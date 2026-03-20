ಇಸ್ರೇಲ್-ಅಮೆರಿಕ ವಾಯು ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ನ IRGC ವಕ್ತಾರ ಹತ್ಯೆ
ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ಜಂಟಿ ದಾಳಿಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಇರಾನ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ ಮರುದಿನವೇ ಐಆರ್ಜಿಸಿ ವಕ್ತಾರನ ಹತ್ಯೆಯಾಗಿದೆ.
Published : March 20, 2026 at 8:57 PM IST
ಟೆಹ್ರಾನ್(ಇರಾನ್): ಇರಾನ್ ಆಡಳಿತದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ದಾಳಿ ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ. ಇರಾನ್ ಭದ್ರತಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ, ಗುಪ್ತಚರ ಸಚಿವರ ಹತ್ಯೆಯ ಬಳಿಕ ಇದೀಗ ಇಸ್ರೇಲ್, ಇರಾನ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನರಿ ಗಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ಪ್ಸ್ನ ವಕ್ತಾರ ಅಲಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನೈನ್ಮಿ ಅವರನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಶುಕ್ರವಾರ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ನಡೆಸಿದ ವಾಯು ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ನೈನ್ಮಿಯನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ ದಾಳಿಯನ್ನು ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿ ಎಂದು ಐಆರ್ಜಿಸಿ ಆರೋಪಿಸಿದೆ.
ಈ ದಾಳಿಗೆ ಮುನ್ನ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ನೈನ್ಮಿ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ದಾಳಿಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಟೆಹ್ರಾನ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.
ನೈನಿ ಸಾವಿನ ಕುರಿತು ಐಆರ್ಜಿಸಿ ಹೇಳಿಕೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಸೆಫಾ ನ್ಯೂಸ್ ಜಾಲತಾಣ, ಅಮೆರಿಕ- ಜಿಯೋನಿಸ್ಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನಡೆದ ಅಪರಾಧಿ, ಹೇಡಿತನದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ನೈನಿ ಹುತಾತ್ಮರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ನೈನ್ಮಿ ಸಾವು ಇರಾನ್ನ ಐಆರ್ಜಿಸಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ನಷ್ಟ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಾ ದಿನ ಇರಾನ್ನ ಗುಪ್ತಚರ ಸಚಿವ ಎಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಖತೀಬ್ ಅವರನ್ನು ಇಸ್ರೇಲ್ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಇರಾನ್ ಸುಪ್ರೀಂ ನಾಯಕ ಮೊಜ್ತಬಾ ಖಮೇನಿ, ಇರಾನ್ನ ಶತ್ರುಗಳ ಭದ್ರತೆಗೂ ನಾವು ಬೆದರಿಕೆಯೊಡ್ಡಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರತೀಕಾರದ ದಾಳಿಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು.
ಇಸ್ರೇಲ್-ಅಮೆರಿಕ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ಸುಪ್ರೀಂ ನಾಯಕ ಅಯತೊಲ್ಲಾ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಸಾವಿನ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇರಾನ್ ಸುಪ್ರೀಂ ನಾಯಕ ಹುದ್ದೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅವರ ಮಗ ಮೊಜ್ತಬಾ ಖಮೇನಿ ಕೂಡ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳು ಹೊರಬಿದ್ದಿವೆ.
ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆ ಸಾವು: ರಿಯಾದ್ನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ 18ರಂದು ನಡೆದ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆಯೊಬ್ಬರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರಿ ಕಚೇರಿ ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ.
The Embassy of India expresses its deepest condolences on the tragic demise of an Indian national in Riyadh due to recent events on March 18th.— India in Saudi Arabia (@IndianEmbRiyadh) March 20, 2026
The Embassy is in touch with the family and local authorities. We remain committed to extending all possible assistance in this…
ಈ ಕುರಿತು ವಿಷಾದಿಸಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿ, ರಿಯಾದ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆಯ ಸಾವಿಗೆ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದು, ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ನೆರವನ್ನು ನೀಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಭಾರತೀಯರ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಳವಳ ಉಂಟು ಮಾಡಿವೆ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: