ಹಾರ್ಮುಜ್ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ಮಾರ್ಗಗಳ ಕುರಿತು ಜರ್ಮನ್ ಸಚಿವ ವಡೆಫುಲ್ ಜತೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದ ಇರಾನ್ನ ಅರಘ್ಚಿ
ಎಲ್ಲ ಹಡಗುಗಳಿಗೆ ಸಂಚರಣೆಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಷರತ್ತುಗಳಿಲ್ಲದೇ ತೆರೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಜರ್ಮನಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ.
Published : August 11, 2026 at 7:46 AM IST
ಟೆಹ್ರಾನ್, ಇರಾನ್: ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ - ಇರಾನ್ ನಡುವೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ಮಾರ್ಗಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಲು ಇರಾನ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಅರಘ್ಚಿ ಮತ್ತು ಜರ್ಮನ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಜೋಹಾನ್ ವಡೆಫುಲ್ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಭಾಷಣೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಅಲ್ ಜಜೀರಾ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಡಗುಗಳ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್, ಇರಾನಿನ ಬಂದರುಗಳ ನೌಕಾ ದಿಗ್ಬಂಧನ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಅಮೆರಿಕದ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅರಘ್ಚಿ ವಾಡೆಫುಲ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು ಎಂದು ಅಲ್ ಜಜೀರಾ ಸುದ್ದಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.
ಹಾರ್ಮುಜ್ ಬಂದ್ ಮಾಡುವುದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಗೆ ಅಮೆರಿಕವನ್ನು ಹೊಣೆಗಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಇದೇ ವೇಳೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ನೆರೆಹೊರೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗೆ ರಚನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮಾತುಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳವಂತೆ ಇರಾನ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಅರಘ್ಚಿ ಅವರಿಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ವಾಡೆಫುಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಹಾರ್ಮುಜ್ ನಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯ; ಎಲ್ಲ ಹಡಗುಗಳಿಗೆ ಸಂಚರಣೆಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಷರತ್ತುಗಳಿಲ್ಲದೇ ತೆರೆಯಬೇಕು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಸಡಿಲಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಮುಕ್ತ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಜರ್ಮನ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರು ಇರಾನ್ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾನುವಾರ ಇರಾನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಗಾಗಿನ ಸಂಸದೀಯ ಆಯೋಗವು ಪರ್ಷಿಯನ್ ಕೊಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಲಪಡಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಉಪಕ್ರಮದ ವಿಶಾಲ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದೆ.
ಹಾರ್ಮುಜ್ ಮತ್ತು ಪರ್ಷಿಯನ್ ಕೊಲ್ಲಿಯ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಕ್ರಮ ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಸಂಸದೀಯ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಜುಲೈ 13 ರಂದು ಇರಾನಿನ ಸಂಸತ್ತಿಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ಸಂಚಾರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಕಾನೂನು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ಕುರಿತು ಒಮಾನ್ನೊಂದಿಗಿನ ಒಪ್ಪಂದವು ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಅರಾಘ್ಚಿ ಶನಿವಾರ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಜಲಮಾರ್ಗವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸಂಚಾರ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವುದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೇಳುವ ಕುರಿತು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇರಾನ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.
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