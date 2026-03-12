ETV Bharat / international

ಸಂಘರ್ಷ ಕೊನೆಯಾಗಬೇಕೇ? ಈ 3 ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಿ: ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಇರಾನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ

ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಾಳಗ ನಿಲ್ಲಲು ವಿಶ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಒತ್ತಡ ಹೇರುತ್ತಿವೆ. ಯುದ್ಧ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾದರೆ ಅಮೆರಿಕವು 3 ಪ್ರಮುಖ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಬೇಕು ಎಂದು ಇರಾನ್ ಹೇಳಿದೆ.

US ISRAEL IRAN WAR
ಇರಾನ್​ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಸೌದ್​ ಪೆಜೆಶ್ಕಿಯನ್ (AFP)
ಟೆಹ್ರಾನ್(ಇರಾನ್): ಇಸ್ರೇಲ್​, ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್​ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷ ಆರಂಭವಾಗಿ ಇಂದಿಗೆ 13ನೇ ದಿನ. ಅಮೆರಿಕ ಹೊರತಾಗಿ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಹಾನಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿವೆ. ಯುಎಸ್​ ಯುದ್ಧ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆದ ನಷ್ಟವೇನಿಲ್ಲ.

ಆದರೆ, ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ (ಇಸ್ರೇಲ್​-ಯುಎಸ್​) ದಾಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿರುವ ಇರಾನ್​ ಭಾರೀ ನಷ್ಟಕ್ಕೀಡಾಗಿದೆ. ಇತ್ತ ಕ್ಷಿಪಣಿ, ಡ್ರೋನ್​, ನೌಕೆ, ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಜೊತೆಗೆ ಆಸ್ತಿ-ಪಾಸ್ತಿ ಹಾನಿ ಅನುಭವಿಸಿದೆ. ಆದರೂ, ಇರಾನ್​ ಕದನವಿರಾಮಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಲು ಸಿದ್ಧವಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಈ ಯುದ್ಧ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾದರೆ, ತಾನು ಹಾಕುವ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಒಪ್ಪಬೇಕು ಎಂದಿದೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿರುವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಸೌದ್​ ಪೆಜೆಶ್ಕಿಯನ್​ ಯುದ್ಧ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಇರುವ ಏಕೈಕ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಒಪ್ಪಬೇಕು. ಷರತ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ಈ ಯುದ್ಧ ನಿಲ್ಲಲಿದೆ. ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಇರಾನ್​ ಹಾಕಿದ ಷರತ್ತುಗಳಿವು:

ಯುದ್ಧ ಸ್ಥಗಿತಕ್ಕೆ ಇರಾನ್ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದೆ. ಇವುಗಳನ್ನೂ ಯುಸ್​ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಬೇಕು ಎಂದಿದೆ.

  1. ಇರಾನ್​​ನ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು.
  2. ದಾಳಿಯಿಂದ ಆಗಿರುವ ಹಾನಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಬೇಕು.
  3. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ದಾಳಿ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ.

ಈ ಮೂರು ಖಾತರಿಗಳನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ನೀಡಿದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಲಿದೆ ಎಂದು ಇರಾನ್​ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಸೌದ್​ ಪೆಜೆಶ್ಕಿಯನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ರಷ್ಯಾ-ಪಾಕ್​ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ: ಸಂಘರ್ಷದ ನಡುವೆ ಇರಾನ್​ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಾಯಕರ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇರಾನ್​ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇದೇ ವೇಳೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಎಕ್ಸ್​ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಸೌದ್​ ಪೆಜೆಶ್ಕಿಯನ್, ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಮಧ್ಯ ಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಇರಾನ್‌ನ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಇಸ್ರೇಲ್​ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ: ಯುದ್ಧ ನಿಲ್ಲಲು ಇರಾನ್​ ಷರತ್ತು ವಿಧಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇಸ್ರೇಲ್​ ಖಡಕ್​ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದೆ. "ಅಗತ್ಯವಿರುವವರೆಗೆ ಇರಾನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಮುಂದುವರಿಸಲು ನಾವು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಇಸ್ರೇಲ್​​ನ ಸೇನಾ ವಕ್ತಾರರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದ ಇಸ್ರೇಲ್​ ಪಡೆಗಳು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್​ ಇಡುತ್ತಿದ್ದ ಇರಾನ್​ನ 16 ಹಡಗುಗಳನ್ನು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಇರಾನ್​ ಅಮೆರಿಕದ​ ತೈಲ ಟ್ಯಾಂಕರ್​ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ತೀವ್ರ ಹಾನಿ ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಈ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆಯೊಬ್ಬರು ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

