ETV Bharat / international

ಬಂದರುಗಳ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕದ ದಿಗ್ಬಂಧನ 'ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವದ ಗಂಭೀರ ಉಲ್ಲಂಘನೆ': ಇರಾನ್

ಬಂದರುಗಳ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ದಿಗ್ಬಂಧನ ವಿಧಿಸಿರುವುದು ಇರಾನ್‌ನ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವ ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಮಗ್ರತೆಯ ಗಂಭೀರ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಎಂದು ಇರಾನ್ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದೆ.

ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಡಗುಗಳು (AP)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 14, 2026 at 8:54 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ: ತನ್ನ ಬಂದರುಗಳ ಸುತ್ತ ಅಮೆರಿಕ ದಿಗ್ಬಂಧನ ವಿಧಿಸಿರುವುದನ್ನು ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವದ ಗಂಭೀರ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಎಂದು ಇರಾನ್ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಸೋಮವಾರ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಇರಾನ್ ಪ್ರನಿತಿಧಿ ಅಮೀರ್ ಸಯೀದ್ ಇರಾವನಿ ಅವರು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಹಾಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಂಟೋನಿಯೊ ಗುಟೆರೆಸ್‌ ಅವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ದಿಗ್ಬಂಧನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮುದ್ರ ಕಾನೂನಿನ ಮೂಲಭೂತ ತತ್ವಗಳ ಗಂಭೀರ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುತ್ತದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಉಲ್ಬಣಗೊಳಿಸಬಲ್ಲದು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಎರಡನೇ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರಾವನಿ, ಅಮೆರಿಕದ ಮಿಲಿಟರಿ ನೆಲೆಗಳಿಗೆ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸುವ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ದೇಶಗಳು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾಗಿ ತಪ್ಪು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಹ್ರೇನ್, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ, ಕತಾರ್, ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಜೋರ್ಡಾನ್ ಉಳಿದಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಭೌತಿಕ ಮತ್ತು ನೈತಿಕ ಹಾನಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಳೆದ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ಭಾನುವಾರ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್, ಇರಾನ್ ಬಂದರುಗಳು ಮತ್ತು ಕೊಲ್ಲಿಯ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡುವ ಹಡಗುಗಳಿಗೆ ದಿಗ್ಬಂಧನ ವಿಧಿಸಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದಿಗ್ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಇರಾನಿನ ದಾಳಿ ದೋಣಿಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಮವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ದಿಗ್ಬಂಧನ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

ಇದಕ್ಕೂ ಎರಡು ವಾರಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಮೆರಿಕ-ಇರಾನ್ ಕದನ ವಿರಾಮಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದವು. ಸಂಘರ್ಷ ಶಮನಗೊಳಿಸಲು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ಕತಾರ್ ಕದನ ವಿರಾಮವನ್ನು ಗೌರವಿಸುವಂತೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿವೆ.

ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ನೌಕಾಯಾನದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಗೌರವಿಸುವಂತೆ ಗುಟೆರೆಸ್ ಅವರು ನಿನ್ನೆ ಎಲ್ಲಾ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೂ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಂದರುಗಳ ಮೇಲಿನ ನಿರ್ಬಂಧವನ್ನು ಇರಾನ್​ ಸಂಸತ್ತಿನ ಸ್ಪೀಕರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಘರ್ ಗಾಲಿಬಾಫ್ ಅವರು ನಿನ್ನೆ ಟೀಕಿಸಿದ್ದರು. ಅಮೆರಿಕದ ಈ ಉದ್ಧಟತನ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ದುಬಾರಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಗಣಿತದ ಸಮೀಕರಣವೊಂದನ್ನೂ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಕ್ಸ್​ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್​ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು​, ನೀವು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಿಗ್ಬಂಧನ ಹೇರಿದರೆ, ಗ್ಯಾಸ್​​ಗೆ 4 ರಿಂದ 5 ಅಮೆರಿಕನ್​ ಡಾಲರ್​​ ತೆರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿ, ΔO_BSOH>0 ⇒ f(f(O))>f(O) ಎಂಬ ಗಣಿತದ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಮತ್ತು ಅನಿಲದ ಐದನೇ ಒಂದರಷ್ಟು ಭಾಗದ ಸಾಗಾಟ ಇದೇ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಕದನ ವಿರಾಮ ಮಾತುಕತೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ಪರಸ್ಪರ ಹತೋಟಿ ಸಾಧಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿವೆ.

TAGGED:

US ISRAEL IRAN WAR
MARITIME BLOCKADE
HORMUZ STRAIT
VIOLATION OF SOVEREIGNTY
IRAN SLAMS US BLOCKADE

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.