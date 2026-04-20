ETV Bharat / international

ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಕದನ ವಿರಾಮ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಇರಾನ್​ ನಕಾರ; ಹಾರ್ಮುಜ್​ ಬಳಿ ಇರಾನ್​ ಹಡಗು ಅಮೆರಿಕ ವಶಕ್ಕೆ, ಐಆರ್​ಜಿಸಿಯಿಂದ ಪ್ರತೀಕಾರದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

ಇರಾನ್​ ಹಡಗನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದೆ. ಎರಡು ವಾರಗಳ ಕದನ ವಿರಾಮ ಮುಗಿಯುವ ಮುನ್ನವೇ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್​ ಮಧ್ಯೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹಂತದ ಮಾತುಕತೆ ಕಷ್ಟಸಾಧ್ಯ ಎನ್ನುವಂತಿದೆ.

A tanker sits anchored in the Strait of Hormuz off the coast of Qeshm Island, Iran, Saturday, April 18, 2026.
ಇರಾನ್​ನ ಹಾರ್ಮುಜ್​ ಜಲಸಂಧಿ ಬಳಿಯ ಖ್ವೆಸಿಮ್​ ದ್ವೀಪದ ಬಳಿ ನಿಂತಿರುವ ಹಡಗು (AP)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 20, 2026 at 10:20 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ (ಅಮೆರಿಕ): ಭಾನುವಾರ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಬಳಿ ತನ್ನ ನೌಕಾ ದಿಗ್ಬಂಧನದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದ ಇರಾನ್ ಧ್ವಜ ಹೊತ್ತ ಸರಕು ಹಡಗಿನ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇರಾನ್‌ನ ಜಂಟಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಮಾಂಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದೆ. ಎರಡು ವಾರಗಳ ಕದನ ವಿರಾಮ ಅವಧಿ ಮುಗಿಯುವ ಮೊದಲೇ ನಡೆದಿರುವ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಇರಾನ್​ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದೆ. ಇದು ಮತ್ತೆ ಇಂಧನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ಹಾರ್ಮುಜ್​ ಜಲಸಂಧಿಯ ಉಲ್ಬಣ ಮತ್ತು ಕದನ ವಿರಾಮದ ಕುರಿತು ಅಮೆರಿಕ-ಇರಾನ್ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಬುಧವಾರದ ವೇಳೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಇರಾನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಮಾತುಕತೆಗಳ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಘೋಷಣೆ ಈಗ ಎಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಅಮೆರಿಕ ಸಮಾಲೋಚಕರು ಸೋಮವಾರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಭಾನುವಾರ​ ಹೇಳಿದ್ದರು.

ಈ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯು ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಇದು ದಶಕಗಳಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟ ಜಾಗತಿಕ ಇಂಧನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗುವ ಆತಂಕ ಎದುರಾಗಿದೆ.

ಓಮನ್ ಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ನೌಕಾಪಡೆಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಕ್ಷಿಪಣಿ ವಿಧ್ವಂಸಕ ನೌಕೆ ಇರಾನ್ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಾಡಿದ ಟೌಸ್ಕಾ ಹಡಗನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ನಂತರ "ಎಂಜಿನ್ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ರಂಧ್ರ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅವುಗಳನ್ನು ಅದೇ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ" ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಹೊಸ ಮಾತುಕತೆಗಳು ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇರಾನಿನ ರಾಜ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಮಾತುಕತೆಗಳ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಇರಾನಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹೆಸರಿಸದ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಯಾರನ್ನೂ ಉಲ್ಲೇಖಿಸದೆ, ಅದು ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುವ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವರದಿಗಳನ್ನು ಇರಾನ್ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿವೆ.

