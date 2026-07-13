ಬಂದರ್ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಮೇಲೆ ಹಾರಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಅಮೆರಿಕದ ಡ್ರೋನ್ ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿದ್ದೇವೆ: ಇರಾನ್ ಸೇನೆ
ಹಾಜಿಯಾಬಾದ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಬಂದರ್ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಕೌಂಟಿಯ ವಾಯುಪ್ರದೇಶದೊಳಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಡ್ರೋನ್ ಅನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಇರಾನ್ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆ ನಾಶ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
Published : July 13, 2026 at 3:35 PM IST
ಟೆಹ್ರಾನ್ (ಇರಾನ್): ಬಂದರ್ ಅಬ್ಬಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಡ್ರೋನ್ ಅನ್ನು ನಮ್ಮ ವಾಯು ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಗಳು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿವೆ ಎಂದು ಇರಾನ್ ಸೇನೆ ತಿಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿನ ಮೆಹರ್ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಸೇನಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಹಾಜಿಯಾಬಾದ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಬಂದರ್ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಕೌಂಟಿಯ ವಾಯುಪ್ರದೇಶದೊಳಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಡ್ರೋನ್ ಅನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಇರಾನ್ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆ ನಾಶ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಇರಾನ್ ವಾಯುಪಡೆ ಶತ್ರುಗಳ ದಾಳಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಮತ್ತು ದೇಶದ ವಾಯುಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿಸುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಡ್ರೋನ್ ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ನಡುವೆ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಆರಂಭವಾಗಿರುವ ನಡುವೆ, ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಸಿರುವ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಕುರಿತು ದೃಶ್ಯವಾಳಿಗಳನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರಾನಿನ ಸ್ಥಳಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಖರವಾದ ದಾಳಿಗಳ ಯುದ್ಧ ನೌಕೆಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಯುಎಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಮಾಂಡ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಇರಾನ್ನಾದ್ಯಂತ ಹಲವು ಸ್ಥಳಗಳ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ದಾಳಿ ಸರಣಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯುಎಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಮಾಂಡ್ ಪ್ರಕಾರ, ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ಹಡಗುಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುವ ಟೆಹ್ರಾನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸುವುದು ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರು ಯುಎಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಮಾಂಡ್, ಇರಾನ್ ವಾಯು ರಕ್ಷಣಾ ಸೌಲಭ್ಯ, ಕರಾವಳಿ ರಾಡರ್ ಸೌಲಭ್ಯ, ಕ್ಷಿಪಣಿ ಮತ್ತು ಡ್ರೋನ್ ಸೌಕರ್ಯ ಹಾಗೂ ವೇಗದ ದಾಳಿ ನಡೆಸುವ ಸೇನಾ ನೌಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ಅಮೆರಿಕ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ.
ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್, ಯುದ್ಧ ನೌಕೆ, ಏಕ ಮುಖ ದಾಳಿಯ ವಾಯು ಡ್ರೋನ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಚೊಚ್ಚಲ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಮಾಂಡ್ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವನ್ನು ತಿಳಿಸಿರುವ ಕಮಾಂಡ್, ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯು ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಡಲ ಕಾರಿಡಾರ್ ಆಗಿದೆ. ಇರಾನ್ ಅದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಿದೆ.
ಇರಾನ್ನ ನಿರಂತರ ಅನಗತ್ಯ ಆಕ್ರಮಣ, ಕಿರುಕುಳ, ಬೆದರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ಘೋಷಣೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಹಡಗು ಸಾಗಣೆಗೆ ಮುಕ್ತ ಸಂಚಾರ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಮೆರಿಕದ ಪಡೆಗಳು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಈ ನಡುವೆ, ಅಮೆರಿಕದ ಮಿಲಿಟರಿ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ಇರಾನ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಜೋರ್ಡಾನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಹಸನ್ ವಾಯುನೆಲೆ, ಬಹ್ರೇನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಯುಎಸ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಡ್ರೋನ್ ಕಮಾಂಡ್ ಹಬ್ ಮತ್ತು ಕುವೈತ್ನ ಅಲಿ ಅಲ್ ಸಲೇಂ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ವಾಯುನೆಲೆಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಹೊಣೆಯನ್ನು ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನರಿ ಗಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ಪ್ಸ್ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಇರಾನಿನ ರಾಜ್ಯ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಐಆರ್ಎನ್ಎ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಇನ್ನು, ಬಹ್ರೇನ್ನಾದ್ಯಂತ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸೈರನ್ಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸ್ಥಳೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಾಗರಿಕರು ತಕ್ಷಣ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆಯುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
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