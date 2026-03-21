ಇರಾನಿನ ಪರಮಾಣು ಸೌಲಭ್ಯ ನಟಾಂಜ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ; ಮುಂದಿನ ವಾರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಯುದ್ದ ಎಂದ ಇಸ್ರೇಲ್
ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಮತ್ತು ಝಿಯೋನಿಸ್ಟ್ ಆಡಳಿತವು ನಮ್ಮ ನಟೌಂಜ್ ಪುಷ್ಟಿಕರಣವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ ಎಂದು ಸಂಘಟನೆ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ತಸ್ನಿಮ್ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
Published : March 21, 2026 at 5:11 PM IST
ಟೆಹ್ರಾನ್ (ಇರಾನ್): ಇರಾನಿನ ನಟಾಂಜ್ ಪರಮಾಣು ಸೌಲಭ್ಯದ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಜಂಟಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿವೆ ಎಂದು ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಪರಮಾಣು ಶಕ್ತಿ ಸಂಘಟನೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಮತ್ತು ಝಿಯೋನಿಸ್ಟ್ ಆಡಳಿತವು ನಮ್ಮ ನಟೌಂಜ್ ಪುಷ್ಟೀಕರಣವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿವೆ ಎಂದು ಸಂಘಟನೆ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ತಸ್ನಿಮ್ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಈ ದಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಯುರೇನಿಯಂ ಪುಷ್ಟೀಕರಣ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವಿಕಿರಣಗಳ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಘಟಕದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರುವ ನಿವಾಸಿಗಳು ಅಪಾಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ನಟಾಂಜ್ ಪರಮಾಣು ಸೌಲಭ್ಯವು ಇರಾನ್ನ ಪರಮಾಣು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿತ್ತು. ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಇತರೆ ಹಲವು ದೇಶಗಳು ಪರಮಾಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳು ಮತ್ತು ಪರಮಾಣು ಸಂಶೋಧನಾ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಿತ ಇಂಧನ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ತಾಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಪರಮಾಣು ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಬೆದರಿಕೆಯ ಆತಂಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ.
ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ಮಧ್ಯದ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ನಡುವೆಯೂ ನಟಾಂಜ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಜೂನ್ 2025ರ ಇಸ್ರೇಲ್- ಇರಾನ್ 12 ದಿನಗಳ ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲಿ ಪಡೆಗಳು ಇರಾನಿನ ಮಿಲಿಟರಿ ಮತ್ತು ಪರಮಾಣು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ ಮೇಲೆ ಸರಣಿ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದಾಗ ಇದು ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಗುರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿತ್ತು.
ಇರಾನ್ ಜೊತೆ ಅಮೆರಿಕ-ಇಸ್ರೇಲ್ ಯುದ್ಧ ಆರಂಭವಾದ ನಂತರ ಈ ಸೌಲಭ್ಯದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆದಿರುವುದು ಇದು ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಎಂದು ಸಿಎನ್ಎನ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಇಸ್ರೇಲಿ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಗಾರ್ಡ್ ವಕ್ತಾರ ಅಲಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನೈನಿ ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯ ಮೆರವಣಿಗೆ ಇಂದು ಸಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೂಡ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ.
ಮುಂದಿನ ವಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ ಯುದ್ಧದ ತೀವ್ರತೆ: ಮುಂದಿನ ಭಾನುವಾರದಿಂದ ಇರಾನ್ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಯನ್ನು ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಯುಎಸ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಲಿವೆ ಎಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ಇಸ್ರೇಲ್ ಕಟ್ಜ್ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಹೇಳಿಕೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಕಟ್ಜ್, ಈ ವಾರ ಐಡಿಎಫ್ನಿಂದ ದಾಳಿಯ ತೀವ್ರತೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಲಿದೆ. ಇರಾನ್ ಆಡಳಿತದ ವಿರುದ್ಧ ಅಮೆರಿಕದ ಮಿಲಿಟರಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:
