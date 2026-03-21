ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯಕ್ಕೆ ನೌಕಾಪಡೆ ಕಳುಹಿಸಿದ ಅಮೆರಿಕ; ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ ಇರಾನ್
ಇರಾನ್ ಸುತ್ತುವರೆಯಲು ಅಮೆರಿಕ ಸೇನೆ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಇರಾನ್ ಸರ್ವೋಚ್ಛ ನಾಯಕ ಮಜ್ಯಾಬಾ ಖಮೇನಿ, ವಿಶ್ವದ ಪ್ರವಾಸಿತಾಣದ ಮೇಲೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : March 21, 2026 at 10:29 AM IST
ದುಬೈ: ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷವು ಮೂರನೇ ವಾರವೂ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು, ಅಮೆರಿಕ ಇರಾನ್ ಸುತ್ತ ಯುದ್ದ ನೌಕೆ ಮತ್ತು ನೌಕಾಪಡೆಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಪ್ರತೀಕಾರದ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಇರಾನ್, ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರವಾಸಿ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನಾ ತಾಣಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸುವ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಇರಾನ್ ಹಾಕಿದೆ.
ಇರಾನ್ ಸುತ್ತುವರೆದು ಸೇನೆ ನಿಯೋಜನೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿರುವ ಟ್ರಂಪ್, ಶುಕ್ರವಾರ ಈ ಕುರಿತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತವು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಗುರಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಲು ಬಹಳ ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
Iran is the head of the snake for global terrorism, and through President Trump’s Operation Epic Fury, we are winning this critical fight at an even faster pace than anticipated. In response to Iran’s terrorist attacks against global energy infrastructure, the Trump…— Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) March 20, 2026
ಯುದ್ದದಿಂದಾಗಿ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದು, ಅಮೆರಿಕ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕುಸಿತದ ಸಂದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಟ್ರಂಪ್, ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ತೈಲ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ತಪ್ಪಿಸಲು ಇರಾನಿ ತೈಲದ ಮೇಲಿನ ನಿರ್ಬಂಧವನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕದನ ವಿರಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇದು ಯುದ್ಧದ ತೀವ್ರತೆ ಕ್ಷೀಣಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ.
ಅಮೆರಿಕವು ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಮೂರು ಅತಿದೊಡ್ಡ ಶಸ್ತ್ರಸಜ್ಜಿತ ಹಡಗುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 2,500 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೌಕಾಪಡೆಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಪ್ರೆಸ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸುವ ಯಾವುದೇ ಇರಾದೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸೈನ್ಯದ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾತ್ರ ನಿಂತಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಅಮೆರಿಕ ಪೆಸಿಫಿಕ್ನಿಂದ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯಕ್ಕೆ 2,500 ನೌಕಾಪಡೆಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಶತ್ರಸಜ್ಜಿತ ಹಡಗನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 50,000 ಅಮೆರಿಕನ್ ಸೈನಿಕರ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
We are getting very close to meeting our objectives as we consider winding down our great Military efforts in the Middle East with respect to the Terrorist Regime of Iran: (1) Completely degrading Iranian Missile Capability, Launchers, and everything else pertaining to them. (2)…— Commentary: Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) March 20, 2026
ಶನಿವಾರ ಇಸ್ರೇಲ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ತೈಲ ಸ್ಥಾವರಗಳಿಗೆ ನೆಲೆಯಾಗಿರುವ ಪೂರ್ವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 20 ಡ್ರೋನ್ಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಹೇಳಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಗಾಯಗಳು ಅಥವಾ ಹಾನಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇರಾನಿಯನ್ನರ ನೌರುಜ್ ಆಚರಣೆ ಮರುದಿನ ಈ ದಾಳಿಗಳು ನಡೆದಿವೆ.
ನೌರುಜ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿರುವ ಇರಾನಿ ಸುಪ್ರೀಂ ನಾಯಕ ಮೊಜ್ತಾಬಾ ಖಮೇನಿ, ಇರಾನ್ನ ಉನ್ನತ ನಾಯಕರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಉರುಳಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಭ್ರಮೆಯನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ಗಳು ಹೊಂದಿವೆ. ಆದರೆ, ಅದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಗುಡುಗಿದ್ದಾರೆ.
ಇಸ್ರೇಲ್, ಇರಾನ್ನ ಪಾರ್ಸ್ ಕಡಲಾಚೆಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೇಲೆ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಇರಾನ್, ತನ್ನ ನೆರೆಯ ಗಲ್ಫ್ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಡಗು ಸಾಗಣೆಯ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಿದೆ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:
ಇರಾನಿನ ತೈಲ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದ ಅಮೆರಿಕ: ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸ್ಥಿರತೆಗೆ ಕ್ರಮ ಎಂದ ಸ್ಕಾಟ್ ಬೆಸೆಂಟ್