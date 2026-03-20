ಇಸ್ರೇಲ್​ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ದಾಳಿ ಆರಂಭಿಸಿದ IRGC; ಸೌತ್ ಪಾರ್ಸ್ ದಾಳಿಗೆ ಪ್ರತೀಕಾರವಾಗಿ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಉಡಾಯಿಸಿದ ಇರಾನ್​

ಸೌತ್ ಪಾರ್ಸ್ ದಾಳಿಗೆ ಪ್ರತೀಕಾರ ಎಂಬಂತೆ ಇರಾನ್​, ಇಸ್ರೇಲ್​ ಹಾಗೂ ಗಲ್ಫ್​ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಅಮೆರಿಕದ ನೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದೆ.

Published : March 20, 2026 at 7:01 AM IST

ಟೆಹ್ರಾನ್, ಇರಾನ್: ಇರಾನ್‌ನ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನರಿ ಗಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ಪ್ಸ್ - IRGC ಇಸ್ರೇಲ್​ ವಿರುದ್ಧ ಹೊಸ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಟೆಲ್ ಅವೀವ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಮಧ್ಯ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಇಸ್ರೇಲ್‌ನ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಹಾಗೂ ಗಲ್ಫ್​ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಅಮೆರಿಕದ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಐಆರ್​​ ಜಿಸಿ ದಾಳಿ ಆರಂಭಿಸಿದೆ ಎಂದು ಫಾರ್ಸ್ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಅಲ್ ಜಜೀರಾ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಇಸ್ರೇಲ್ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಗಳು, ಇರಾನ್​​ ಟೆಲ್​ ಅವಿವ್​ ಮೇಲೆ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಉಡಾಯಿಸಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. ಇರಾನ್​ ದಾಳಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಲ್ಲಿನ ವಾಯು ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತವಾದವು. ಕ್ಷಿಪಣಿ ನಿರೋಧಕಗಳಿಂದ ಆ ದಾಳಿಯನ್ನು ತಡೆಯುವ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಐಡಿಎಫ್​ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಎಕ್ಸ್​ ಪೋಸ್ಟ್​ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ತುರ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೋಮ್ ಫ್ರಂಟ್ ಕಮಾಂಡ್ ನೇರವಾಗಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ರವಾನಿಸಿದ್ದು, ನಿವಾಸಿಗಳು ತಕ್ಷಣ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ತೆರಳುವಂತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಬೆದರಿಕೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಮ್ ಫ್ರಂಟ್ ಕಮಾಂಡ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ರವಾನಿಸಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ವರ್ತಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಕ್ಸ್​ ಪೋಸ್ಟ್​ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡುವವರೆಗೆ ನಾಗರಿಕರು ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಬಾರದು ಎಂದು ಐಡಿಎಫ್ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಅಮೆರಿಕ - ಇಸ್ರೇಲ್​ ವಿರುದ್ಧ ಪೆಜೆಶ್ಕಿಯಾನ್​ ವಾಗ್ದಾಳಿ: ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧದ ಅಮೆರಿಕದ ಆಕ್ರಮಣ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕನ ಹತ್ಯೆ ವಿಶ್ವದ ಕಾನೂನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಹಾಳುಗೆಡವಲು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ದಾಳಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇರಾನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಸೌದ್ ಪೆಜೆಶ್ಕಿಯನ್ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ X ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಅವರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮುದಾಯವು ಈ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ವಿರುದ್ಧ ದೃಢವಾಗಿ ನಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಈ ಜ್ವಾಲೆಯು ಹಲವರನ್ನು ಸುಡಲಿದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಮಧ್ಯೆ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಉಡಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತೈಲಾಗಾರಗಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಇಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಮತ್ತಷ್ಟು ತೈಲ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ದೂಡುವ ಆತಂಕವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.

ಇವುಗಳನ್ನು ಓದಿ:

ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಇರಾನ್‌ನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ನಿಕ್ಷೇಪದ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ದಾಳಿ: ಗಲ್ಫ್ ಮೇಲೆ ಟೆಹ್ರಾನ್ ಪ್ರತಿ ದಾಳಿ

ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪರಮಾಣು ಸಂಘರ್ಷದ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿವೆ: ಅಮೆರಿಕದ​ ಗುಪ್ತಚರ ವರದಿ

'ಹಾರ್ಮುಜ್' ದಾಟಿದ 90 ಹಡಗುಗಳು: ಯುದ್ಧದ ನಡುವೆಯೂ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಬ್ಯಾರೆಲ್ ತೈಲ ರಫ್ತು ಮಾಡಿದ ಇರಾನ್

