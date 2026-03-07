ETV Bharat / international

ನೆರೆಹೊರೆಯವರ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಗೆ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದ ಇರಾನ್​ ಅಧ್ಯಕ್ಷ: ಅಮೆರಿಕದ ಬೇಷರತ್​ ಶರಣಾಗತಿ ಬೇಡಿಕೆ ಒಂದು ಕನಸು ಎಂದ ಪೆಜೆಶ್ಕಿಯಾನ್

ನೆರೆ ಹೊರೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಆದ ದಾಳಿಗೆ ಇರಾನ್​ ಕ್ಷಮೆ ಯಾಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ನಾವು ದಾಳಿ ಮಾಡಲ್ಲ. ಆದರೆ, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಗಳಾದರೆ ಪ್ರತಿದಾಳಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು​​ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪೆಜೆಸ್ಕಿಯಾನ್​ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ

Iran's President Apologizes For Strikes On Neighbors
ನೆರೆಹೊರೆಯವರ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಗೆ ಇರಾನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಂದ ಕ್ಷಮೆಯಾಚನೆ (AFP)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 7, 2026 at 4:22 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ಟೆಹ್ರಾನ್, ಇರಾನ್: ಇರಾನ್‌ನ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಮತ್ತು ಡ್ರೋನ್‌ಗಳು ಗಲ್ಫ್ ಅರಬ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಕಡೆಗೆ ನಿರಂತರಾಗಿ ಹಾರುತ್ತಲೇ ಇವೆ. ಈ ನಡುವೆ ನೆರೆ ಹೊರೆಯ ದೇಶಗಳ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಗೆ ಇರಾನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಮುಂದೆ ಇಂತಹ ದಾಳಿ ನಡೆಯಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಇದೇ ವೇಳೆ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ದ್ವನಿ ಮುದ್ರಿತ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಇರಾನ್​​ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪೆಜಿಸ್ಕಿಯಾನ್​, ನೆರೆ ಹೊರೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಆದ ದಾಳಿಗೆ ಇರಾನ್​ ಕ್ಷಮೆ ಯಾಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇನ್ಮುಂದೆ ಆ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ನಾವು ದಾಳಿ ಮಾಡಲ್ಲ. ಆದರೆ, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಗಳಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರತಿದಾಳಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಶನಿವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ಬಹ್ರೇನ್, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಇರಾನ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿತ್ತು. ಆ ಬಳಿಕ ಇರಾನ್​ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಈ ಧ್ವನಿ ಮುದ್ರಿತ ಭಾಷಣ ಪ್ರಸಾರವಾಗಿದೆ.

ಫೆಬ್ರವರಿ 28 ರಂದು ಇಸ್ರೇಲ್​- ಅಮೆರಿಕ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಇರಾನ್​ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದವು. ಈ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರಾನ್​ ನ ಸುಪ್ರೀಂ ನಾಯಕ ಅಯತೊಲ್ಲಾ ಅಲಿ ಖಮೇನಿಯನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ಬಳಿಕ ಇರಾನ್ ಆಡಳಿತದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ತ್ರಿಪಕ್ಷೀಯ ನಾಯಕತ್ವ ಮಂಡಳಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಇತರರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಹಾರಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಐಆರ್ ಜಿಸಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.

ಬೇಷರತ್ತ ಶರಣಾಗತಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟ ಅಮೆರಿಕ; ಇದು ಕನಸು ಎಂದ ಇರಾನ್​ ಅಧ್ಯಕ್ಷ : ಬೇಷರತ್ತಾದ ಶರಣಾಗತಿಗೆ ಒಪ್ಪುವುದಾದರೆ ಕದನ ವಿರಾಮಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪುವುದಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್​ ಟ್ರೂಥ್​ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಇರಾನ್​ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಸೌದ್ ಪೆಜೆಶ್ಕಿಯನ್ , ಇದು ಕನಸು ಎಂದು ಶನಿವಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶದ ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾದ ಮುದ್ರಿತ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಹೊಸ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಇರಾನ್: ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದ ಬಹ್ರೇನ್ : ಶನಿವಾರ ಬಹ್ರೇನ್‌ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್​ ನಡೆಸಿದ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಮತ್ತು ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ತಡೆಹಿಡಿದಿದೆ ಎಂದು ಬಹ್ರೇನ್​ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇದುವರೆಗೂ 86 ಕ್ಷಿಪಣಿ ಮತ್ತು 148 ಡ್ರೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ತಡೆ ಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.

ದಕ್ಷಿಣ ಲೆಬನಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಇಸ್ರೇಲಿ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ 6 ಮಂದಿ ಸಾವು: ದಕ್ಷಿಣ ಲೆಬನಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಇಸ್ರೇಲಿ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಕಟ್ಟಡ ನೆಲಸಮಗೊಂಡಿದೆ. ಶನಿವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ಕನಿಷ್ಠ ಆರು ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಜಿಬ್ಚಿಟ್ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸತ್ತವರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ ನಾಲ್ವರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ನಬಿ ಚಿಟ್ ಪರ್ವತ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡೆಸಿದ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 16 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು 35 ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಲೆಬನಾನ್ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯ ಈ ಹಿಂದೆ ವರದಿ ಮಾಡಿತ್ತು.

ಭಾಗಶಃ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ದುಬೈ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ:ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಜನನಿಬಿಡ ದುಬೈ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಭಾಗಶಃ ಪುನರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಶನಿವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ನಾವು ಮಾರ್ಚ್ 7 ರಿಂದ ಭಾಗಶಃ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಕೆಲವು ವಿಮಾನಗಳು ಡಿಎಕ್ಸ್‌ಬಿ ಮತ್ತು ಡಿಡಬ್ಲ್ಯೂಸಿಯಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ದುಬೈನ ಮುಖ್ಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಮತ್ತು ನಗರದ ದುಬೈ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ - ಅಲ್ ಮಕ್ತೌಮ್ ಅಂತಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಹೇಳಿದೆ.

ಇವುಗಳನ್ನು ಓದಿ:

ಅಮೆರಿಕಾ ಮಿಲಿಟರಿ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಕುರಿತು ಇರಾನ್​ಗೆ ರಷ್ಯಾ ಮಾಹಿತಿ?

ದೊಡ್ಡ ಬಾಂಬ್​ ದಾಳಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ ಅಮೆರಿಕ; ಹಾರ್ಮುಜ್​ ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ​ ಬೆಂಗಾವಲಿಗೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದ ಇರಾನ್​

ಬೇಷರತ್ ಶರಣಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಯುದ್ಧ ಅಂತ್ಯ: ಇರಾನ್‌ಗೆ ಟ್ರಂಪ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

TAGGED:

IRANS PRESIDENT APOLOGIZES
APOLOGIZES FOR STRIKES ON NEIGHBORS
IRAN ISRAEL WAR
ISRAEL IRAN ATTACK
IRAN ISRAEL IRAN WAR

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.