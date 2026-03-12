ಸಂಘರ್ಷ ಕೊನೆಯಾಗಬೇಕೇ? ಈ 3 ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಿ: ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಇರಾನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಾಳಗ ನಿಲ್ಲಲು ವಿಶ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಒತ್ತಡ ಹೇರುತ್ತಿವೆ. ಯುದ್ಧ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾದರೆ ಅಮೆರಿಕವು 3 ಪ್ರಮುಖ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಬೇಕು ಎಂದು ಇರಾನ್ ಹೇಳಿದೆ.
ಟೆಹ್ರಾನ್(ಇರಾನ್): ಇಸ್ರೇಲ್, ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷ ಆರಂಭವಾಗಿ ಇಂದಿಗೆ 13ನೇ ದಿನ. ಅಮೆರಿಕ ಹೊರತಾಗಿ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಹಾನಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿವೆ. ಯುಎಸ್ ಯುದ್ಧ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆದ ನಷ್ಟವೇನಿಲ್ಲ.
ಆದರೆ, ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ (ಇಸ್ರೇಲ್-ಯುಎಸ್) ದಾಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿರುವ ಇರಾನ್ ಭಾರೀ ನಷ್ಟಕ್ಕೀಡಾಗಿದೆ. ಇತ್ತ ಕ್ಷಿಪಣಿ, ಡ್ರೋನ್, ನೌಕೆ, ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಜೊತೆಗೆ ಆಸ್ತಿ-ಪಾಸ್ತಿ ಹಾನಿ ಅನುಭವಿಸಿದೆ. ಆದರೂ, ಇರಾನ್ ಕದನವಿರಾಮಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಲು ಸಿದ್ಧವಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಈ ಯುದ್ಧ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾದರೆ, ತಾನು ಹಾಕುವ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಒಪ್ಪಬೇಕು ಎಂದಿದೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿರುವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಸೌದ್ ಪೆಜೆಶ್ಕಿಯನ್ ಯುದ್ಧ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಇರುವ ಏಕೈಕ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಒಪ್ಪಬೇಕು. ಷರತ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ಈ ಯುದ್ಧ ನಿಲ್ಲಲಿದೆ. ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಇರಾನ್ ಹಾಕಿದ ಷರತ್ತುಗಳಿವು:
ಯುದ್ಧ ಸ್ಥಗಿತಕ್ಕೆ ಇರಾನ್ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದೆ. ಇವುಗಳನ್ನೂ ಯುಸ್ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಬೇಕು ಎಂದಿದೆ.
- ಇರಾನ್ನ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು.
- ದಾಳಿಯಿಂದ ಆಗಿರುವ ಹಾನಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಬೇಕು.
- ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ದಾಳಿ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ.
ಈ ಮೂರು ಖಾತರಿಗಳನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ನೀಡಿದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಲಿದೆ ಎಂದು ಇರಾನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಸೌದ್ ಪೆಜೆಶ್ಕಿಯನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ರಷ್ಯಾ-ಪಾಕ್ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ: ಸಂಘರ್ಷದ ನಡುವೆ ಇರಾನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಾಯಕರ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇರಾನ್ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇದೇ ವೇಳೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Talking to leaders of Russia and Pakistan, I reaffirmed Iran’s commitment to peace in the region. The only way to end this war—ignited by the Zionist regime & US—is recognizing Iran’s legitimate rights, payment of reparations, and firm int'l guarantees against future aggression.— Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) March 11, 2026
ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಸೌದ್ ಪೆಜೆಶ್ಕಿಯನ್, ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಮಧ್ಯ ಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಇರಾನ್ನ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ: ಯುದ್ಧ ನಿಲ್ಲಲು ಇರಾನ್ ಷರತ್ತು ವಿಧಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಖಡಕ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದೆ. "ಅಗತ್ಯವಿರುವವರೆಗೆ ಇರಾನ್ನೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಮುಂದುವರಿಸಲು ನಾವು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಸೇನಾ ವಕ್ತಾರರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದ ಇಸ್ರೇಲ್ ಪಡೆಗಳು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್ ಇಡುತ್ತಿದ್ದ ಇರಾನ್ನ 16 ಹಡಗುಗಳನ್ನು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಇರಾನ್ ಅಮೆರಿಕದ ತೈಲ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ತೀವ್ರ ಹಾನಿ ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಈ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆಯೊಬ್ಬರು ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ.
