ಇರಾನ್, ಅದರ ಸೇನೆಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಾಧಿಸಿದ IRGC: ಖಮೇನಿ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕುಳಿತರೇ ಕಮಾಂಡರ್?
ಇರಾನ್ನ ಸುಪ್ರೀಂ ಲೀಡರ್ ಖಮೇನಿಗಳ ವಿಶೇಷ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಯಾಗಿರುವ ಐಆರ್ಜಿಸಿ ಇಡೀ ಇರಾನ್ ಅನ್ನು ತನ್ನ ಸುಪರ್ದಿಗೆ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ.
Published : April 20, 2026 at 4:03 PM IST
ಟೆಹ್ರಾನ್(ಇರಾನ್): ಖಟ್ಟರ್ ಇಸ್ಲಾಂವಾದಿ ಮತ್ತು ಖಮೇನಿಗಳ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ನಡೆಯುವ ವಿಶೇಷ ಪಡೆಯಾದ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನರಿ ಗಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ಪ್ಸ್ (ಐಆರ್ಜಿಸಿ) ಈಗ ಇಡೀ ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಸೇನೆಯನ್ನು ತನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ.
ಇರಾನ್ ಧರ್ಮಗುರು ಮೊಜ್ತಬಾ ಖಮೇನಿ ಅವರನ್ನೂ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ, ದೇಶದ ನೀತಿ-ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಐಆರ್ಜಿಸಿ ಕಮಾಂಡರ್ ಮೇಜರ್ ಜನರಲ್ ಅಹ್ಮದ್ ವಾಹಿದಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಆಪ್ತ ವಲಯ ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನ ಶಾಂತಿ ಸಂಧಾನಕ್ಕಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಬರಲು ಸಿದ್ಧ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಇರಾನ್ ಇದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹಡಗುಗಳ ಮೇಲೆ ಏಕಪಕ್ಷೀಯವಾಗಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಈ ನಡೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಅಲ್ಲಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಧರ್ಮಗುರು ಮತ್ತು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
IRGC ಕಮಾಂಡರ್ ಹೊಸ ಸುಪ್ರೀಂ ಲೀಡರ್?: ಖಮೇನಿಗಳ ವಿಶೇಷ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆ ಎಂದೇ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಐಆರ್ಜಿಸಿಯ ಕಮಾಂಡರ್ ಆಗಿರುವ ಅಹ್ಮದ್ ವಾಹಿದಿ ದೇಶದ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಸೇನೆಯ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕಾರಣ, ಹೊಸ ಧರ್ಮಗುರು ಮೊಜ್ತಬಾ ಖಮೇನಿ ಅವರು ಎಲ್ಲೂ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಅರಾಘ್ಚಿ, ಸಂಸತ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಘರ್ ಗಾಲಿಬಾಫ್ ಅವರು ಅಮೆರಿಕದ ಜೊತೆ ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನ ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಬಹಿರಂಗ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದೀಗ, ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳೂ ತಗ್ಗಿವೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಧಾನವನ್ನು ಇರಾನ್ ನೇರವಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಬೆಳವಣಿಗಳನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಿದರೆ ಐಆರ್ಜಿಸಿ ಇರಾನ್ ಅನ್ನು ತನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಮೂಲದ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ವಾರ್ (ISW) ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದೆ.
ವಿದೇಶಾಂಗ ಇಲಾಖೆ ಒಪ್ಪಿದರೂ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಮುಚ್ಚಿದ IRGC: ಅಮೆರಿಕದ ಜೊತೆಗಿನ ಚರ್ಚೆಗಳ ನಂತರ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೆರೆಯುವುದಾಗಿ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಅರಾಘ್ಚಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಇದನ್ನು ಮರುದಿನವೇ ಐಆರ್ಜಿಸಿ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿತು. ಇರಾನಿನ ಬಂದರುಗಳ ಮೇಲಿನ ಅಮೆರಿಕದ ದಿಗ್ಬಂಧನ ತೆರವಾಗುವವರೆಗೆ ಜಲಸಂಧಿ ಮುಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅದು ಘೋಷಿಸಿತು.
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಐಆರ್ಜಿಸಿ ಕಮಾಂಡರ್ ವಾಹಿದಿಗೆ ಖಮೇನಿಗಳ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಇರುವ ಸುಪ್ರೀಂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಗರ್ ಜೊಲ್ಘಾದರ್ ಅವರ ಬೆಂಬಲವಿದೆ. ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸೇನಾ ಪಡೆಗಳು ಭಾರೀ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದ ನಂತರ ಐಆರ್ಜಿಸಿ ತಾನು ದೇಶವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಇರಾದೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾಗಿ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಜೊತೆಗೆ, ಮೊಜ್ತಾಬಾ ಖಮೇನಿ ಜೊತೆಗೆ ವಾಹಿದಿ ಕೂಡ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪಂಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಅರಾಘ್ಚಿ ಮತ್ತು ಸಂಸತ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಗಾಲಿಬಾಫ್ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ವಿರೋಧಿ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಸೇನಾ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಅವರನ್ನು ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳಂತೆ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ.