ಹಡಗು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ, ಇರಾನಿನ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಭಾನುವಾರದಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಸೌದ್ ಪೆಜೆಶ್ಕಿಯಾನ್ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪ್ರಧಾನಿ ಶೆಹಬಾಜ್ ಷರೀಫ್ ಅವರ ಫೋನ್ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ. ಬೆದರಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಅವಿವೇಕದ ನಡವಳಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಮೆರಿಕದ ಕ್ರಮಗಳು, ಅಮೆರಿಕವು ಹಿಂದಿನ ನಡೆಗಳನ್ನೇ ಪುನರಾವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು "ದ್ರೋಹದ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆಯನ್ನು" ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಅನುಮಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ ಎಂದು ಪೆಜೆಶ್ಕಿಯಾನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿವೆ.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು, ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ಮುಂಗಡ ಭದ್ರತಾ ತಂಡಗಳು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸದೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಕಳೆದ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ 21 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದಿದ್ದ ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಾತುಕತೆಯ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆ.ಡಿ. ವ್ಯಾನ್ಸ್, ರಾಯಭಾರಿಗಳಾದ ಸ್ಟೀವ್ ವಿಟ್ಕಾಫ್ ಮತ್ತು ಜೇರೆಡ್ ಕುಶ್ನರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ತೆರಳಲಿರುವ ಅಮೆರಿಕದ ನಿಯೋಗದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಶ್ವೇತಭವನ ಹೇಳಿತ್ತು.

ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಹೊಸ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಇರಾನ್ ಶನಿವಾರ ಹೇಳಿದೆ. ಇರಾನ್‌ನ ಮುಖ್ಯ ಸಮಾಲೋಚಕ, ಸಂಸತ್ತಿನ ಸ್ಪೀಕರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಘರ್ ಖಲಿಬಾಫ್, ಶನಿವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ "ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹಿನ್ನಡೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರೂ, ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರ ನಡುವೆ ಅಂತರ ಉಳಿದಿರುವುದನ್ನು ಅವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು.

ಇರಾನ್‌ನ ಪರಮಾಣು ಪುಷ್ಟೀಕರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಅದರ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪ್ರಾಕ್ಸಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೊನೆಯ ಸುತ್ತಿನ ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನು ಹಳಿತಪ್ಪಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ತಮ್ಮ ನಿಲುವುಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ.

ಮಾತುಕತೆಗಳ ಕುರಿತ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಘೋಷಣೆಯು ಇರಾನಿನ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ ವಿರುದ್ಧದ ಅವರ ಬೆದರಿಕೆಗಳನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿತು, ಇದು ವ್ಯಾಪಕ ಟೀಕೆ ಮತ್ತು ಯುದ್ಧ ಅಪರಾಧಗಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಇರಾನ್ ಒಪ್ಪದಿದ್ದರೆ, "ಅಮೆರಿಕ ಇರಾನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೇತುವೆಯನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಲಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

‘ಯುದ್ಧ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವ’ವರೆಗೆ ಇರಾನ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತದೆ. ಸೋಮವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ಇರಾನ್, ಹಡಗುಗಳು ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ, ನೂರಾರು ಹಡಗುಗಳು ಅನುಮತಿಗಾಗಿ ಎರಡೂ ತುದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ.

ಜಲಸಂಧಿಯ ಭದ್ರತೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಆಯ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ: ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉಚಿತ ತೈಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಅಥವಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗಮನಾರ್ಹ ವೆಚ್ಚಗಳ ಅಪಾಯ ಎಂದು ಇರಾನ್‌ನ ಮೊದಲ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರೆಜಾ ಅರೆಫ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಟೆಹ್ರಾನ್ ಮೇಲಿನ ಮಿಲಿಟರಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಶಾಶ್ವತ ಅಂತ್ಯ ಹಾಡುವಂತೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಶ್ವದ ತೈಲ ವ್ಯಾಪಾರದ ಸುಮಾರು ಐದನೇ ಒಂದು ಭಾಗವು ಈ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತದೆ, ಜೊತೆಗೆ ವಿಶ್ವದ ರೈತರಿಗೆ ರಸಗೊಬ್ಬರ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಮತ್ತು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಸುಡಾನ್‌ನಂತಹ ತೀವ್ರ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಮಾನವೀಯ ಸರಬರಾಜುಗಳ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪೂರೈಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

TAGGED:

IRAN US WAR
US HORMUZ BLOACKADE
US NAVY IRAN CARGO SHIP
WEST ASIA WAR CRISIS
US ISRAEL IRAN WAR

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.