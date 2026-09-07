ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗೆ ಸಂಘರ್ಷ: ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಬೆಂಬಲಕ್ಕಾಗಿ ಇರಾನ್ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ
ತನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಅಮೆರಿಕ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಖಂಡಿಸುವಂತೆ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಲು ಇರಾನ್ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿದೆ.
Published : September 7, 2026 at 9:46 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಸಂಘರ್ಷ ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ನಡುವೆಯೇ ತನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಅಮೆರಿಕ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಖಂಡಿಸುವಂತೆ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಶೃಂಗಸಭೆಗೂ ಮುನ್ನ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಲು ಇರಾನ್ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಆದರೆ, ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಒಕ್ಕೂಟದೊಳಗಿನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು, ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ (ಯುಎಇ) ನಡುವಿನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು, ಸಂಘರ್ಷದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಶೃಂಗಸಭೆಯ ಅಂತಿಮ ಘೋಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಶೃಂಗಸಭೆಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಒಮ್ಮತದ ಅಧಿಕೃತ ದಾಖಲೆಯೇ ಈ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೂ, ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗಿನ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಬೆಂಬಲ ಪಡೆಯಲು ಟೆಹ್ರಾನ್ ತನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಇರಾನ್ನ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅಯತೊಲ್ಲಾ ಘೋಲಂ - ಹೊಸೇನ್ ಮೊಹ್ಸೇನಿ ಎಜೆಇ, ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, “ಇರಾನ್ನ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವ ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಮಗ್ರತೆಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯನ್ನು ಖಂಡಿಸುವಂತೆ” ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿದರು. ಹೊಸ ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಶಕ್ತಿಯೂ ತಾನು ಕಾನೂನಿಗಿಂತ ಮೇಲಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸದಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಕಾನೂನಿನ ಪರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಅವರು “ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಿಯಮಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ” ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 4ರಿಂದ 6ರವರೆಗೆ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳ ವೇದಿಕೆಗೆ ಭಾರತದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದ ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧದ ದಾಳಿಯನ್ನು ಖಂಡಿಸುವ ಹೇಳಿಕೆ ಹೊರಬಂದರೆ ಅದು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಮಹತ್ವದ ಗೆಲುವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ, ಶೃಂಗಸಭೆಗೂ ಮುನ್ನ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿವಿಧ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಬೆಂಬಲ ಪಡೆಯಲು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಒಕ್ಕೂಟವು ವಿಶ್ವದ ಸುಮಾರು 45 ಪ್ರತಿಶತ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಒಟ್ಟು ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪನ್ನದ (GDP) ಸುಮಾರು 40 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ವರ್ಷ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಶೃಂಗಸಭೆಯನ್ನು ಭಾರತ ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 12ರಿಂದ 13ರವರೆಗೆ ನವದೆಹಲಿಯ ಭಾರತ್ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಸಭೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ರಷ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್, ಚೀನಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿನ್ಪಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಸೂದ್ ಪೆಜೆಶ್ಕಿಯಾನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಾಯಕರು ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಯುಎಇಯನ್ನು ಅಬುಧಾಬಿಯ ಯುವರಾಜ ಶೇಖ್ ಖಾಲಿದ್ ಬಿನ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ಜಾಯೆದ್ ಅಲ್ ನಹ್ಯಾನ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಇರಾನ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲೇ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ: ಇರಾನ್ ಸಂಘರ್ಷವು ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಒಕ್ಕೂಟದೊಳಗಿನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಯುಎಇ ಮತ್ತು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಭಿನ್ನ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಈ ಒಕ್ಕೂಟದಲ್ಲಿವೆ. ಯುಎಇ ತನ್ನ ಭೂಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ಹಾಗೂ ಕುವೈತ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ನೆರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್ ನಡೆಸಿದ ಡ್ರೋನ್ ಮತ್ತು ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಮೆಕ್ಕಾ ಒಪ್ಪಂದ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ತನ್ನ ಭದ್ರತಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಟರ್ಕಿಯೆ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನವೂ ಸೇರಿವೆ.
