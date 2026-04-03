ಇಸ್ರೇಲ್ ರಾಜಧಾನಿ ಟೆಲ್ ಅವಿವ್, ಹೈಫಾ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್​ನಿಂದ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿ

ಯುದ್ಧ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಮಾತುಕತೆಗಳು, ಅಮೆರಿಕದ ಬೆದರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಜಗ್ಗದ ಇರಾನ್, ಇಸ್ರೇಲ್ ರಾಜಧಾನಿ ಟೆಲ್ ಅವಿವ್ ಮತ್ತು ಹೈಫಾ ನಗರದ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ.

IRGC launches missile strikes on Tel Aviv, Haifa in 'Wave 91' of Operation True Promise 4
ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿ (ANI)
By ANI

Published : April 3, 2026 at 3:58 PM IST

ಟೆಹ್ರಾನ್(ಇರಾನ್) : ಇಸ್ರೇಲ್ ನಗರದ ವಿವಿಧ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಇರಾನ್ ಬೃಹತ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ. ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನರಿ ಗಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ಪ್ಸ್(IRGC)ಆಪರೇಷನ್ ಟ್ರೂ ಪ್ರಾಮಿಸ್ 4ರ ಅಲೆ 91ರ ಭಾಗವಾಗಿ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಟೆಲ್ ಅವಿವ್ ಮತ್ತು ಹೈಫಾ ನಗರಗಳ ಹೃದಯಭಾಗವನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ನಮ್ಮ ದಾಳಿಯ ಈ ನಗರಗಳ ಅಪಾರ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಸುಮಾರು 5 ಮಿಲಿಯನ್ ಇಸ್ರೇಲಿಗರು ಭೂಗತ ಬಂಕರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆಯಬೇಕಿದೆ. ಇಸ್ರೇಲ್‌ನ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಸೈರನ್‌ಗಳು ಮೊಳಗುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಐಆರ್‌ಜಿಸಿ ಹೇಳಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಯೆಮೆನ್ ಪಡೆ ಕೂಡ ದಕ್ಷಿಣ ಇಸ್ರೇಲ್‌ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಮೋನಾ ಕಡೆಗೆ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಯೆಮೆನ್‌ನ ಅನ್ಸರುಲ್ಲಾದ ಮಿಲಿಟರಿ ವಕ್ತಾರರೊಬ್ಬರು ಮಾತನಾಡಿ, ಇರಾನ್‌ನ ಪಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಿಜ್ಬುಲ್ಲಾ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಟೆಲ್ ಅವೀವ್‌ನ ಜಾಫಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸಂಘಟಿತ ದಾಳಿ ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇಸ್ರೇಲ್​ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ನೂರಾರು ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ತೂಕದ ಸಿಡಿತಲೆಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತ ಇರಾನಿನ ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಹಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಹಾನಿ ಮಾಡಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ತೀವ್ರ ದಾಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದ ಇಸ್ರೇಲ್‌ನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಾಯುನೆಲೆಗಳು : ಟೆಲ್ ನೋಫ್, ಪಾಲ್ಮಾಚಿಮ್ ಮತ್ತು ಬೆನ್ ಗುರಿಯನ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಇಸ್ರೇಲ್‌ನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಾಯುನೆಲೆಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ದಾಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಇರಾನ್ ತನ್ನ ನೆರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅಮೆರಿಕರ ಸೇನಾ ನೆಲೆಗಳನ್ನೂ ಸಹ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ದಾಳಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಕುವೈತ್‌ನ ಅಹ್ಮದ್ ಅಲ್-ಜಾಬರ್ ಮತ್ತು ಅಲಿ ಅಲ್-ಸಲೇಮ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಅಮೆರಿಕದ ನೆಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ಅಲ್-ಖರ್ಜ್ ನೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಖರವಾಗಿ ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದ ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ಅಪ್ಪಳಿಸಿದ್ದು, ಗಮನಾರ್ಹ ಹಾನಿ ಮಾಡಿವೆ ಎಂದು ಇರಾನ್ ಹೇಳಿದೆ.

ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್‌ನ ಅಲ್-ಧಫ್ರಾ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಡಾರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು IRGC ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವೈಮಾನಿಕ ಮತ್ತು ಕ್ಷಿಪಣಿ ಬೆದರಿಕೆಗಳ ಆರಂಭಿಕ ಪತ್ತೆಗಾಗಿ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

