ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಪ್ರತೀಕಾರದ ದಾಳಿ: ಇರಾನ್ನ ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸ್ಫೋಟದ ಶಬ್ಧ - ಟೆಹ್ರಾನ್
ಯುಎಸ್ ಸೆಂಟ್ಕಾಮ್ ಪ್ರತೀಕಾರದ ದಾಳಿಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದೆ ಎಂದು ಇರಾನ್ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ.
By ANI
Published : June 10, 2026 at 7:28 AM IST
ಟೆಹ್ರಾನ್, ಇರಾನ್: ಅಮೆರಿಕದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಮಾಂಡ್ (CENTCOM) ಇರಾನ ನೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪತೀಕಾರದ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಸ್ವ-ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಅಮೆರಿಕದ ದಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ದೇಶದ ದಕ್ಷಿಣ ಹಾರ್ಮೋಜ್ಗನ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟಗಳ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಇರಾನ್ನ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾಧ್ಯಮ - ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ನ್ಯೂಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಪ್ರೆಸ್ ಟಿವಿ ಪ್ರಕಾರ, ಬಂದರ್ ಅಬ್ಬಾಸ್, ಸಿರಿಕ್, ಜಾಸ್ಕ್ ಮತ್ತು ಕೆಶ್ಮ್ ದ್ವೀಪ ಸೇರಿದಂತೆ ದಕ್ಷಿಣ ಇರಾನ್ನಾದ್ಯಂತ ಬಹು ಸ್ಫೋಟಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕದ ದಾಳಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ನ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳು ಸಹ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರದ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿವೆ ಎಂದು ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಪ್ರೆಸ್ ಟಿವಿ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಇರಾನ್ ಸೇನೆಯು ಪ್ರತಿ - ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಯುದ್ಧ ಮುಂದುವರಿದರೆ, ಭಾರಿ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಬಹುದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನೂ ನೀಡಿದೆ.
ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಬಳಿ ಅಮೆರಿಕ ಸೈನ್ಯದ ಅಪಾಚೆ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿದ ನಂತರ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಪ್ರತೀಕಾರದ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಈ ದಾಳಿಯ ಬಳಿಕ ಇರಾನ್ - ಅಮೆರಿಕ ನಡುವೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತೀರಾ ಉಲ್ಬಣಿಸಿದೆ. ಪರಿಣಾಮ ಇರಾನ್ನಾದ್ಯಂತ ಭಾರಿ ಸ್ಫೋಟಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿನ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ.
ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ ಇರಾನ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ: ಈ ಮಧ್ಯೆ ಇರಾನ್ನ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಅರಘ್ಚಿ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪರ್ಷಿಯನ್ ಕೊಲ್ಲಿ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ತೊರೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇರಾನ್ನ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳು ಯಾವುದೇ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಎದುರಿಸಲಿವೆ. ಬೆದರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬಗ್ಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪರ್ಷಿಯನ್ ಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಗಿನವರು ಒಳನುಗ್ಗಿದ್ದರಿಂದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಭೀಕರ ಪರಿಣಾಮಗಳಾಗಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಆಲೋಚಿಸಿ ಎಂದು ಅವರು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪರ್ಷಿಯನ್ ಕೊಲ್ಲಿಯಿಂದ ಹೊರ ನಡೆಯಿರಿ: ಅಮೆರಿಕ ದಾಳಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ X ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಅರಘ್ಚಿ, ಯುದ್ಧಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಲುಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಅಮೆರಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಿಳಿದಿದೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಬಲ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳು ಯಾವುದೇ ದಾಳಿ ಅಥವಾ ಬೆದರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ನೀಡದೇ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ. ಪರ್ಷಿಯನ್ ಕೊಲ್ಲಿಯ ಇತಿಹಾಸವು ಹೊರಗಿನವರನ್ನು ಒಳನುಗ್ಗುವವರ ಭೀಕರ ಭವಿಷ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ನೇರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಯುಎಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಮಾಂಡ್ (CENTCOM)ನ ಅಪಾಚೆ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಇರಾನ್ ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿದ ನಂತರ, ಅಮೆರಿಕ ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದಿದೆ. ಇದು ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಲ್ಲದ ಆಕ್ರಮಣ ಎಂದು ಕರೆದಿರುವ ಅಮೆರಿಕ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ವರಕ್ಷಣಾ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.
ಇರಾನ್ ದಾಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ದಾಳಿ ಎಂದ CENTCOM: ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಕಮಾಂಡರ್ ಇನ್ ಚೀಫ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೇರೆಗೆ, ಪ್ರತಿ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು CENTCOM ಹೇಳಿದೆ.
ಮಂಗಳವಾರ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ US ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಮಾಂಡ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಖಾತೆಯು, ನಿನ್ನೆ ಅಮೆರಿಕ ಸೇನೆಯ ಅಪಾಚೆ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ, ಕಮಾಂಡರ್ ಇನ್ ಚೀಫ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೇರೆಗೆ, US ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಮಾಂಡ್ (CENTCOM) ಪಡೆಗಳು ಇಂದು ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ವರಕ್ಷಣಾ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಲ್ಲದ ಇರಾನಿನ ಆಕ್ರಮಣಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
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