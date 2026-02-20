ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರೆ ಅಮೆರಿಕದ ಎಲ್ಲ ಸೇನಾ ನೆಲೆಗಳೇ ನಮ್ಮ ಗುರಿ: ಇರಾನ್ ಖಡಕ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ದಾಳಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿರುವ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್, ಇರಾನ್ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಬರಲು 15 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : February 20, 2026 at 8:24 PM IST
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್(ಅಮೆರಿಕ): ಅಮೆರಿಕವು ತನ್ನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರೆ ಅಥವಾ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದರೆ, ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಅಮೆರಿಕದ ಎಲ್ಲಾ ಸೇನಾ ನೆಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಗಳು ನಮ್ಮ ಕಾನೂನಬದ್ಧ ಗುರಿಗಳಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಇರಾನ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.
ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಇರಾನ್ ರಾಯಭಾರಿ ಅಮೀರ್ ಸಯೀದ್ ಇರವಾನಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಂಟೋನಿಯೊ ಗುಟೆರೆಸ್ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದು, ಅಮೆರಿಕದ ಮಿಲಿಟರಿ ಬೆದರಿಕೆಗಳು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಶಾಂತಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇರಾನ್ ಪರಮಾಣು ಬಾಂಬ್ ತಯಾರಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಯುದ್ಧನೌಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇರಾನ್ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬರದಿದ್ದರೆ ದಾಳಿ ಅನಿವಾರ್ಯ ಎಂದು ಅವರು ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು. ಹಾಗೇ ಇರಾನ್ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಬರಲು ಟ್ರಂಪ್ 15 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಇರಾನ್, ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಇಂತಹ ಯುದ್ಧೋಚಿತ ಹೇಳಿಕೆ ಮಿಲಿಟರಿ ಆಕ್ರಮಣದ ನಿಜವಾದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಗೆ ಗಂಭೀರ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಟ್ರಂಪ್ ಬೆದರಿಕೆ: ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತನ್ನ ಪರಮಾಣು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರಿ ವಿರೋಧಿ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರ ಮೇಲೆ ಮಾರಕ ದಮನವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಟ್ರಂಪ್ ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಮಿಲಿಟರಿ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪದೇ ಪದೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಗುರುವಾರ, ಇರಾನ್ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಗರಿಷ್ಠ 15 ದಿನಗಳು ಮಾತ್ರ ಇವೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದರು ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು ವಿಫಲವಾದರೆ ಅಮೆರಿಕ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗಡುವು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿದ್ದ ಮಾತುಕತೆ: ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಮಂಗಳವಾರ ಜಿನೀವಾದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ರಾಯಭಾರಿಗಳಾದ ಸ್ಟೀವ್ ವಿಟ್ಕಾಫ್ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅಳಿಯ ಜೇರೆಡ್ ಕುಶ್ನರ್ ನಡುವೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆದ ನಂತರ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಅವರು ಇರಾನ್ನ ಉನ್ನತ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕರನ್ನು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಭೇಟಿಯಾದರು. ಕಳೆದ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಹಿಂದಿನ ಮಾತುಕತೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಇದು 12 ದಿನಗಳ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು, ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಇರಾನಿನ ಪರಮಾಣು ತಾಣಗಳ ಮೇಲೆ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಸೇರಿಕೊಂಡಿತು.
