ETV Bharat / international

ಕದನ ವಿರಾಮ ಪ್ರಸ್ತಾಪದ ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯಕ್ಕೆ 1,000 ಸೇನಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ರವಾನಿಸಲು ಮುಂದಾದ ಅಮೆರಿಕ

ಯುದ್ದ ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು ಅಮೆರಿಕ ಮಾತುಕತೆ ಆರಂಭಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರೂ ಇರಾನ್​ ದೃಢಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯ ನಡುವೆ ಇದೀಗ ಅಮೆರಿಕ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಸೇನಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.

At least 1,000 US troops from 82nd Airborne set to deploy to Mideast, AP sources say
82ನೇ ಏರ್‌ಬೋರ್ನ್‌ ಪಡೆ ನಿಯೋಜನೆಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಸನ್ನದ್ಧ (AP)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 25, 2026 at 12:26 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್(ಯುಎಸ್ಎ)​: ಇರಾನ್​ ಸಂಘರ್ಷ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ 15 ಅಂಶಗಳ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅಮೆರಿಕ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಸೇನಾಪಡೆ ನಿಯೋಜನೆಗೆ ಸನ್ನದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ತಿಳಿದಿರುವ ಮೂವರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅಮೆರಿಕ ತನ್ನ 82ನೇ ಏರ್‌ಬೋರ್ನ್‌ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ 1,000 ಪಡೆಯನ್ನು ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.

ಸೇನೆಯ ತುರ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ತಂಡ ಎಂದು ಈ ಘಟಕವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪಡೆಯಲ್ಲಿ 1ನೇ ಬ್ರಿಗೇಡ್​ ಯುದ್ದ ತಂಡದ ಜೊತೆಗೆ ವಿಭಾಗದ ಕಮಾಂಡರ್ ಮೇಜರ್ ಜನರಲ್ ಬ್ರಾಂಡನ್ ಟೆಗ್ಟ್‌ಮಿಯರ್ ಮತ್ತು ವಿಭಾಗದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅನಾಮಧೇಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇರಾನ್​ ಯುದ್ದ ಶಮನ ಮಾತುಕತೆಗಳ ನಡುವೆ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಹಲವಾರು ನೌಕಾಪಡೆ ಹಡಗುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಈ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದರು. ಈ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವುದು, ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ವಿಪತ್ತು ಪರಿಹಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಪಡೆಗಳ ನಿಯೋಜನೆ ಕುರಿತ ಮಾತನಾಡಿದ ಶ್ವೇತಭವನದ ವಕ್ತಾರ ಅನ್ನಾಕೆಲ್ಲಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಎಲ್ಲಾ ಮಿಲಿಟರಿ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಸೆನೆಟ್ ಸಶಸ್ತ್ರ ಸೇವೆಗಳ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಹಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೆಂಟಗನ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ವರದಿ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ನಿಯೋಜನೆಯ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ಹೆಸರು ಹೇಳಲಿಚ್ಚಿಸದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಹಿಂದೆ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಟೈಮ್ಸ್ 82ನೇ ಏರ್‌ಬೋರ್ನ್ ಅನ್ನು ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಜಪಾನ್ ಮೂಲದ ಯುಎಸ್‌ಎಸ್ ಟ್ರಿಪೋಲಿ ಮತ್ತು 31ನೇ ಮೆರೈನ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪೆಡಿಷನರಿ ಘಟಕವನ್ನು ತೈವಾನ್ ಬಳಿಯಿಂದ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದರು.

TAGGED:

US TROOPS FROM 82ND AIRBORNE
US TROOPS IN MIDDLE EAST
ಅಮೆರಿಕ ಸೇನೆ
US ISRAEL IRAN WAR

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.