹಮಾಸ್​ ದೀರ್ಘ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ 2023ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್​ 3 ರಂದು ನಡೆದ ದಾಳಿಯೇ ಕಾರಣ. ಈ ದಾಳಿಯ ರೂವಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಎಂದೇ ಗುರುತಿಸಲಾದ ಹಮಾಸ್‌ನ ಸಶಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಎಜ್ಜೆದೀನ್ ಅಲ್ ಹದ್ದದ್​​​ನನ್ನು ಇಸ್ರೇಲ್​​ ಸೇನೆ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಗಾಜಾ ಯುದ್ಧದಿಂದ ವಿರಾಮ ಪಡೆದು, ತನ್ನ ಬಂದೂಕಿನ ನಳಿಕೆಯನ್ನು ಇರಾನ್​ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಿರುವ ಇಸ್ರೇಲ್​ ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಬಂದೂಕನ್ನು ಹಮಾಸ್​ ಉಗ್ರರ ಸಂಹಾರಕ್ಕೆ ಮುಂದು ಮಾಡಿದೆ. ಅದರ ಮೊದಲ ಬಲಿಯಾಗಿ ಹಮಾಸ್‌ನ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನ ಹತ್ಯೆ ಆಗಿದೆ.

ಹಮಾಸ್​​ನ ಪ್ರಮುಖ ಕಮಾಂಡರ್​​ನನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಇಸ್ರೇಲ್​ ಶನಿವಾರ ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. ಗಾಜಾದಲ್ಲಿನ ಹಮಾಸ್​ ಪಡೆಯ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ಉಗ್ರಗಾಮಿ ಕಮಾಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಶುಕ್ರವಾರ ವ್ಯಾಪಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹದ್ದದ್ ಹತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಐಡಿಎಫ್​ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಹತ್ಯೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಹಮಾಸ್​: ಇದನ್ನು ಹಮಾಸ್​ ಕೂಡ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇಸ್ರೇಲ್​ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಎಜ್ಜೆದೀನ್ ಅಲ್ ಹದ್ದದ್ ಹತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಹಮಾಸ್‌ನ ಇಬ್ಬರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಲ್ಲಿನ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹದ್ದದ್ ಸಾವಿನ ಜೊತೆಗೆ, ಆತನ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಮಗಳೂ ಕೂಡ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಸುನೀಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹಮಾಸ್‌ನ ಸಶಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಸದಸ್ಯರೊಬ್ಬರು ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ. ಹದ್ದದ್‌ನ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಹಮಾಸ್ ಧ್ವಜದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿ ದಾಳಿಗೆ ತುತ್ತಾದ ಕಟ್ಟಡದ ಅವಶೇಷಗಳಿಂದ ಹೊರತರುತ್ತಿರುವ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆ AFP ಭಿತ್ತರಿಸಿದೆ.

ಹತ್ಯೆಯಾದ ಹಮಾಸ್​ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಯ ಕಮಾಂಡರ್​ ಹದ್ದದ್​​, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 7 ರ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡದ ರೂವಾರಿಯಾಗಿದ್ದ. ಜೊತೆಗೆ, ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲಿ ಒತ್ತೆಯಾಳುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿಯೂ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ. ಒತ್ತೆಯಾಳುಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನೂ ಈತನೇ ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಒತ್ತೆಯಾಳುಗಳನ್ನೇ ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆತ ಬಚಾವಾಗಿದ್ದ ಎಂದು ಇಸ್ರೇಲ್​ ಸೇನೆ ಹೇಳಿದೆ.

ಮಹತ್ವದ ಸಾಧನೆ: ಇಸ್ರೇಲ್‌ನ ಮಿಲಿಟರಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಕರ್ನಲ್ ಇಯಾಲ್ ಜಮೀರ್ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ಕಮಾಂಡರ್​​ನ ಹತ್ಯೆಯನ್ನು ಮಹತ್ವದ ಸಾಧನೆ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೃತ ಹದ್ದದ್​ ತಮ್ಮನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಆತನೇ ಹಮಾಸ್​ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳನ್ನು ಕಮಾಂಡ್​ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಎಂದು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಒತ್ತೆಯಾಳುಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಈಗ ನಾವು ಆತನನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್​ 7 ರ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನೂ ಐಡಿಎಫ್ ಹುಡುಕಿ ಹೊಸಕಿ ಹಾಕಲಿದೆ ಎಂದು ಗುಡುಗಿದ್ದಾರೆ.

ಅಂದು ಏನಾಗಿತ್ತು?: 2023ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 7 ರಂದು ಹಮಾಸ್‌ನ ಸಶಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಉಗ್ರರು ತೇಲುವ ಬಲೂನ್​​ಗಳಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್​​ನ ಗಡಿಯೊಳಗೆ ಹಾರಿ ಬಂದು ಕಂಡ ಕಂಡವರ ಮೇಲೆ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಇಸ್ರೇಲ್​ ನೀಡಿದ ಅಧಿಕೃತ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅಂದು 1,221 ಜನರನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ, 251 ಜನರನ್ನು ಒತ್ತೆಯಾಳುಗಳನ್ನಾಗಿ ಗಾಜಾಗೆ ಹೊತ್ತೊಯ್ಯಲಾಗಿತ್ತು.

ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಗಾಜಾದ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಸಾರಿದ ಇಸ್ರೇಲ್​​, ಸತತ ಮೂರು ವರ್ಷ ನಡೆಸಿದ ಪ್ರತೀಕಾರದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ 72 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ಯಾಲಿಸ್ಟೇನಿಯನ್ನರನ್ನು ಕೊಂದು ಹಾಕಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇಡೀ, ಗಾಜಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನೇ ತನ್ನ ಬಾಂಬುಗಳಿಂದ ಛಿದ್ರ ಮಾಡಿ ಸ್ಮಶಾನದಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಮಾಸ್​ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್​ ನಡುವೆ ಕದನ ವಿರಾಮ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಆಗಾಗ್ಗೆ ಎರಡೂ ಪಡೆಗಳ ನಡುವೆ ದಾಳಿ- ಪ್ರತಿದಾಳಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಯುದ್ಧ ವಿರಾಮದ ನಡುವೆ ಕನಿಷ್ಠ 856 ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನಿಯನ್ನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗಾಜಾ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇತ್ತ, ತಮ್ಮ ಐವರು ಸೈನಿಕರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

