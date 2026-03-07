'ಕೊಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಯುಎಸ್ ಹಡಗು ಸಮುದ್ರದ ತಳ ಸೇರಲಿದೆ': ಇರಾನ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ; ಲೆಬನಾನ್ನಲ್ಲಿ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ 294ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ
ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಯುಎಸ್ ನೌಕಾಪಡೆಯು ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳಿಗೆ ಬೆಂಗಾವಲು ನೀಡಲು ಆರಂಭಿಸಲಿದೆ ಎಂಬ ಯುಎಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಇರಾನ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದೆ.
Published : March 7, 2026 at 9:50 PM IST
ಟೆಹ್ರಾನ್(ಇರಾನ್): ಅಮೆರಿಕ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಹಾಗೂ ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧವು ತೀವ್ರರೂಪ ತಾಳುತ್ತಿದ್ದು, 'ಕೊಲ್ಲಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಯುಎಸ್ ಹಡಗು ಸಮುದ್ರದ ತಳಕ್ಕೆ ಸೇರಲಿದೆ' ಎಂದು ಇರಾನ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ರವಾನಿಸಿದೆ.
ಕೊಲ್ಲಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ಯುಎಸ್ ಹಡಗುಗಳು ಸಮುದ್ರದ ತಳಕ್ಕೆ ಸೇರಲಿವೆ ಎಂದು ಇರಾನಿನ ಮಿಲಿಟರಿ ವಕ್ತಾರರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಲ್ ಜಜೀರಾ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಯುಎಸ್ ನೌಕಾಪಡೆಯು ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳಿಗೆ ಬೆಂಗಾವಲು ನೀಡಲು ಆರಂಭಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಯುಎಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೀಡಿದ್ದ ಹೇಳಿಕೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಇರಾನ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.
294 ಜನರು ಸಾವು: ಪ್ರತ್ಯೇಕ ದಾಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಲೆಬನಾನ್ನ 294 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, 1,023 ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯದ ಆರೋಗ್ಯ ತುರ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಕೇಂದ್ರವು ತಿಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಲೆಬನಾನ್ನ ಸರ್ಕಾರಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ (ಎನ್ಎನ್ಎ) ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಇರಾನಿನ 16 ವಿಮಾನ ನಾಶಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದ ಇಸ್ರೇಲ್: ಟೆಹ್ರಾನ್ ಮೇಲೆ ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ನಡೆದ ದಾಳಿಯ ವೇಳೆ ಇರಾನ್ನ ಗಡಿಯಾಚೆ ಐಆರ್ಜಿಸಿಯ ಕುದ್ಸ್ ಪಡೆಗೆ ಸೇರಿದ 16 ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಸೇನೆ ಹೇಳಿದೆ.
ಇಸ್ರೇಲ್ ಸೇನೆಯ ಹೇಳಿಕೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ, ತನ್ನ ವಾಯುಪಡೆಯು ಮೆಹ್ರಾಬಾದ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇರಾನ್ ರಾಜಧಾನಿಯಾದ್ಯಂತ ನಿರಂತರ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಲೆಬನಾನ್ನ ಹೆಜ್ಬುಲ್ಲಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಸಶಸ್ತ್ರ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಕುದ್ಸ್ ಪಡೆ ಈ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಸೇನೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಕುವೈತ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತೈಲ ಕಂಪನಿಯು ಉತ್ಪಾದನೆ ಕಡಿತ: ಎಎಫ್ಪಿ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಗಲ್ಫ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಗಣೆ ಕೇಂದ್ರವಾದ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್ ದಾಳಿ ಮತ್ತು ಬೆದರಿಕೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಕುವೈತ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತೈಲ ಕಂಪನಿಯು ಶನಿವಾರ ತನ್ನ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಕಡಿತ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ.
ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಗಣರಾಜ್ಯ ಆಫ್ ಇರಾನ್ ಕುವೈತ್ ರಾಜ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಆಕ್ರಮಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ಹಡಗುಗಳ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸಾಗಣೆಗೆ ಇರಾನಿನ ಬೆದರಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ, ಕೆಪಿಸಿ (ಕುವೈತ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್) ತನ್ನ ಅಪಾಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ನಿರಂತರ ತಂತ್ರದ ಭಾಗವಾಗಿ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಥ್ರೋಪುಟ್ನಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಕಡಿತ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
