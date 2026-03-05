'IRIS Dena' ಯುದ್ಧ ನೌಕೆ ನಾಶವಾಗಿದ್ದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಇರಾನ್: ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಪ್ರತೀಕಾರದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿರುವ ಅಮೆರಿಕ ನಿನ್ನೆ ಯುದ್ಧ ನೌಕೆಯನ್ನು ಸ್ಫೋಟಿಸಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತೀಕಾರ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಇರಾನ್ ಇಂದು ಗುಟುರು ಹಾಕಿದೆ.
Published : March 5, 2026 at 1:41 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಅಮೆರಿಕದ ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿ ನೌಕೆಯು ತನ್ನ ಯುದ್ಧ ಹಡಗನ್ನು ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಬಳಿ ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಇರಾನ್ ಗುರುವಾರ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಈ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕ ತಕ್ಕಶಾಸ್ತಿ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.
ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಯುದ್ಧನೌಕೆಯನ್ನು ಅಮೆರಿಕದ ಪಡೆ ಬುಧವಾರ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ನಾಶ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ನಾವಿಕರು ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದರು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಇರಾನ್ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.
The U.S. has perpetrated an atrocity at sea, 2,000 miles away from Iran's shores.— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) March 5, 2026
Frigate Dena, a guest of India's Navy carrying almost 130 sailors, was struck in international waters without warning.
Mark my words: The U.S. will come to bitterly regret precedent it has set. pic.twitter.com/cxYiI9BLUk
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗುರುವಾರ ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಇರಾನ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಅರಘ್ಚಿ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿ ನೌಕೆ ನಮ್ಮ ಯುದ್ಧನೌಕೆಯನ್ನು ಮುಳುಗಿಸಿದೆ. "ಅಮೆರಿಕವು ತನ್ನ ನಡೆಗೆ ತೀವ್ರ ವಿಷಾದಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಖಡಕ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇರಾನ್ನ ತೀರದಿಂದ 2 ಸಾವಿರ ಮೈಲುಗಳಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕವು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಸುಮಾರು 130 ನಾವಿಕರನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಭಾರತದ ನೌಕಾಪಡೆಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿದ್ದ ಐಆರ್ಐಎಸ್ ಡೆನಾ ನೌಕೆಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮೆರಿಕದ ದಾಳಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರು ತಿರುಗೇಟು ನೀಡುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನೂ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. "ನನ್ನ ಮಾತುಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನವಿಡಿ: ಅಮೆರಿಕವು ತನ್ನ ಈ ದಾಳಿಗೆ ತೀವ್ರ ವಿಷಾದ ಅನುಭವಿಸಲಿದೆ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
The #IranianWarship, identified as the frigate #IRISDena, which was heading back to Iran from an eastern Indian port, did not sink in the war zone. Rather, it was sunk by the US while carrying the echoes of a peace mission back home.— ETV Bharat (@ETVBharatEng) March 5, 2026
Know more🔗:- https://t.co/PWwc6X0dog pic.twitter.com/XXRV8hBTcU
ಅಮೆರಿಕ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?: ಅಮೆರಿಕ 'ಆಪರೇಷನ್ ಎಪಿಕ್ ಫ್ಯೂರಿ' ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಲಂಕಾದ ಬಳಿ ಯುದ್ಧನೌಕೆಯನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಬುಧವಾರ ತಿಳಿಸಿತ್ತು.
ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಅಮೆರಿಕದ ವಾರ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಪೀಟ್ ಹೆಗ್ಸೆತ್, ಈ ದಾಳಿಯು ಅಮೆರಿಕದ ನೌಕಾ ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರತೀಕ. ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿ ನೌಕೆಯು ಇರಾನಿನ ಯುದ್ಧನೌಕೆಯನ್ನು ಹೊಡೆದು ಮುಳುಗಿಸಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಟಾರ್ಪಿಡೊ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಡಗು ಸದ್ದಿಲ್ಲದೇ ನಾಶವಾಯಿತು. ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ನಂತರ ಶತ್ರು ಹಡಗೊಂದನ್ನು ಟಾರ್ಪಿಡೊ ಮೂಲಕ ಹೊಡೆದುರುಳಿದ ಮೊದಲ ಘಟನೆ ಇದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
ಸಮರಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಇರಾನ್ ಹಡಗು: ಫೆಬ್ರವರಿ 18ರಿಂದ 25 ರವರೆಗೆ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಯು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ MILAN 2026 ನೌಕಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಇರಾನ್ನ IRIS Dena ಯುದ್ಧ ನೌಕೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಅಭ್ಯಾಸದ ಬಳಿಕ ಅದು ತನ್ನ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ, ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಗ್ಯಾಲೆಯಿಂದ ಸುಮಾರು 44 ನಾಟಿಕಲ್ ಮೈಲುಗಳಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿ ದಾಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗಿ ನಾಶವಾಗಿದೆ. ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ 87 ನಾವಿಕರು ಮೃತಪಟ್ಟರೆ, ಹಲವರು ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: