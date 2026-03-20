ETV Bharat / international

ಇಸ್ರೇಲ್-ಅಮೆರಿಕ ವಾಯು ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರಾನ್‌ನ​ IRGC ವಕ್ತಾರ ಹತ್ಯೆ

ಇಸ್ರೇಲ್​ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ಜಂಟಿ ದಾಳಿಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಇರಾನ್​ ಕ್ಷಿಪಣಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ ಮರುದಿನವೇ ಐಆರ್​ಜಿಸಿ ವಕ್ತಾರನ ಹತ್ಯೆಯಾಗಿದೆ.

ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷ (AP)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 20, 2026 at 8:57 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಟೆಹ್ರಾನ್(ಇರಾನ್​): ಇರಾನ್​ ಆಡಳಿತದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್​ ದಾಳಿ ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ. ಇರಾನ್​ ಭದ್ರತಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ, ಗುಪ್ತಚರ ಸಚಿವರ ಹತ್ಯೆಯ ಬಳಿಕ ಇದೀಗ ಇಸ್ರೇಲ್,​ ಇರಾನ್​ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್​ ರೆವಲ್ಯೂಷನರಿ ಗಾರ್ಡ್​ ಕಾರ್ಪ್ಸ್​​ನ ವಕ್ತಾರ ಅಲಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್​ ನೈನ್ಮಿ ಅವರನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಶುಕ್ರವಾರ ಇಸ್ರೇಲ್​ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ನಡೆಸಿದ ವಾಯು ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ನೈನ್ಮಿಯನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ ದಾಳಿಯನ್ನು ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿ ಎಂದು ಐಆರ್​ಜಿಸಿ ಆರೋಪಿಸಿದೆ.

ಈ ದಾಳಿಗೆ ಮುನ್ನ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ನೈನ್ಮಿ, ಇಸ್ರೇಲ್​ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ದಾಳಿಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಟೆಹ್ರಾನ್​ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.

ನೈನಿ ಸಾವಿನ ಕುರಿತು ಐಆರ್​ಜಿಸಿ ಹೇಳಿಕೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಸೆಫಾ ನ್ಯೂಸ್​ ಜಾಲತಾಣ, ಅಮೆರಿಕ- ಜಿಯೋನಿಸ್ಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನಡೆದ ಅಪರಾಧಿ, ಹೇಡಿತನದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ನೈನಿ ಹುತಾತ್ಮರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ನೈನ್ಮಿ ಸಾವು ಇರಾನ್​ನ ಐಆರ್​ಜಿಸಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ನಷ್ಟ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಾ ದಿನ ಇರಾನ್‌ನ ಗುಪ್ತಚರ ಸಚಿವ ಎಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಖತೀಬ್ ಅವರನ್ನು ಇಸ್ರೇಲ್​ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಇರಾನ್​ ಸುಪ್ರೀಂ ನಾಯಕ ಮೊಜ್ತಬಾ ಖಮೇನಿ, ಇರಾನ್‌ನ ಶತ್ರುಗಳ ಭದ್ರತೆಗೂ ನಾವು ಬೆದರಿಕೆಯೊಡ್ಡಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರತೀಕಾರದ ದಾಳಿಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು.

ಇಸ್ರೇಲ್​-ಅಮೆರಿಕ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರಾನ್​ ಸುಪ್ರೀಂ ನಾಯಕ ಅಯತೊಲ್ಲಾ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಸಾವಿನ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇರಾನ್​ ಸುಪ್ರೀಂ ನಾಯಕ ಹುದ್ದೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅವರ ಮಗ ಮೊಜ್ತಬಾ ಖಮೇನಿ ಕೂಡ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳು ಹೊರಬಿದ್ದಿವೆ.

ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆ ಸಾವು: ರಿಯಾದ್​ನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್​ 18ರಂದು ನಡೆದ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆಯೊಬ್ಬರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರಿ ಕಚೇರಿ ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತು ವಿಷಾದಿಸಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಎಕ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್​ ಮಾಡಿರುವ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿ, ರಿಯಾದ್​ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆಯ ಸಾವಿಗೆ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದು, ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ನೆರವನ್ನು ನೀಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಭಾರತೀಯರ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಳವಳ ಉಂಟು ಮಾಡಿವೆ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

TAGGED:

ISRAEL IRAN WAR
US ISRAELI AIRSTRIKE
IRGC SPOKESMAN KILLED
ಇರಾನ್​ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿ ಹತ್ಯೆ
US ISRAEL IRAN WAR

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.