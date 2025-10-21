ಜಪಾನ್ನ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಸನೆ ತಾಕೈಚಿ
Published : October 21, 2025 at 2:58 PM IST
ಟೋಕಿಯೋ: ಜಪಾನ್ನ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಜಪಾನ್ ಲಿಬರೇಷನ್ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸನೆ ತಾಕೈಚಿ ಅವರು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ದಿವಂಗತ ಶಿಂಜೊ ಅಬೆ ಅವರ ಶಿಷ್ಯೆ.
ಸಂಸತ್ತಿನ ಕೆಳಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮತದಾನದಲ್ಲಿ ತಾಕೈಚಿ ಅವರು 237 ಮತ ಪಡೆದರೆ, ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಯೋಶಿಹಿಕೊ ನೋಡಾ ಅವರು 149 ಮತ ಪಡೆದಿದ್ದರು.
ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಲಿಬರಲ್ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಪಕ್ಷ ಹೀನಾಯ ಸೋಲು ಕಂಡ ನಂತರದ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಜಪಾನ್ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಂಘರ್ಷಗಳು ತಾಕೈಚಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿವೆ. ಜಪಾನ್ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದ ಶಿಗೆರು ಇಶಿಬಾ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದೊಂದಿಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದರು.
ನಿಧಾನಗತಿಯ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ಹಗರಣಗಳು ಹಾಗು ಆಂತರಿಕ ಸಂಘರ್ಷಗಳಿಂದ ನಲುಗುತ್ತಿರುವ ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವುದು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ತಾಕೈಚಿ ಮುಂದಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಸವಾಲಾಗಿದೆ.
ತಾಕೈಚಿ ಅವರು ನಿಪ್ಪಾನ್ ಇಶಿನ್ ನೋ ಕೈ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಜೆಐಪಿಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಒಸಾಕಾ ಗವರ್ನರ್ ಹಿರೋಫುಮಿ ಯೋಶಿಮುರಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮೈತ್ರಿ ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸೋಮವಾರ ಒಪ್ಪಂದ ನಡೆದು ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಶೇ.10ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಸುಧಾರಣಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು, ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ತಾಕೈಚಿ, ಟೋಕಿಯೊ ಜೊತೆಗೆ ಒಸಾಕಾವನ್ನು ಎರಡನೇ ರಾಜಧಾನಿ ಮಾಡುವ ಜೆಐಪಿ ಪಕ್ಷದ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನೂ ಸಹ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೆಐಪಿಯ ಸಂಸದೀಯ ನಾಯಕಿ ಫ್ಯೂಮಿಟಾಕೆ ಫ್ಯುಜಿಟಾ, ಎಲ್ಡಿಪಿ ಜೊತೆಗಿನ ಒಕ್ಕೂಟವನ್ನು ರಚಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲವಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Heartiest congratulations, Sanae Takaichi, on your election as the Prime Minister of Japan. I look forward to working closely with you to further strengthen the India–Japan Special Strategic and Global Partnership. Our deepening ties are vital for peace, stability, and prosperity…— Narendra Modi (@narendramodi) October 21, 2025
ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಶುಭಾಶಯ: ಜಪಾನ್ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ತಾಕೈಚಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಅವರು, ಭಾರತ-ಜಪಾನ್ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಲು ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