ಇರಾನ್ ಸಂಘರ್ಷದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಒಳಗಿನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಎಂದರೆ, ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರ ಸಭೆಯ ಬಳಿಕ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಜಂಟಿ ಹೇಳಿಕೆ ಹೊರಡಿಸಲು ವಿಫಲವಾಗಿದ್ದವು. ಅದರ ಬದಲಿಗೆ, ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಭಾರತವು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಹೇಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಫಲಿತಾಂಶದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ/ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿವೆ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಇರಾನ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಅರಾಘ್ಚಿ, ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಮಿಲಿಟರಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನಿನ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳನ್ನು ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಖಂಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದರು.
ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರವೊಂದೇ ಜಂಟಿ ಹೇಳಿಕೆಯ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಮೂಲಕ ಅವರು ಯುಎಇಯತ್ತ ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು. ಮೇ ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಯುಎಇ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆ. ತಮ್ಮ ಭೂಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್ ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ ಯುಎಇ, ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ನೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿತು.
ಸಂಘರ್ಷ ಮತ್ತಷ್ಟು ತೀವ್ರ: ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಬೆಂಬಲ ಪಡೆಯಲು ಇರಾನ್ ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಸಂಘರ್ಷ ಮತ್ತಷ್ಟು ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದೆ. ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕವು ಇರಾನ್ನ ಖಾರ್ಗ್ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿದ್ದ ರಾಕೆಟ್ ಉಡಾವಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಇರಾನ್ ಜೋರ್ಡನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಅಮೆರಿಕದ ಸೇನಾ ನೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿತು. ಆರು ತಿಂಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲದಿಂದ ಮುಂದುವರೆದಿರುವ ಈ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸದ್ಯ ಯಾವುದೇ ಅಂತ್ಯ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಂಘರ್ಷದಿಂದ ಇಂಧನ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಯ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ.
ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡ ಹೇರಲು ಅಮೆರಿಕ ಕೂಡ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು, ಇರಾನ್ನ ಹಣಕಾಸು ಮಾರ್ಗಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಜಾಲಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ‘ಆಪರೇಷನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಔಟ್ಕಾಸ್ಟ್’ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದೆ.
SCOನಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ಗೆ ಬೆಂಬಲ, ಬ್ರಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಸವಾಲು: ಬ್ರಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿದ್ದರೂ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಶಾಂಘೈ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಟನೆ (SCO) ನಾಯಕರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ಗೆ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಮಹತ್ವದ ಬೆಂಬಲ ದೊರೆತಿದೆ. SCO ನಾಯಕರುಗಳ ಸಭೆಯ ಬಳಿಕ ಸಂಘಟನೆ ಜಂಟಿ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ಮಿಲಿಟರಿ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಖಂಡಿಸಲಾಯಿತು.
ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಜಂಟಿ ಘೋಷಣೆಯಲ್ಲಿ, ಇರಾನ್ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಗಳು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ (UN) ಚಾರ್ಟರ್ನ ತತ್ವಗಳು ಹಾಗೂ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಸಂಘರ್ಷದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನೂ ಒಂದೇ ನಿಲುವಿಗೆ ತರುವುದು ಇರಾನ್ಗೆ ಕಠಿಣ ಸವಾಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
“SCOನಲ್ಲಿ ಯುಎಇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯುಎಇ ಇದೆ. ಇರಾನ್ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಯುಎಇ ಅತ್ಯಂತ ಸಮೀಪದ ನಿಲುವು ಹೊಂದಿವೆ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕವನ್ನು ಖಂಡಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ವಿವಿಧ ಅರಬ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಮಾಜಿ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಜಿಕ್ರುರ್ ರಹಮಾನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
SCO ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದೊರೆತ ರೀತಿಯ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಗೆಲುವನ್ನು ಬ್ರಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸುವುದು ಇರಾನ್ಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. “ಆದ್ದರಿಂದ ಅಮೆರಿಕದ ಇರಾನ್ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಯನ್ನು ಖಂಡಿಸುವ ಜಂಟಿ ಹೇಳಿಕೆ ಹೊರಡಿಸುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಲಿದೆ. ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಶೃಂಗಸಭೆಯ ಘೋಷಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತುಕತೆಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ” ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
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