ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗಿನ ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್​ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಇರಾನ್ ನಿಯೋಗ.. 11 ಗಂಟೆಗೆ ಪಾಕ್​ ತಲುಪಲಿದೆ ಅಮೆರಿಕ ಟೀಂ!

ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗಿನ ಮಾತುಕತೆಗಾಗಿ ಸಂಸದೀಯ ಸ್ಪೀಕರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಾಗರ್ ಗಾಲಿಬಾಫ್ ನೇತೃತ್ವದ ಇರಾನಿನ ನಿಯೋಗ ಈಗಾಗಲೇ ಇಸ್ಲಮಾಬಾದ್​​​​​​​​ನಲ್ಲಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆ ಡಿ ವ್ಯಾನ್ಸ್​ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡ ಬೆಳಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಆಗಮಿಸಲಿದೆ.

This collage includes screengrab of handout video released on April 11, 2026 shows the Iranian delegation led by Parliament Speaker Mohammad Bagher Ghalibaf (C) and FM Abbas Araghchi (L) arriving at Nur Khan Airbase in Islamabad. (LEFT) and Vice President JD Vance walks off Marine Two to walk and board Air Force Two, Friday, April 10, 2026, at Joint Base Andrews, Md., for expected departure to Pakistan, for talks on Iran. (R)
ಸಂಸತ್ತಿನ ಸ್ಪೀಕರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಘರ್ ಗಾಲಿಬಾಫ್ ಮತ್ತು ಎಫ್‌ಎಂ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಅರಗ್ಚಿ (ಎಡಬದಿ) ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆ. ಡಿ. ವ್ಯಾನ್ಸ್ (ಬಲಬದಿ) ((AP/ AFP))
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 11, 2026 at 10:02 AM IST

ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ : ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷ ಶಮನದ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾತುಕತೆಗೆ ವೇದಿಕೆ ಸಿದ್ದವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, 70ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮತ್ತು ಸಂಸದೀಯ ಸ್ಪೀಕರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಘರ್ ಗಾಲಿಬಾಫ್ ನೇತೃತ್ವದ ಇರಾನಿನ ನಿಯೋಗವು ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್‌ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

'ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳಿವೆ. ಆದರೆ, ನಾವು ಅವರನ್ನು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ. ಅಮೆರಿಕನ್ನರೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಡೆಸಿದ ಮಾತುಕತೆಗಳ ಅನುಭವವು ಯಾವಾಗಲೂ ವೈಫಲ್ಯ ಮತ್ತು ಮುರಿದ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ರಾಜಧಾನಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ನಂತರ ಗಾಲಿಬಾಫ್ ಹೇಳಿರುವುದಾಗಿ ಇರಾನಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಟಿವಿ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಅಳಿಯ ಜೇರೆಡ್ ಕುಶ್ನರ್ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ರಾಯಭಾರಿ ಸ್ಟೀವ್ ವಿಟ್ಕಾಫ್ ಅವರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಅಮೆರಿಕದ ನಿಯೋಗದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿರುವ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆಡಿ ವ್ಯಾನ್ಸ್ ತಂಡ ಈಗಾಗಲೇ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್​​ ನಿಂದ ಹೊರಟಿದ್ದು, ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್​ ತಲುಪಲಿದ್ದಾರೆ. ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್‌ನಿಂದ ಹೊರಡುವ ಮೊದಲು ವರದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾನ್ಸ್​ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇರಾನಿಯನ್ನರು ಉತ್ತಮ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದರೆ, ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಕೈ ಚಾಚಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ, ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಟಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ, ನಮ್ಮ ನಿಯೋಗ ಅವರ ಮಾತನ್ನು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಎರಡು ವಾರಗಳ ಕದನ ವಿರಾಮಕ್ಕೆ ಷರತ್ತಾಗಿ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ತೆರೆಯಬೇಕೆಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಒತ್ತಾಯಿಸಿರುವುದು ಎರಡು ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸಿದೆ. ವಿಶ್ವದ ಐದನೇ ಒಂದು ಭಾಗದಷ್ಟು ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಈ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕವೇ ಹಾದು ಬರಬೇಕು.

ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ ಮಾತುಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ಆದ್ಯತೆ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಗಣರಾಜ್ಯವು ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಈಗಾಗಲೇ ಟ್ರಂಪ್​ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಕದನ ವಿರಾಮದ ಷರತ್ತಿನಂತೆ ಇರಾನ್‌ನ ಬೇಡಿಕೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಲೆಬನಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಬುಲ್ಲಾ ವಿರುದ್ಧ ಇಸ್ರೇಲ್​ ವಾಯುದಾಳಿಗಳನ್ನು ಶುಕ್ರವಾರವೂ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ - ಇರಾನ್ ಕದನ ವಿರಾಮವು ಲೆಬನಾನ್ ವಿಚಾರವನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

ಮುಂದಿನ ವಾರ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್‌ನಲ್ಲಿ ಲೆಬನಾನ್ ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ದೇಶವು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಲಿದೆ. ಆದರೆ ಹೆಜ್ಬುಲ್ಲಾ ಜೊತೆ ಕದನ ವಿರಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ರಾಯಭಾರಿ ಯೆಚಿಯಲ್ ಲೀಟರ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

