ಇರಾನ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತ ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲ: ನಾಯಕ ಖಮೇನಿ ಕಟು ಟೀಕೆ
ಇರಾನ್ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಜೊತೆ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಅವರು ವರದಿಗಳನ್ನು ಶುದ್ಧ ಸುಳ್ಳು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 28, 2025 at 2:20 PM IST
ಟೆಹ್ರಾನ್, ಇರಾನ್: ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಆಡಳಿತ ವೈಖರಿ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಗಣರಾಜ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಅಥವಾ ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಇರಾನ್ನ ಸರ್ವೋಚ್ಛ ನಾಯಕ ಅಯತೊಲ್ಲಾ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಮಾತುಕತೆ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನರಿ ಗಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ಪ್ಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅರೆಸೈನಿಕ ಪಡೆ ಬಸಿಜ್ಗಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಿನವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ದೂರದರ್ಶನದ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಇರಾನ್ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಜೊತೆ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಅವರು ವರದಿಗಳನ್ನು ಶುದ್ಧ ಸುಳ್ಳು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಇರಾನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಸಮರ್ಥನೆ ನೀಡುವ ಯಾವುದೇ ಗುಣಗಳನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಸರ್ಕಾರ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಗಣರಾಜ್ಯದಂತಹ ಸರ್ಕಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರಲು ಅಥವಾ ಸಹಕಾರ ಬಯಸಲು ಅರ್ಹವಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ 12 ದಿನಗಳ ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಾತುಕತೆ ಯಾವುದೇ ಫಲ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿವೆ. ಈ ಘರ್ಷಣೆಯು ಇರಾನಿನ ಪರಮಾಣು ತಾಣಗಳ ಮೇಲೆ ನೇರ ದಾಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಇಸ್ರೇಲ್ ಇರಾನಿನ ಭೂಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಟೆಹ್ರಾನ್ನಿಂದ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಹಾಗೂ ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿಗಳು ಆರಂಭಗೊಂಡು, ಯುದ್ಧಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾದವು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ದಾಳಿಗಳು ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಟೆಹ್ರಾನ್ ಮತ್ತು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ನಡುವಿನ ಪರಮಾಣು ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಹಳಿತಪ್ಪಿಸಿತು. ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಏಕತೆಯನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ ಖಮೇನಿ, ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಹೊಂದಿರುವವರು ಸಹ ಅದರ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತರು. ಈ ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಪ್ರಶಂಸಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಗಳು ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಗಣರಾಜ್ಯವನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಲು, ಅಶಾಂತಿಯನ್ನು ಬಿತ್ತಲು ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಉರುಳಿಸಲು, ಜನರನ್ನು ಬೀದಿಗೆ ತರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದವು ಎಂದು ಖಮೇನಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಯುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ, ಅಮೆರಿಕದ ದಾಳಿಗಳು ಇರಾನ್ನ ಪರಮಾಣು ದಾಲಿಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡಿವೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಪದೇ ಪದೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವುದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣ ಎಷ್ಟು ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಎಂದರು. ಈ ದಾಳಿಗಳು ಇರಾನ್ನ ಪರಮಾಣು ದಾಳಿಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮುಂದೂಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಪೆಂಟಗನ್ ಹೇಳಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕದ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಹಿನ್ನಡೆ ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳುಗಳು ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗಿರುವ ಆರಂಭಿಕ ವರ್ಗೀಕೃತ ಯುಎಸ್ ಗುಪ್ತಚರ ವರದಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇರಾನ್ನ ಪರಮಾಣು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಖಮೇನಿ ಈ ಹಿಂದೆ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದು, ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಲೇ ಇರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಂತಿಮ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ ಉಕ್ರೇನ್- ರಷ್ಯಾ ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆ; ಬಹುಪಾಲು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿದ ಕೀವ್