ಇರಾನ್​, ಅದರ ಸೇನೆಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಾಧಿಸಿದ IRGC: ಖಮೇನಿ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕುಳಿತರೇ ಕಮಾಂಡರ್​?

ಇರಾನ್​ನ ಸುಪ್ರೀಂ ಲೀಡರ್ ಖಮೇನಿಗಳ ವಿಶೇಷ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಯಾಗಿರುವ ಐಆರ್​ಜಿಸಿ ಇಡೀ ಇರಾನ್​ ಅನ್ನು ತನ್ನ ಸುಪರ್ದಿಗೆ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ.

IRAN US WAR
ಐಆರ್​ಜಿಸಿ ಪಡೆ (ANI)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 20, 2026 at 4:03 PM IST

2 Min Read
ಟೆಹ್ರಾನ್(ಇರಾನ್): ಖಟ್ಟರ್​ ಇಸ್ಲಾಂವಾದಿ ಮತ್ತು ಖಮೇನಿಗಳ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ನಡೆಯುವ ವಿಶೇಷ ಪಡೆಯಾದ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನರಿ ಗಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ಪ್ಸ್ (ಐಆರ್​ಜಿಸಿ) ಈಗ ಇಡೀ ಇರಾನ್​ ಮತ್ತು ಅದರ ಸೇನೆಯನ್ನು ತನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ.

ಇರಾನ್​ ಧರ್ಮಗುರು ಮೊಜ್ತಬಾ ಖಮೇನಿ ಅವರನ್ನೂ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ, ದೇಶದ ನೀತಿ-ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಐಆರ್​ಜಿಸಿ ಕಮಾಂಡರ್​ ಮೇಜರ್ ಜನರಲ್​ ಅಹ್ಮದ್​ ವಾಹಿದಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಆಪ್ತ ವಲಯ ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನ ಶಾಂತಿ ಸಂಧಾನಕ್ಕಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಬರಲು ಸಿದ್ಧ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಇರಾನ್​ ಇದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಹಾರ್ಮುಜ್​ ಜಲಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹಡಗುಗಳ ಮೇಲೆ ಏಕಪಕ್ಷೀಯವಾಗಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಈ ನಡೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಅಲ್ಲಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಧರ್ಮಗುರು ಮತ್ತು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

IRGC ಕಮಾಂಡರ್ ಹೊಸ ಸುಪ್ರೀಂ ಲೀಡರ್?: ಖಮೇನಿಗಳ ವಿಶೇಷ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆ ಎಂದೇ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಐಆರ್​ಜಿಸಿಯ ಕಮಾಂಡರ್​ ಆಗಿರುವ ಅಹ್ಮದ್​ ವಾಹಿದಿ ದೇಶದ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಸೇನೆಯ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕಾರಣ, ಹೊಸ ಧರ್ಮಗುರು ಮೊಜ್ತಬಾ ಖಮೇನಿ ಅವರು ಎಲ್ಲೂ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಅಬ್ಬಾಸ್​ ಅರಾಘ್ಚಿ, ಸಂಸತ್ ಸ್ಪೀಕರ್​ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಘರ್ ಗಾಲಿಬಾಫ್ ಅವರು ಅಮೆರಿಕದ ಜೊತೆ ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನ ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಬಹಿರಂಗ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದೀಗ, ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳೂ ತಗ್ಗಿವೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಧಾನವನ್ನು ಇರಾನ್​ ನೇರವಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಬೆಳವಣಿಗಳನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಿದರೆ ಐಆರ್​ಜಿಸಿ ಇರಾನ್​ ಅನ್ನು ತನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಮೂಲದ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ವಾರ್ (ISW) ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದೆ.

ವಿದೇಶಾಂಗ ಇಲಾಖೆ ಒಪ್ಪಿದರೂ ಹಾರ್ಮುಜ್​ ಮುಚ್ಚಿದ IRGC: ಅಮೆರಿಕದ ಜೊತೆಗಿನ ಚರ್ಚೆಗಳ ನಂತರ ಹಾರ್ಮುಜ್​ ಜಲಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೆರೆಯುವುದಾಗಿ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಅಬ್ಬಾಸ್​ ಅರಾಘ್ಚಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಇದನ್ನು ಮರುದಿನವೇ ಐಆರ್​ಜಿಸಿ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿತು. ಇರಾನಿನ ಬಂದರುಗಳ ಮೇಲಿನ ಅಮೆರಿಕದ ದಿಗ್ಬಂಧನ ತೆರವಾಗುವವರೆಗೆ ಜಲಸಂಧಿ ಮುಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅದು ಘೋಷಿಸಿತು.

ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಐಆರ್​ಜಿಸಿ ಕಮಾಂಡರ್ ವಾಹಿದಿಗೆ ಖಮೇನಿಗಳ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಇರುವ ಸುಪ್ರೀಂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಗರ್ ಜೊಲ್ಘಾದರ್ ಅವರ ಬೆಂಬಲವಿದೆ. ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸೇನಾ ಪಡೆಗಳು ಭಾರೀ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದ ನಂತರ ಐಆರ್​ಜಿಸಿ ತಾನು ದೇಶವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಇರಾದೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾಗಿ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಜೊತೆಗೆ, ಮೊಜ್ತಾಬಾ ಖಮೇನಿ ಜೊತೆಗೆ ವಾಹಿದಿ ಕೂಡ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪಂಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಅರಾಘ್ಚಿ ಮತ್ತು ಸಂಸತ್​ ಸ್ಪೀಕರ್​ ಗಾಲಿಬಾಫ್​ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ವಿರೋಧಿ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಸೇನಾ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಅವರನ್ನು ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳಂತೆ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

IRAN US WAR
