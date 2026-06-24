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ಇರಾನ್‌ನ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗಿನ ಒಪ್ಪಂದದ ಭಾಗವಲ್ಲ: ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪೆಜೆಶ್ಕಿಯಾನ್

ಇರಾನ್‌ನ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡ ಇರಾನ್​ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇದು ದೇಶದ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅಂಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.

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ಇರಾನ್‌ನ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗಿನ ಒಪ್ಪಂದದ ಭಾಗವಲ್ಲ: ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪೆಜೆಶ್ಕಿಯಾನ್ (ANI)
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By ANI

Published : June 24, 2026 at 9:37 AM IST

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ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ: ಇರಾನ್​ನ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗಿನ 14 ಅಂಶಗಳ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇರಾನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಸೌದ್ ಪೆಜೆಶ್ಕಿಯಾನ್ ಮಂಗಳವಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇರಾನ್​​​​​​ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಧ್ಯಮ, ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫ್ ಇರಾನ್ ಬ್ರಾಡ್‌ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ (IRIB) ಹಂಚಿಕೊಂಡ ವಿಡಿಯೋದ ಪ್ರಕಾರ, ಪೆಜೆಶ್ಕಿಯಾನ್ ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ನಮ್ಮ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಯು ಒಪ್ಪಂದದ ಭಾಗವಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದು ಎಂದಿಗೂ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೆಜೆಶ್ಕಿಯಾನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇರಾನ್‌ನ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗಿನ ಒಪ್ಪಂದದ ನಡುವಿನ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ದೃಢವಾಗಿ ಅವರು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇರಾನ್‌ನ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡ ಅವರು, ಇದು ದೇಶದ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅಂಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು. ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕಗಳು ಇರಾನ್ ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದವು ಎಂದಿದ್ದರು.

ಯುದ್ಧವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿರುವ 14 ಅಂಶಗಳ ಒಪ್ಪಂದದ ಭಾಗವಾಗಿ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾತುಕತೆಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ, ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಕುರಿತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ನಾಯಕತ್ವದೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸಿದ ಚರ್ಚೆಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೆಜೆಶ್ಕಿಯಾನ್ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕಳೆದ ವಾರ, ಅಮೆರಿಕವು ಇರಾನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಧಿಕೃತ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗ ಮಾಡಿತ್ತು. ಸಿಎನ್‌ಎನ್ ಪ್ರಕಾರ, ಅಮೆರಿಕದ ಹಿರಿಯ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು 14 ಅಂಶಗಳ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದು ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ತೆರೆಯುವುದು, ಇರಾನ್ ಮೇಲಿನ ಕೆಲವು ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಸಡಿಲಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಇರಾನ್‌ನ ಪರಮಾಣು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕುರಿತು ಭವಿಷ್ಯದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾತುಕತೆಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.

ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ 14 ಅಂಶಗಳ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಕಳೆದ ವಾರ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದವು. ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ತೆರೆಯುವುದು, ಇತರ ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ತೆರವು ಮತ್ತು ಇರಾನಿನ ಪರಮಾಣು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತಿಮ ಒಪ್ಪಂದದ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲು 60 ದಿನಗಳ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಅಂಶಗಳಿವೆ. ಈ ಅಂಶಗಳ ಜ್ಞಾಪಕ ಪತ್ರ(MoU)ಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಸೌದ್ ಪೆಜೆಶ್ಕಿಯನ್ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದರು.

ಶ್ವೇತಭವನದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವ ಪ್ರಕಾರ, ಟ್ರಂಪ್ ಬುಧವಾರ ಪ್ಯಾರಿಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಚ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಮ್ಯಾನುಯೆಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ರನ್‌ ಅವರು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಔತಣಕೂಟದಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಪೆಜೆಶ್ಕಿಯನ್ ಅವರೂ ಕೂಡಾ ಸಹಿ ಮಾಡಿರುವ, ಈ ಒಪ್ಪಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು.

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TAGGED:

MISSILE PROGRAMME NOT PART MOU
ಇರಾನ್‌ನ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪೆಜೆಶ್ಕಿಯಾನ್
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