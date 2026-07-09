ETV Bharat / international

ಅಮೆರಿಕದ ತೀವ್ರ ದಾಳಿಯ ನಡುವೆ ಇಂದು ಹುಟ್ಟೂರು ಮಶ್ಹಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ಖಮೇನಿ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ

ದಿವಂಗತ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕ ಖಮೇನಿ ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗೂ ಮುನ್ನ ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಇರಾಕ್‌ನ ವಿವಿಧ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಂತಿಮ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಶೋಕತಪ್ತರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

iran-to-bury-khamenei-in-hometown-as-us-ramps-up-strikes
ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಅಂತಿಮಯಾತ್ರೆ (AP)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 9, 2026 at 9:56 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಮಶ್ಹಾದ್(ಇರಾನ್): ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಸುತ್ತಿನ ದಾಳಿಗಳಿಂದ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಯುದ್ಧ ಉಲ್ಬಣಿಸುವ ಆತಂಕದ ನಡುವೆ ಇಂದು(ಗುರುವಾರ) ಇರಾನಿನ ಜನತೆ ತಮ್ಮ ಹತ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟೂರು ಈಶಾನ್ಯ ಇರಾನ್‌ನ ಮಶ್ಹಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಬಹು ದಿನಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಇರಾಕ್‌ನ ವಿವಿಧ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಶೋಕತಪ್ತರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದು, ದಿವಂಗತ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕನಿಗೆ ಕಂಬನಿ ಮಿಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯ ವಿಧಿಗಳು ಅಂತಿಮ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿರುವ ಮಧ್ಯೆ, ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಡಗುಗಳ ಮೇಲಿನ ಇರಾನ್​ ದಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಪ್ರತೀಕಾರವಾಗಿ ಅಮೆರಿಕವು ಭೀಕರ ದಾಳಿ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇರಾನ್‌ನೊಂದಿಗಿನ ಕದನ ವಿರಾಮ ಮುಗಿದಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿರುವುದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

ಯುದ್ಧವನ್ನು ಆರಂಭಗೊಂಡ ಯುಎಸ್-ಇಸ್ರೇಲಿ ದಾಳಿಯ ಮೊದಲ ದಿನವಾದ ಫೆಬ್ರವರಿ 28ರಂದು ಖಮೇನಿ ಹತ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಬುಧವಾರ ನೆರೆಯ ಇರಾಕ್‌ನ ನಜಾಫ್ ಮತ್ತು ಕರ್ಬಲಾ ಪವಿತ್ರ ನಗರಗಳ ಮೂಲಕ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ನಂತರ, ಪವಿತ್ರ ನಗರವಾದ ಮಶ್ಹಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಂತಿಮ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯ ಸ್ಥಳವನ್ನು ತಲುಪಬೇಕಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ, ಖಮೇನಿಯವರ ಮಗ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಮೊಜ್ತಬಾ ಖಮೇನಿಯವರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲವಿದೆ. ಯುದ್ಧಾರಂಭದ ಬಳಿಕ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ತಂದೆಯನ್ನು ಕೊಂದಿರುವ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಅವರೂ ಕೂಡ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಖಮೇನಿಯವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ 15 ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರು ಭಾಗವಹಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ಮಶ್ಹಾದ್ ಗವರ್ನರ್ ಹಸನ್ ಹೊಸೇನಿ ಅವರು ರಾಜ್ಯ ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯು ಗುರುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6:00 ಗಂಟೆಗೆ (ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾಲಮಾನ) ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇರಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಮಾರಂಭಗಳು ತಡವಾಗಿ ನಡೆದ ಕಾರಣ ಅದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:00 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಸಂಘಟಕರು ಹೇಳಿರುವುದಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿವೆ.

ಅಧಿಕೃತ IRNA ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಖಮೇನಿ ಅವರನ್ನು ಗುರುವಾರ ಸಂಜೆ ಇರಾನ್​​ನ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪೂಜಾ ಸ್ಥಳವಾದ ಇಮಾಮ್ ರೆಜಾ ದರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಇರಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಲಾದ 12 ಶಿಯಾ ಇಮಾಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಇಮಾಮ್ ರೆಜಾ ಅವರು ಏಕಮಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಖಮೇನಿಯವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಸಮಾರಂಭಗಳು ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಗಣರಾಜ್ಯದ ಧಾರ್ಮಿಕ, ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಮಶ್ಹಾದ್​ನಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಸ್ವತಃ ಖಮೇನಿ ಅವರೇ ಬಯಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಅವರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮೊಹಮ್ಮದಿ-ಗೋಲ್ಪಯ್ಗನಿ ಈ ಹಿಂದೆ ರಾಜ್ಯ ದೂರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಇರಾನ್‌ನ ಹಲವಾರು ಮಾಜಿ ಷಾಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ರೈಸಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಅಪಾರ ಜನಸಂದಣಿ: ರಾಜಧಾನಿ ಟೆಹ್ರಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಖಮೇನಿ ಅವರ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ, ಈ ಸಮಾರಂಭವು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ವಿವಿಧ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಜನಸಮೂಹವನ್ನು ಸೆಳೆದಿದೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ವಿರೋಧಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕುವಿಕೆಯ ಆರು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಈ ಸಮಾರಂಭವು ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಏಕತೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದೆ ಎಂದು ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಗಣರಾಜ್ಯ ಆಶಿಸುತ್ತಿದೆ.

1989ರಿಂದ ಇರಾನ್ ಅನ್ನು ಆಳುತ್ತಿದ್ದ ಖಮೇನಿ, ಇಸ್ರೇಲಿ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ 86ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹತ್ಯೆಗೀಡಾದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಹಲವಾರು ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೂ ಸಹ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕುವೈತ್, ಬಹ್ರೇನ್, ಕತಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೊಳಗಿದ ಸೈರನ್: ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿ 'ಇನ್ನಷ್ಟು ಭೀಕರವಾಗಿರಲಿದೆ' ಎಂದ ಟ್ರಂಪ್

TAGGED:

MASHHAD
IRAN US WAR
ಖಮೇನಿ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ
DONALD TRUMP
ALI KHAMENEI FUNERAL

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.