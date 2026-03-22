ಇಸ್ರೇಲ್‌ನ ವಾಯುರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಭೇದಿಸಿ ಪರಮಾಣು ಸ್ಥಾವರಗಳ ನೆಲೆಗೆ ನುಗ್ಗಿದ ಇರಾನ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ; 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿಗೆ ಗಾಯ

ಇಸ್ರೇಲ್‌ನ ಪರಮಾಣು ಕೇಂದ್ರಗಳಿರುವ ಸಮೀಪದ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಮೇಲೆ ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ ಇರಾನ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದು, 100ಕ್ಕೂ ಮಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 22, 2026 at 7:35 AM IST

ಜೆರುಸಲೆಮ್(ಇಸ್ರೇಲ್): ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಯುದ್ಧ ನಾಲ್ಕನೇ ವಾರಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇರಾನ್ ತನ್ನ ಬತ್ತಳಿಕೆಯಿಂದ ಹೊಸ ಹೊಸ ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಪ್ರತಿದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಎದುರಾಳಿಗಳನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದೀಗ ಹೊಸ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ ಇರಾನ್, ಇಸ್ರೇಲ್‌ನ ಪರಮಾಣು ರಿಯಾಕ್ಟರ್‌ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿರುವ ಡಿಮೋನಾ ಹಾಗು ಅರಾಡ್ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಮೇಲೆಯೇ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಹಾರಿಸಿದ್ದು, 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇಸ್ರೇಲ್ ವಾಯುರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಭೇದಿಸಿದ ಇರಾನ್: ಇರಾನಿನ ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಯನ್ನು ತಡೆಯುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾದ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಗಳು (ಐಡಿಎಫ್) ಹೇಳಿವೆ. ವಾಯು ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಯನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಲು ವಿಫಲವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಸೇನೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಈ ದಾಳಿಯ ನಂತರ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರಮಾಣು ಕಾವಲು ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಐಎಇಎ ಗರಿಷ್ಠ ಮಿಲಿಟರಿ ಸಂಯಮ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಇರಾನ್‌ಗೆ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ.

ಇಸ್ರೇಲ್‌ನ ಡಿಮೋನಾ ನಗರದ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಐಎಇಎಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ನೆಗೆವ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಪರಮಾಣು ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಯಾವುದೇ ಸೂಚನೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಐಎಇಎ ಎಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿದೆ.

ನಟಾಂಜ್ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಗೆ ಪ್ರತೀಕಾರ-ಇರಾನ್: ಇರಾನ್‌ನ ನಟಾಂಜ್ ಪರಮಾಣು ಪುಷ್ಟೀಕರಣ ತಾಣದ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ-ಇಸ್ರೇಲ್ ಜಂಟಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿರುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರತೀಕಾರವಾಗಿ ಡಿಮೋನಾ ನಗರವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಇರಾನ್ ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಸೇನೆ, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಟಾಂಜ್ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಗೆ ತಾನು ಹೊಣೆಯಲ್ಲ ಎಂದಿತ್ತು.

ಡಿಮೋನಾ ಪಟ್ಟಣ 'ಲಿಟ್ಲ್ ಇಂಡಿಯಾ': ಡಿಮೋನಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ-ಯಹೂದಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಸಮುದಾಯದ ಸದಸ್ಯರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಬಂದವರಾಗಿದ್ದು ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಬಲವಾದ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ 'ಲಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ' ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ.

ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಮರಾಠಿ ಭಾಷೆ ಮಾತನಾಡುವ ಜನರಿದ್ದಾರೆ. ಪಟ್ಟಣದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಸುಮಾರು ಶೇ.30ರಷ್ಟು ಅಂದರೆ 7,500 ಮಂದಿ ಭಾರತೀಯ ಸಮುದಾಯವರೇ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡೆ ಜನಪ್ರಿಯ. ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾರತೀಯ ತಿಂಡಿಗಳಾದ 'ಸೋನ್‌ಪಪ್ಡಿ,' 'ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್,' 'ಪೆಪ್ರಿ ಚಾಟ್,' 'ಭೇಲ್‌ಪುರಿ' ಬಹಳ ಪರಿಚಿತ. ಇಲ್ಲಿನ ಹಲವು ಅಂಗಡಿಗಳು ಈ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇರಾನಿನ ಪರಮಾಣು ಸೌಲಭ್ಯ ನಟಾಂಜ್​ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ; ಮುಂದಿನ ವಾರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಯುದ್ದ ಎಂದ ಇಸ್ರೇಲ್​

