'ಗಲಭೆ'ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರಿಗೆ ಶರಣಾಗುವಂತೆ ಇರಾನ್ ಅಂತಿಮ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಹೋರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪೊಲೀಸ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅಹ್ಮದ್ - ರೆಜಾ ರಾಡನ್ ಅವರು ಅಂತಿಮ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : January 20, 2026 at 2:39 PM IST
ಪ್ಯಾರಿಸ್: ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರಿಗೆ ಕೊನೆಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. ಗಲಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕಾನೂನು ಪರಿಣಾಮ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇರಾನ್ನ ಉನ್ನತ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಹ್ಮದ್ - ರೆಜಾ ರಾಡನ್ ಸೋಮವಾರ ಅಂತಿಮ ಗಡುವು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಗಲಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಯುವಕರು ಶರಣಾಗಬೇಕು. ನೀಡುವ ಶಿಕ್ಷೆಗೂ ಗುರಿಯಾಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಗಲಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದವರನ್ನು ಶತ್ರು ಸೈನಿಕರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ ಗಲಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿದ್ದವರನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರದ್ರೋಹಿಗಳೆಂದು ಪಟ್ಟ ಕಟ್ಟಿ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ರಾಡನ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ನಡೆದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ನಂತರ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು, ನೋವಿನ ಸಂಗತಿ. ಇರಾನ್ನ ಪರಮ ವೈರಿಗಳಾದ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಅಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಲು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಯತ್ನದ ಫಲವಾಗಿ ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಇರಾನ್ನ ಕಾರ್ಯಾಂಗ, ಶಾಸಕಾಂಗ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಒಂದಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಜೀವನೋಪಾಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ತಾವು ಕೂಡ ಕೈಜೋಡಿಸಿ. ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ರಾಡನ್ ಇದೇ ವೇಳೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಜಂಟಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಇರಾನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಸೌದ್ ಪೆಜೆಶ್ಕಿಯಾನ್, ಇರಾನ್ ಸಂಸತ್ತಿನ ಸ್ಪೀಕರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಘರ್ ಗಾಲಿಬಾಫ್ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಘೋಲಮ್ಹೊಸೇನ್ ಮೊಹ್ಸೆನ್ ಎಜೆಯ್ ಮಾತನಾಡಿ, ದೇಶದ ವಿರುದ್ಧ ತಿರುಗಿಬಿದ್ದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುವವರನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸದೇ ಬಿಡಲಾಗದು ಎಂದು ಗುಡುಗಿದ್ದಾರೆ.
ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಭುಗಿಲೆದ್ದಿರುವ ಸರ್ಕಾರ ವಿರೋಧಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಎರಡನೇ ವಾರಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ. ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕುವ ಇಲ್ಲಿನ ಸುಪ್ರೀಂ ನಾಯಕ ಅಯತೊಲ್ಲಾ ಖಮೇನಿ ಸರ್ಕಾರದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ವಿಫಲವಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಇದೀಗ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರಿಗೆ ಕೊನೆಯ ಗಡುವು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕೂಡ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೂ, ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಿಂಸಾಚಾರ ನಿಂತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕುವುದು ಇರಾನ್ನ ನಾಯಕರಿಗೆ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಇರಾನಿನ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಎನ್ಜಿಒ ಪ್ರಕಾರ, ಇಲ್ಲಿನ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳು 3,428 ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರನ್ನು ಕೊಂದಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಹಲವು ಸಾವಿರಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರಬಹುದೆಂದೂ ಎನ್ಜಿಒ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಹಮೂದ್ ಅಮಿರಿ -ಮೊಗದ್ದಮ್ ಸೋಮವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಗಳು, ಕುಟುಂಬಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ನಾಗರಿಕರಿಂದ ಬಂದ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಇತರ ಪುರಾವೆಗಳು, ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಅಂದಾಜಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರಬಹುದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಡೆಸಿದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಾಮೂಹಿಕ ಹತ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಗಣರಾಜ್ಯ ಮಾಡಿದೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮರಣದಂಡನೆ ಬಳಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಆತಂಕವೂ ಇದೆ. ಅವರನ್ನು (ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು) ಬೆದರಿಸಲು ದೇಶವು ಮರಣದಂಡನೆಯನ್ನು ಒಂದು ಸಾಧನವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಸೋಮವಾರ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ. ಚೀನಾ ನಂತರ ಇರಾನ್ ವಿಶ್ವದ ಎರಡನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಮರಣದಂಡನೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಇರಾನ್ ಕಳೆದ ವರ್ಷ 1,500 ಜನರನ್ನು ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಯುಎನ್ ಹಕ್ಕುಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ವೋಲ್ಕರ್ ಟರ್ಕ್ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸುಮಾರು 3,000 ಜನರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭದ್ರತಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಇರಾನ್ನ ತಸ್ನಿಮ್ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಯುಎನ್ ಹಕ್ಕುಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಈ ಸಂಖ್ಯೆ 20,000 ದಷ್ಟಿರಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ.
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದೇಶದ್ರೋಹಿಗಳ ಬೆನ್ನು ಮುರಿಯಬೇಕು ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ನಾಯಕ ಅಯತೊಲ್ಲಾ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಶನಿವಾರ ಹೇಳಿದರೆ, ವಿಜ್ಞಾನ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಹೊಸೇನ್ ಅಫ್ಶಿನ್, ಈ ವಾರ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮರಳಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ ಪೆಜೆಶ್ಕಿಯನ್, ಸೈಬರ್ಸ್ಪೇಸ್ನ ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಶಾಂತಿ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಯೋಚಿಸುವ ಬದ್ಧತೆ ಇಲ್ಲ: ನಾರ್ವೆ ಪ್ರಧಾನಿಗೆ ಟ್ರಂಪ್ ತಿರುಗೇಟು