5ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಯುದ್ಧ: ಇಸ್ರೇಲ್ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್, ಲೆಬನಾನ್ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ದಾಳಿ; ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಮಾರ್ಗದ ಕುರಿತು IRGC ವಾರ್ನಿಂಗ್
ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗಲು ಬಯಸುವ ಯಾವುದೇ ಹಡಗು ಕ್ಷಿಪಣಿ ಅಥವಾ ಡ್ರೋನ್ಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇರಾನ್ನ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ರೆವೆಲ್ಯೂಷನರಿ ಗಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ಪ್ಸ್ (ಐಆರ್ಜಿಸಿ) ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.
Published : March 4, 2026 at 12:06 PM IST
ಟೆಹ್ರಾನ್(ಇರಾನ್): ಇರಾನ್-ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡುವಿನ ಮಿಲಿಟರಿ ಸಂಘರ್ಷ 5ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ. ಪೂರ್ವ ಲೆಬನಾನ್ನ ಬಾಲ್ಬೆಕ್ ನಗರದ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ವಾಯುಸೇನೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ.
ಹಿಜ್ಬುಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಬಲ್ಯದ ಪ್ರದೇಶವಾದ ಬಾಲ್ಬೆಕ್ನಲ್ಲಿರುವ ವಸತಿ ಸಂಕೀರ್ಣದೊಳಗೆ ನಾಲ್ಕು ಅಂತಸ್ತಿನ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ಈ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಪರಿಣಾಮ, ನಾಲ್ವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, ಹಲವು ಕುಟುಂಬಗಳು ಅವಶೇಷದಡಿ ಸಿಲುಕಿವೆ. ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯ ಸಾಗಿದೆ.
ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ, ಲೆಬನಾನ್ನ ಬೈರುತ್ನ ಹೋಟೆಲ್ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ವಾಯುದಾಳಿ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಲೆಬನಾನ್ನ ಸರ್ಕಾರಿ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಇಸ್ರೇಲ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿ ಮುಂದುವರೆಸಿದ ಇರಾನ್: ಇರಾನ್ ಸೇನೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮೇಲೆ ಇಂದು ಮುಂಜಾನೆ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಹಾರಿಸಿದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಇಸ್ರೇಲ್ ವಾಯು ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ತಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಹೇಳಿದೆ.
ಅಲ್ಲದೇ, ಇರಾನ್ನ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಕಾರ್ಪ್ಸ್(IRGC), ಅಮೆರಿಕಚಾಲಿತ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಹೈ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಏರಿಯಾ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ, ತಟಸ್ಥಗೊಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಇರಾನ್ ಪ್ರಸ್ ಟಿವಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಇರಾನ್ನ ಕ್ಷಿಪಣಿ ವಿರೋಧಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಅಮೆರಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಖರ, ನಿರ್ದೇಶಿತ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳಿಂದ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿದೆ. ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಈ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಕುರಿತು ವರದಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ದಾಳಿಯ ಕುರಿತು ಯುಎಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಮಾಂಡ್ ಯಾವುದೇ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿಲ್ಲ.
ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಾಧಿಸಿದ ಇರಾನ್: ಜಗತ್ತಿನ ಇತರೆ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ತೈಲ ಮತ್ತು ಅನಿಲಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಹಡಗು ಮಾರ್ಗವಾದ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ನಾವು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಜಲಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗಲು ಬಯಸುವ ಯಾವುದೇ ಹಡಗುಗಳು ಕ್ಷಿಪಣಿ ಅಥವಾ ಡ್ರೋನ್ಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇರಾನ್ನ IRGC ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.
ವಿಶ್ವದ ತೈಲ ಪೂರೈಕೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿರುವ ಈ ಜಲಸಂಧಿ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯುಂಟಾಗಿದ್ದು, ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಏರಿಕೆಯಾಗಿವೆ.
ಅಮೆರಿಕ ಮಹತ್ವದ ಹೇಳಿಕೆ: ಈ ನಡುವೆ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್, ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಿದ್ದರೆ ಅಮೆರಿಕದ ನೌಕಾಪಡೆ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ತೈಲ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳಿಗೆ ಬೆಂಗಾವಲು ನೀಡಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: