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ಇರಾನ್​ ತ್ವರಿತ ಮತ್ತು ತುರ್ತಾಗಿ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತಿದೆ: ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿಯಲಿವೆ, ಟ್ರಂಪ್ ಭವಿಷ್ಯ

ಅಮೆರಿಕದ ಕ್ರಮಗಳು ಇರಾನ್ ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಿದವು ಎಂಬುದನ್ನು ಟ್ರಂಪ್​ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

"Iran wants to make deal, quickly and badly
ತೈಲಬೆಲೆಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿಯಲಿವೆ, ಟ್ರಂಪ್ ಭವಿಷ್ಯ (ANI)
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By ANI

Published : September 15, 2026 at 7:32 AM IST

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ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್, ಅಮೆರಿಕ: ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಇರಾನ್ ತ್ವರಿತ ಹಾಗೂ ತುರ್ತಾಗಿ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್​ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಘರ್ಷ ಬಗೆಹರಿದ ನಂತರ ಜಾಗತಿಕ ಇಂಧನ ವೆಚ್ಚಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿವೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ ಅವರು, ಟೆಹ್ರಾನ್‌ನ ಪರಮಾಣು ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಿದ ಕೀರ್ತಿ ತಮಗೇ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

'ಟ್ರೂತ್ ಸೋಶಿಯಲ್'ನಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸರಣಿ ಪೋಸ್ಟ್​ ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರಂಪ್ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಇಂಧನ ಪೂರೈಕೆ, ದೇಶೀಯ ರಕ್ಷಣಾ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ದೇಶೀಯ ಹಣದುಬ್ಬರದ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಟೆಹ್ರಾನ್ ಒಪ್ಪಂದವೊಂದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಉತ್ಸುಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಟ್ರಂಪ್, ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕೇ ಅಥವಾ ಬೇಡವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಇರಾನ್ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ತುರ್ತಾಗಿ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತಿದೆ. ಅಮೆರಿಕವು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೇ ಅಥವಾ ಬೇಡವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ಸಾಧ್ಯತೆಗೆ ನಾವು ಮುಕ್ತವಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಈ ವಿಷಯದತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮತ್ತೊಂದು ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ದೇಶೀಯ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೋ ಬೈಡನ್ ಕಾರಣ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಹಿಂದಿನ ಆಡಳಿತದ ಅವಧಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಅವರು, ಅಮೆರಿಕದ ಕ್ರಮಗಳು ಇರಾನ್ ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಿದವು ಎಂಬುದನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಅಮೆರಿಕದಾದ್ಯಂತ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ 'ಸ್ಲೀಪಿ ಜೋ ಬೈಡನ್' ಮತ್ತು ಬೈಡನ್ ಆಡಳಿತವೇ ಕಾರಣವೇ ಹೊರತು 'ಟ್ರಂಪ್' ಅಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಬೈಡನ್ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಈಗಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು ಮತ್ತು ನಾವು ಇರಾನ್ ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಹೊಂದುವುದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಿದೆವು. ತೈಲದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದ್ದರೂ ಬೆಲೆಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಇರಾನ್​ ಜತೆಗಿನ ಮಿಲಿಟರಿ ಸಂಘರ್ಷ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕುಸಿಯಲಿವೆ ಮತ್ತು ಆ ಸಮಯ ಇನ್ನೇನು ದೂರವಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಷಯದತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಂದು ಅವರು ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಪರ್ಷಿಯನ್ ಕೊಲ್ಲಿಯ ಮೂಲಕ ನಡೆಯುವ ಜಾಗತಿಕ ನೌಕಾಯಾನದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್, ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಪೂರೈಕೆಯು ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ಸಾಗುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲ ನೀಡದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಾಲುದಾರರನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ ಅವರು, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ವಿದೇಶಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ತೈಲ ಸಾಗಣೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡದ ವಿಶ್ವದ ದೇಶಗಳು, ಈ ಸಂಘರ್ಷ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹಣವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಮರುಪಾವತಿಸುತ್ತವೆ. ನಾವು ನಮಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇತರರಿಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದಲೂ ಹೀಗೆಯೇ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಅಮೆರಿಕದ ಮಿಲಿಟರಿ ಸನ್ನದ್ಧತೆ ವಿವರಿಸುತ್ತಾ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ ವೇಗವರ್ಧನೆಯನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿಸಲಾದ ಯುಎಸ್ ಪಡೆಗಳಿಗೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಮತ್ತು ಮರುಪೂರೈಸಲು ಅಮೆರಿಕದ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಮತ್ತು ಗಣ್ಯ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ವರದಿಯನ್ನು ನಾನು ಇದೀಗ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಮತ್ತು ಅದರಾಚೆಗಿನ ನಮ್ಮ ಪಡೆಗಳಿಗೆ ನಿತ್ಯ ತಲುಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣಾ ಕಂಪನಿಯ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು 24/7 ಚಲಿಸುತ್ತಿವೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ 4 ರಿಂದ 5 ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ಸ್ಥಾವರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಮನವು ಪೇಟ್ರಿಯಾಟ್ಸ್, ಥಾಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್, ಟೊಮಾಹಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಕ್ಷಿಪಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್​ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇರಾನ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯದ ವಕ್ತಾರ ಎಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಬಘೈ ಅವರು ಇರಾನ್ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಅಮೆರಿಕನ್​ ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿ ನೌಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಅಮೆರಿಕನ್​ ಸೈನ್ಯದ ಅತ್ಯಂತ ಆಧುನಿಕ, ಬುದ್ಧಿವಂತ ಮತ್ತು ಮಾನವರಹಿತ ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿ ನೌಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಬ್‌ಮರ್ಸಿಬಲ್ ಇತ್ತೀಚಿನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇರಾನ್​ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಿರುವ ಪೆಂಟಗನ್ ವಕ್ತಾರರು, ನೀರೊಳಗಿನ ಡ್ರೋನ್ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯದ ಹಿಂದೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ವೈಫಲ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿತ್ತು ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

TRUMP
IRAN US WAR
OIL PRICES
STRAIT OF HORMUZ
IRAN WANTS TO MAKE DEAL

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