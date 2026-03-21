ಇಸ್ರೇಲ್​ ವಿರುದ್ಧ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್​ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ರಚನೆ, ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಮಂತ್ರ ಜಪಿಸಿದ ಇರಾನ್​ ಅಧ್ಯಕ್ಷ

ಈದ್​ ಉಲ್​ ಫಿತರ್​ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇರಾನ್​ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಾಂತಿ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ "ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್​ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ' ರಚನೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

IRAN ISREAL US WAR
ಇರಾನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಸೌದ್ ಪೆಜೆಶ್ಕಿಯಾನ್ (ANI)
By ANI

Published : March 21, 2026 at 5:06 PM IST

ಟೆಹ್ರಾನ್ (ಇರಾನ್): ಇಸ್ರೇಲ್​, ಅಮೆರಿಕ ದಾಳಿಗೆ ಪ್ರತೀಕಾರವಾಗಿ ಕೊಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿರುವ ಆ ದೇಶಗಳ ಸೇನಾ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಇರಾನ್​ ಸೇನೆ ದಾಳಿ ಮುಂದುವರಿಸಿದರೆ, ಇತ್ತ ಆ ದೇಶದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿಷಾದಿಸಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಮಂತ್ರ ಜಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇಂದು ರಂಜಾನ್​ ಹಬ್ಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಶಾಂತಿ ಸಂದೇಶ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಇರಾನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಸೌದ್ ಪೆಜೆಶ್ಕಿಯಾನ್, ನಾವು ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಘರ್ಷ ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಗಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ಧ್ಯೇಯ. ನಾವು ಯಾವುದೇ ದೇಶಗಳ ಆಂತರಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ನೆರೆಹೊರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿರಬೇಕು. ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧತೆ, ಅಸ್ಥಿರತೆ, ನರಮೇಧ, ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ವಿಧ್ವಂಸಕ ಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ" ಇಸ್ರೇಲ್ ಕಾರಣ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್​ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ರಚನೆಗೆ ಒತ್ತಾಯ: ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಖಂಡಿಸಿರುವ ಅವರು, "ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ' ರಚನೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಮುಸ್ಲಿಮ್​ ದೇಶಗಳು ಶತ್ರುಗಳು ಹೆಣೆದ ಬಲೆಗೆ ಬೀಳಬಾರದು" ಎಂದರು.

"ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರಾನ್​ ಅಶಾಂತಿ ಬಯಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ದೇಶವು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಕ್ಕು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ, ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಮದ್ದುಗುಂಡುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಇರಾನ್​ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ, ಎಲ್ಲಿಂದ ದಾಳಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಭೀತಿ ಇದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿರುವ ಇರಾನಿನ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಇಸ್ರೇಲ್​ ಕಾರಣ: "ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧತೆ, ಅಸ್ಥಿರತೆ, ನರಮೇಧ, ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ವಿಧ್ವಂಸಕ ಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಕಾರಣ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿರುವ ಅವರು, ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಮುಸ್ಲಿಮ್​ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗುವ ಮೂಲಕ, ಕೈಜೋಡಿಸಿ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಾವೇ ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಶತ್ರು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿಯೇ ಕಂದಕ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರಂಜಾನ್ ಆಚರಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಇರಾನ್‌ನ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕ ಆಯತೊಲ್ಲಾ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ, ಸೇನಾ ಕಮಾಂಡರ್‌ಗಳು, ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕರ ಸಾವಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಮಿನಾಬ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ 160ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮಕ್ಕಳು ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ದುಃಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಫೆಬ್ರವರಿ 28 ರಂದು ಇಸ್ರೇಲ್​ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ಪಡೆಗಳು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಇರಾನ್​ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದವು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕ ಖಮೇನಿ ಸೇರಿದಂತೆ 50ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಸೇನಾ ಕಮಾಂಡರ್​ಗಳನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಇರಾನ್​ ತನ್ನ ಬತ್ತಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಕೊಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ತೈಲ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಿದೆ.

