ಅಮೆರಿಕ ಜೊತೆ ನೇರ ಚರ್ಚೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿಲ್ಲ: ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್​ಗೆ ಬಂದಿಳಿದ ಇರಾನ್ ನಿಯೋಗ

ಶಾಂತಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗಾಗಿ ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನ ಮಾತುಕತೆಗಾಗಿ ಇರಾನ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಅರಘ್ಚಿ ನೇತೃತ್ವದ ನಿಯೋಗ ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್​ಗೆ ಬಂದಿಳಿದಿದೆ.

ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್​ಗೆ ಬಂದಿಳಿದ ಇರಾನ್ ನಿಯೋಗ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ ಪಾಕ್ (AFP)
Published : April 25, 2026 at 9:05 AM IST

ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್: ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಜೊತೆಗಿನ ಯುದ್ಧ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಶಾಂತಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲು ಇರಾನ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಸಯ್ಯದ್ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಅರಘ್ಚಿ ನೇತೃತ್ವದ ನಿಯೋಗವು ತಡರಾತ್ರಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ರಾಜಧಾನಿ ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್​ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದೆ.

ಇರಾನ್ - ಅಮೆರಿಕ ಮಧ್ಯೆ ಸಂಧಾನಕ್ಕಾಗಿ ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್​ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಆತಿಥ್ಯವಹಿದೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಮಧ್ಯೆ ಸಂಧಾನ ವಿಫಲವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಭಯ ದೇಶಗಳು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲಿವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಶ್ವೇತ ಭವನ ಕೂಡ ಪಾಕ್​ಗೆ ನಿಯೋಗ ಕಳಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ.

ಈ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಅರಘ್ಚಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯದ ವಕ್ತಾರ ಎಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಬಕೈ ಒಳಗೊಂಡ ಇರಾನ್ ನಿಯೋಗ ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್​ಗೆ ಬಂದಿಳಿದಿದ್ದು, ಪಾಕ್​ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಲಿದೆ.

ಪಾಕ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಶೆಹಬಾಜ್ ಷರೀಫ್ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಜನರಲ್ ಅಸಿಮ್ ಮುನೀರ್ ಅವರ ಜೊತೆ ಇರಾನ್ ನಿಯೋಗ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲಿದೆ ಎಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇರಾನ್ ಸಚಿವರು ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನ ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆಗಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಭೇಟಿ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಅಮೆರಿಕದ ವಿಶೇಷ ರಾಯಭಾರಿಗಳಾದ ಸ್ಟೀವ್ ವಿಟ್ಕಾಫ್ ಮತ್ತು ಜೇರೆಡ್ ಕುಶ್ನರ್ ಶನಿವಾರ ಇರಾನ್ ನಿಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಮಾತುಕತೆಗಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಶ್ವೇತಭವನದ ಪತ್ರಿಕಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕರೋಲಿನ್ ಲೀವಿಟ್ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

"ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರ ಜೊತೆ ಇರಾನ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರು ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಗಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಲಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಚೇರಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿರುವ ಇರಾನ್ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ. "ಇರಾನ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಸಯ್ಯದ್ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಅರಘ್ಚಿ ಅವರು ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಕುರಿತು ಮಾತುಕತೆಗೆ ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್‌ಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ತಂಡದ ಜೊತೆಗಿನ ಪ್ರಮುಖ ಚರ್ಚೆಗಳ ನಂತರ, ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವೆ ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನ ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆ ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಹೇಳಿದರು.

ಇನ್ನು ಮಾತುಕತೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲು ಅಮೆರಿಕದ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ತಂಡವು ಈಗಾಗಲೇ ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಪಾಕ್ ಅಧಿಕಾರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಓಮನ್ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ವಿಷಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಕುರಿತು ಸಮಾಲೋಚಿಸಲು ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಟೆಹ್ರಾನ್‌ನಿಂದ ಹೊರಡುವ ಸಚಿವ ಅರಘ್ಚಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದರು.

ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು, ಅಮೆರಿಕ-ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಚಿವರು ಚರ್ಚಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಇರಾನ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಇರಾನ್ ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್​ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದೆ. ಆದರೆ ಅಮೆರಿಕ ಜೊತೆ ನೇರವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವ ಯೋಚನೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಕೂಡ ಇರಾನ್ ಹೇಳಿದೆ.

