ಹುತಾತ್ಮರ ರಕ್ತಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತೀಕಾರ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳದೇ ಬಿಡಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ: ಅಮೆರಿಕ - ಇಸ್ರೇಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಗುಡುಗಿದ ಮೊಜ್ತಾಬ್ ಖಮೇನಿ
ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡವರಿಗೆ ಪ್ರತೀಕಾರ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಇದೇ ವೇಳೆ ಹೊಸ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕ ಅಯತೊಲ್ಲಾ ಸಯ್ಯದ್ ಮೊಜ್ತಾಬಾ ಖಮೇನಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : March 12, 2026 at 10:57 PM IST
ಟೆಹ್ರಾನ್, ಇರಾನ್: ನಮ್ಮ ದೇಶದ ವಿರುದ್ಧದ ಆಕ್ರಮಣಕಾರರು, ಜನರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವವರ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ನಿಲುವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಇರಾನ್ನ ಹೊಸ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕ ಅಯತೊಲ್ಲಾ ಸಯ್ಯದ್ ಮೊಜ್ತಾಬಾ ಖಮೇನಿ, ನೆರೆಹೊರೆಯ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಗುರುವಾರ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅವರು ನೆರೆಹೊರೆಯ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಇರಾನ್ ಬಗೆಗಿನ ತಮ್ಮ ನಿಲುವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದು, ವಿದೇಶಿ ಮಿಲಿಟರಿ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಮುಚ್ಚಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕ ಹೊಸೇನಿ ಖಮೇನಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೆರೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನ ಎಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಖಮೇನಿ ಇದೇ ವೇಳೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಮತ್ತು ವಸಾಹತುಶಾಹಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸದೇ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಗಣರಾಜ್ಯವು ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ನೆರೆಹೊರೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಏಕತೆ ಮತ್ತು ಸೌಹಾರ್ದಯುತ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ತಾಯ್ನಾಡಿನ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರಮಣಕಾರರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜನರನ್ನು ಕೊಂದವರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ದೇಶಗಳು ತಮ್ಮ ನಿಲುವುಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಆ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅಮೆರಿಕದ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಅವರ ಮಾತು ಈಗ ಸುಳ್ಳಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅರಿತುಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಎಂದು ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಶತ್ರುಗಳು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನೆರೆಯ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮೇಣ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಮಿಲಿಟರಿ ನೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ದಾಳಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹಾರ್ಮುಖ್ ದಿಗ್ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ ಹೊಸೇನಿ ಖಮೇನಿ: ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಮೊಜ್ತಾಬಾ ಖಮೇನಿ ಕೂಡ ಹಾರ್ಮುಜ್ನ ದಿಗ್ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಕರೆ ನೀಡಿದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳಾದ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ವಿರೋಧಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಹೋರಾಟಗಾರ ಸಹೋದರರೇ! ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಥ ರಕ್ಷಣೆಯ ಮುಂದುವರಿಕೆಯೇ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಬಯಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ, ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವ ನಮ್ಮ ಹತೋಟಿಯನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಾವು ಬಳಸಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಹೆಜ್ಬುಲ್ಲಾಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸಿದ ಖಮೇನಿ: ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಜ್ಬುಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಯೆಮೆನ್ನ ಪ್ರತಿರೋಧದ ಹೋರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಖಮೇನಿ ಇದೇ ವೇಳೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ಹಿಂದಿನವರ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಕೆಲಸ ಎಂದು ಮೊಜ್ತಾಬಾ ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನನಗೆ, ಇಬ್ಬರು ಮಹಾನ್ ನಾಯಕರಾದ ಗ್ರೇಟ್ ಖೊಮೇನಿ ಮತ್ತು ಹುತಾತ್ಮರಾದ ಖಮೇನಿ ಅವರ ಆಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಕೆಲಸ. ಹುತಾತ್ಮರ ನಂತರ ಅವರ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರವನ್ನು ನೋಡುವ ಗೌರವ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು. ನಾನು ನೋಡಿದ್ದು ಅಚಲತೆಯ ಪರ್ವತ ಮತ್ತು ಅವರು ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೈಯ ಬಿಗಿ ಮುಷ್ಟಿಯನ್ನು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರತೀಕಾರದ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ: ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡವರಿಗೆ ಪ್ರತೀಕಾರ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಇದೇ ವೇಳೆ ಅವರು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದರು. ನಿಮ್ಮ ಹುತಾತ್ಮರ ರಕ್ತಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತೀಕಾರ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನಾವು ತ್ಯಜಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತೀಕಾರವು ಕ್ರಾಂತಿಯ ಮಹಾನ್ ನಾಯಕನ ಹುತಾತ್ಮತೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ; ಬದಲಾಗಿ, ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ಹುತಾತ್ಮರಾದ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರು ಪ್ರತೀಕಾರದ ಕಡತದಲ್ಲಿರುವ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಅಮೆರಿಕ ಇಸ್ರೇಲ್ ದಾಳಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
